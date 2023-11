Realme GT5 Pro vystrkuje růžky. Těšíme se na periskopický teleobjektiv

Vlajkový model od Realme by měl nabídnout prvotřídní periskopický teleobjektiv

Postaven by měl být na fotočipu Sony IMX80 s rozlišením 50 Mpx a 3× optickým přiblížením

Chybět by mu nemělo ani 6× bezztrátové hybridní přiblížení či 120× superzoom

Čínská společnost Realme to v současné době nemá lehké. Po rychlém nástupu nejen na českém trhu přišlo citelné zpomalení a chvíli to i vypadalo, že se z našich končin úplně stáhne. K tomu nakonec nedošlo, což ovšem nic nemění na tom, že v prémiovém segmentu nemá značka prakticky co nabídnout. Posledním hitem mladé firmy byl smartphone GT2 Pro, jenže to se bavíme o téměř dvou letech nazpět a to je ve světě chytrých telefonů jako věčnost. Naděje fanoušků se nicméně upírají k novince s názvem GT5 Pro, která by měla stojaté vody portfolia Realme citelně oživit.

Realme se chystá překvapit špičkovým periskopickým teleobjektivem

V posledním teaseru přímo od Realme jsme se dozvěděli podrobnosti, které se týkají fotoaparátů, konkrétně periskopického teleobjektivu. Na něm čínská společnost rozhodně neplánuje šetřit a hodlá nabídnout to nejlepší, co se aktuálně dá vyrobit. Konkrétně má jít o fotočip Sony IMX80 s rozlišením 50 Mpx. Optický zoom by měl být trojnásobný, clona se má poté zastavit na velmi sympatické hodnotě f/2.6. Zajímavostí je, že periskopické teleobjektivy s 3× přiblížením jsou poměrně vzácné, nicméně velký snímač si vyžádal složenou optiku, aby se vešla do rozumné tloušťky.

Sestava slibuje různé hardwarové a softwarové optimalizace umožňující až 6× bezztrátový zoom, alespoň to tvrdí Realme. Fotoaparát navíc podporuje až 120× superzoom a hybridní optickou a elektronickou stabilizaci. Díky Snapdragonu 8 Gen 3 dosáhla společnost o 10 % nižší spotřeby energie a až o 44 % rychlejšího zpracování snímků. Na papíře to zní poměrně působivě, avšak otázkou je, jak to bude vypadat v praxi. Sliby se totiž nemusí nutně potkat s realitou.

Z ostatních specifikací, které jsou již známy, by Realme GT5 Pro mělo disponovat displejem s rozlišením 1,5K, hlavním fotoaparátem s fotočipem Sony IMX966 o velikosti 1/1.4″ či taktováním procesoru. Dle uniklých snímků by se smartphone měl až nápadně podobat konkurenčnímu Huawei Mate 50. K oficiálnímu představení by mělo dojít už 7. prosince letošního roku.