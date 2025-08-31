Recenze Huawei MatePad 11.5: za 10 tisíc dostanete víc, než byste čekali

- Huawei uvedl na trh nový tablet MatePad 11.5, který míří přímo do střední třídy
- Nabízí například zajímavý matný displej PaperMatte, ale také kritizovaný systém HarmonyOS
- Pořídíte ho za 10 tisíc korun, v ceně máte i pouzdro s klávesnicí a stylus M-Pencil
Huawei je na českém trhu velmi čilý ve všech segmentech, s výjimkou mobilních telefonů. Někdejší skoro-vládce trhu s mobily má nyní zajímavé portfolio nositelné elektroniky, sluchátek, hodinek, ale také tabletů. Významnou novinkou pro letošní rok je tablet MatePad 11.5, nástupce oblíbeného modelu z roku 2023. V zásadě jde o zástupce střední třídy, který však zaujme několika odlišnostmi, jako třeba displejem s antireflexní úpravou. Bude to stačit, aby překonal tuhou konkurenci?
Dlužno podotknout, že po stránce ceny je nová placka od Huawei velice agresivní. V šedé či fialové barevné variantě a v jediné konfiguraci 8/256 GB jej pořídíte za 9 899 korun, což je zaváděcí cena do 30. září, pak stoupne o 1 100 korun. Navíc je v balení rovnou k dispozici i pouzdro s odnímatelnou klávesnicí a jako dárek dostanete stylus M-Pencil, který je běžně prodávaný za 2 099 korun. Že jde o slušnou výhodu proti konkurenci, o tom není pochyb.
Design, displej a výbava
Pokud budete tablet nosit bez pouzdra, žádné vyložené kochání neočekávejte. Jde o celkem tuctovou placku, záda i boky jsou z jednoho kusu hliníku, který je i přes útlý profil 6,1 mm celkem pevný. Pruží, to ano, logicky, ale o deformaci při nošení v batohu nebo v kabelce bych se nebál.
Co je důležité: po obvodu najdete dohromady 4 výduchy reproduktoru (stereo prvek je tedy zaručen), USB-C pro nabíjení a pak také zamykací tlačítko a kolébka pro regulaci hlasitosti. Zde si dovolím vytknout malý detail, který mě zklamal – regulátor hlasitosti je orientován primárně pro používání na výšku (dolů/nahoru), nicméně pokud tablet používáte na šířku, což i výrobce doporučuje, kolébka systémově nezmění orientaci. Posunutím doleva tedy hlasitost zvyšujete a doprava snižujete. Nedává to smysl a konkurence tuto maličkost zvládla podchytit.
Obrazovka je však u tohoto tabletu to hlavní. Řeč je o 11,5″ LCD panelu, který má vše, co byste od tabletu střední třídy čekali: zvýšenou obnovovací frekvenci 120 Hz, rozlišení 1 600 × 2 456 pixelů a slušnou svítivost 600 nitů. V interiéru je rozsah jasu displeje naprosto dostačující, venku by to mohlo být lepší (alespoň 1 000 nitů by neuškodilo), ale zdejší úroveň podsvícení je v rámci třídy naprosto dostačující.
Velkým benefitem je však matná povrchová úprava PaperMatte, kterou se Huawei rozhodl nabízet u obou nových MatePadů jako výchozí a jedinou úpravu. Tento notně odlišující prvek u tabletu s cenou kolem 10 tisíc korun nenabízí snad žádný výrobce, s výjimkou TCL, které s matnými displeji přišlo jako první. Je pravděpodobné, že právě čínské TCL spolupracovalo s Huawei na nových MatePadech – zástupci Huawei nechtěli komentovat, kdo displej vyrobil, potvrdili pouze, že jde o čínského partnera.
Displej díky matnému povrchu eliminuje odhadem 80 % odlesků, a to ať už jste doma, nebo venku v parku, tedy na přímém slunci. Zobrazovač je za každých okolností dobře čitelný, budete si však muset zvyknout na jemnou patinu, kterou způsobuje matná povrchová úprava. Rozlišení je díky tomu pocitově trochu horší, ale je to spíše o zvyku. Při prohlížení poznámek nebo práci se stylusem obrazovka skutečně připomíná papír, což ulevuje očím.
Po stránce výbavy jde o vesměs klasickou střední třídu. Výkon zajišťuje vlastní čipset Kirin 8020 s 8jádrovým procesorem (maximální takt 2,29 GHz) a rovněž referenčním grafickým čipem Maleoon 920. Výkonu je dost zejména na kancelářskou práci a jemné grafické operace, jako je úprava fotek v nativní galerii nebo hraní méně náročných her. Jinými slovy, děti při dlouhé cestě autem do Chorvatska tablet zabaví, ale na nějaké delší večerní herní seance výkon nemá. Dobře je to vidět i výsledcích z oblíbených benchmarků:
Kromě toho pracuje tablet s 8 GB RAM, 256 GB úložného místa (hned 30 GB ukusuje systém HarmonyOS), nechybí Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. Oproti minulé generaci masivně narostla baterie, ta nyní disponuje kapacitou 10 100 mAh a při běžném používání tablet zvládne cca 4 dny. V balení kupodivu chybí energoštítek, najdete ho však na webu, kde výrobce uvádí 80 hodin na jedno nabití. K nabití budete potřebovat 40W nabíječku, která stojí 3 nebo 4 stovky. Dobití z 1 do 100 % zabere asi 95 minut.
Na zádech se nachází 13Mpx kamerka, v čele je pak 8Mpx fotoaparát s širokým zorným polem až 105°. Fotoaparáty u tabletů běžně netestujeme a výjimku neuděláme ani nyní – dle očekávání jsou oba více méně do počtu, na běžné focení se nehodí, kvalita zkrátka nedostačuje a i telefon za pár tisíc vám udělá lepší službu. Zadní kameru využijete spíše pro skenování dokumentů, ta přední se hodí třeba pro videohovory.
Příslušenství
Začneme zvesela – velkou výhodou je, že Huawei dává veškeré klíčové příslušenství v ceně, tedy pouzdro s klávesnicí a stylus. K pouzdru není moc co dodat, tablet ochrání a má i vlastní stojánek, který se sice tváří, že je polohovatelný, ale ve skutečnosti má jen dvě polohy – vyklopeno a nevyklopeno.
Problém nastává ve chvíli, kdy chcete tablet používat bez klávesnice. Pouzdro je s ní totiž spjato, takže pokud si MatePad postavíte na stůl a budete chtít například vyhledat film na Netflixu, nepochodíte. Softwarová klávesnice se neotevře, protože tablet stále na dálku komunikuje s klávesnicí. Museli byste klávesnici systémově vypnout, a to už je mezikrok, který u konkurence dělat nemusíte.
Na druhou stranu, v tandemu pouzdra a klávesnice je z MatePadu za 10 tisíc korun bratru účinný pracovní nástroj. Klaviatura je sice základní a nemá české popisky, ale stisk je jistý a po několika odstavcích si na ni celkem slušně zvyknete. Chybí trackpad a tedy i místo vedle něj, kam byste si mohli při psaní opřít ruce.
A pak je tu stylus M-Pencil. Ten pracuje dle očekávání, má indukční nabíjení z horní hrany tabletu, kam jej můžete magneticky uchytit. Kromě toho, že jím můžete tablet ovládat, zvládá i zápis poznámek nebo libovolné umělecké kreace v předinstalované aplikaci GoPaint. Pero pochopitelně nabízí několik úrovní přítlaku a má i dotykovou plošku, pomocí které můžete například poklepem měnit virtuální psací potřeby za gumu.
Potěší i ergonomickým tvarem ve stylu „koh-i-noor“, nicméně je vyroben z celkem nekvalitního plastu a na rozdíl od tabletu samotného, o stylus bych se možná trochu bál, že se zapadlý na dně batohu poničí.
Operační systém (s i bez Googlu)
Huawei MatePad 11.5 disponuje operačním systémem HarmonyOS 4.3, který je možná vzdáleně postaven na open source verzi Androidu, pozbývá však Google služeb a tedy i standardně dostupných aplikací od Googlu, Meta či Microsoftu. Taková je holt realita Huawei produktů. Hlavním místem, jak do tabletu stáhnout aplikace, tedy není Google Play, jak jste možná zvyklí, ale obchod AppGallery.
Ten nabízí sám celkem početnou armádu aplikací, včetně třeba balíčku Microsoft Office, případně nabízí alternativy v podobě .APK instalátorů. Touto formou do tabletu stáhnete velkou většinu chybějících aplikací. Anebo můžete využít neoficiální řešení GBox, které na tabletu vytvoří virtuální prostředí, které simuluje Google služby a obchod Google Play. Přístup k oblíbeným aplikacím je už pak jednoduchý a Huawei tuto cestu doporučí při první příležitosti, když se v AppGallery pokusíte vyhledat aplikaci, která tam není.
GBox je neoficiální nástroj, který využijete v případě, že potřebujete dostat do Huawei telefonu aplikace, které běžně do telefonu bez Google služeb nenainstalujete. Pro nainstalování GBoxu postačí otevřít AppGallery, nástroj vyhledat a stáhnout (případně klikněte na tento odkaz). Při otevření vás přivítá přehledné uživatelské rozhraní s ikonkami doporučených a nejčastěji používaných aplikací, jako jsou například Google Mapy, YouTube, Google Kalendář, Google Zprávy, Google Překladač, Google Fotky, Google Disk a celá řada dalších, jako například Facebook, WhatsApp či Instagram. Po kliknutí na ikonku aplikaci dojde k její instalaci.
Huawei spoustu běžně potřebných Google aplikací nahrazuje vlastním nativním řešením – vlastní prohlížeč, aplikace na poznámky, vlastní vyhledávací engine Petal Search, celkem praktický e-mailový klient nebo stále se zlepšující Mapy Petal. Na druhou stranu je ale tablet již od prvního zapnutí zaplaven naprosto zbytečným bloatwarem: aplikace jako Temu, Shein, Deezer, Revolut, Booking a víc jak 10 her. Naštěstí část těchto aplikací není hned stažena, ale obchod AppGallery vám jejich stažení v jednom kuse předhazuje.
Při samotném používání HarmonyOS ale působí velmi plynule a uživatele klasického Androidu vlastně ničím nepřekvapí. Je přehledný, responzivní a nabízí funkční multitasking, jako je například rozdělenou obrazovku a plovoucí okna. Obojí fungovalo podle mých zkušeností skvěle, ale je třeba poznamenat, že ne všechny aplikace jsou kompatibilní s režimem rozdělené obrazovky.
Závěrečné hodnocení
Huawei MatePad 11.5 se ukazuje jako solidní zástupce střední třídy, který má co nabídnout – a to nejen díky příznivé ceně, ale i přidané hodnotě v podobě příslušenství (přestože dojem z něj není vždy stoprocentní). Matný displej PaperMatte je bezpochyby jeho největší zbraní, protože v této kategorii jde o unikátní prvek, který výrazně zlepšuje čitelnost a práci se stylusem. Výkon sice není určený pro hráče, ale na běžnou práci, multimédia nebo lehkou kreativní činnost tablet bohatě stačí.
Slabinou zůstává prostředí HarmonyOS bez Google služeb, což je pro mnoho uživatelů stále zásadní překážkou. Přesto Huawei nabízí alternativní cesty a vlastní ekosystém, který se neustále rozšiřuje. Pokud dokážete tento kompromis přijmout, získáte za necelých 10 tisíc korun dobře vybavený tablet s dlouhou výdrží a kompletním balíčkem příslušenství, který z něj dělá výhodnou volbu pro práci i zábavu.
Huawei MatePad 11.5 (2025)
Design a zpracování8.4/10
Výkonu a optimalizace7.4/10
Hardwarová výbava7.9/10
Příslušenství7.5/10
Výdrž baterie8.9/10
Klady
- bezproblémové zpracování
- obrazovka s úpravou PaperMatte
- velmi slušná výdrž
- svižný a responzivní systém
- cena + příslušenství zdarma
Zápory
- design nijak neohromí
- bezplatné příslušenství má své mouchy
- náročnější uživatel se bez GBoxu neobejde
- množství bloatware aplikací