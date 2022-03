Recenze Realme GT 2 Pro: odvážný útok na nejvyšší příčky

Realme útočí na vlajkové lodě konkurence svým dosud nejdražším telefonem

Přednostmi jsou unikátní design, výkon, displej či výdrž na baterii

Vzhledem k ceně 20 tisíc Kč zamrzí chybějící IP certifikace i bezdrátové nabíjení

Realme se na našem trhu před pár lety uvedlo skvělou vlajkovou lodí X2 Pro, která pořádně zatopila konkurenci nejen svou výbavou, ale také sympatickou cenou. Od té doby se u nás tato mladá dynamická značka začala více zaměřovat na střední třídu, kde rozhodně měla co nabídnout – například 90Hz displej v cenově dostupném telefonu Realme 7. S příchodem modelu GT ale bylo jasné, že Realme má i mnohem vyšší ambice, a to zaútočit na příčky nejvyšší.

Onen pokus zatopit vlajkovým Samsungům a iPhonům nyní dorazil také do Česka. Jmenuje se Realme GT 2 Pro a jde o vyvrcholení snah výrobce o vytvoření konkurenceschopného smartphonu, který se může poměřovat s těmi nejlepšími. Na první pohled udělali v Číně všechno správně, ať už po hardwarové, nebo designové stránce. K několika kompromisům ale přeci jen došlo, což trochu sráží výsledný dojem.

Design a zpracování

Vzhled patří mezi velkou devízu zařízení. Stejně jako v případě GT Master Edition se Realme i tentokrát spojilo s japonským designérem Naoto Fukasawou, který dodal telefonu punc originality. Záda mají jemnou strukturu z bio-kopolymerového materiálu SABIC LNP ELCRIN, který má připomínat papír a díky tomu na něm neulpívají otisky prstů. Podle mého názoru se to daří jen trochu. To ale nic nemění na tom, že textura působí na omak velmi příjemně a na pohled vypadá opravdu skvěle.

K dispozici jsou tři barevné varianty, konkrétně námi testovaná zelená, konzervativnější bílá a černá s klasickými zády bez speciální textury. V případě bílé barvy byla podniknuta celá řada opatření, která mají zabránit postupnému zežloutnutí či jiné změně odstínu. V praxi to bohužel ověřit nemůžeme.

Kromě jemné textury dominuje zádům velký fotomodul, který sice vystupuje, avšak nijak výrazně, nicméně pakliže jej položíte na rovný stůl, mírně se kymácí. Pokud by vám to vadilo, můžete využít dodávané silikonové pouzdro, které fotoaparáty ochrání a záda trochu srovná. Kromě něj v balení najdete ještě USB-C kabel a nabíjecí adaptér podporující maximální dobíjecí výkon 65 W.

Poblíž najdeme také mírný výstupek, který nese nejen název firmy, ale také podpis designéra. Záda jsou mírně zahnutá, což zlepšuje úchop. Na můj vkus ovšem telefon až tak dobře v ruce nesedí, neboť je pocitově nevyvážený – jakmile jej chytnete jen o trochu níže, začne se na hraně u fotomodulu lehce převažovat.

V kovovém rámu najdeme všechny nezbytnosti jako USB-C port, jeden ze stereo reproduktorů, šuplík pro SIM, kolébku hlasitosti či jemně vroubkované vypínací tlačítko. Umístění kolébky hlasitosti na levé straně určitě praváky nepotěší, nicméně nejedná se o nic, na co by si nešlo zvyknout.

Přední straně dominuje displej s malým kruhovým výřezem pro selfie kameru v levém horním rohu. Rámečky okolo zcela plochého displeje, který má hned z výroby aplikovanou ochrannou fólii, jsou příjemně tenké, snad až na kapku větší bradu.

Pokud jde o výrobu telefonu, Realme se chlubí svým důrazem na ekologii a tím, že snížilo vyprodukované emise CO 2 až o 35,5 procent. Rozměry činí 163,2 × 74,7 × 8,2 milimetrů a hmotnost 189, respektive 199 gramů v závislosti na barevné variantě.

Displej a hardwarová výbava

Realme GT 2 Pro je osazeno LTPO2 AMOLED displejem o velikosti 6,7” s rozlišením WQHD+ (1 440 × 3 216 pixelů, jemnost 525 ppi), podporou variabilní obnovovací frekvence o maximální hodnotě 120 Hz, maximálním jasem 1 400 cd/m2, 10bitovými barvami, podporou HDR10+ i Always-on režimu, kontrastním poměrem 5 000 000 : 1, ochranou Gorilla Glass Victus a hodnocením DisplayMate A+.

Displej není dobrý jen podle parametrů, ale také v praxi – čitelnost na přímém slunci je skvělá, pozorovací úhly dostatečné a barevné podání příkladné. Zkrátka není nic, co bych mu mohl vytknout.

Uvnitř najdeme nejnovější osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 vyrobený 4nm technologií, grafiku Adreno 730, 12 GB LPDDR5 RAM a 256GB vnitřní úložiště typu UFS 3.1. Výkon v benchmarku AnTuTu téměř překonává hranici jednoho milionu bodů, výsledné skóre bylo konkrétně 976 342. Takto vysoký výkon aktuálně nevyužije žádná aplikace ani hra, tudíž přínos spočívá hlavně ve výhledu do budoucna.

Zajímavostí je použitá plocha pro odvod tepla o velikosti 36 761 mm2, která je podle výrobce největší použitou chladící komorou u chytrých telefonů – je o 26 % větší než v případě Realme GT Neo 2, snižuje teplotu až o 19 °C a je o 25 % efektivnější. Celkem se výparníková komora z nerezové oceli skládá z 9 vrstev. Chlazení pomáhá také speciální diamantová teplovodivá pasta, která má být až o 60 % účinnější než ty běžné.

Hardwarové parametry Realme GT 2 Pro Konstrukce Rozměry: 163,2 × 74,7 × 8,2 mm, hmotnost: 189 / 199 g (dle barevné varianty), zvýšená odolnost: ne Systém, procesor a paměť Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,50 GHz Cortex-A710 + 4× 1,80 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta: Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3216 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: Li-Pol 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 150˚, třetí: 3 Mpx, mikroskop, f/3.0, AF, 40× zvětšení, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video, HDR, panorama Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2 LE s podporou aptX HD, všechny relevantní polohové systémy (GPS, A-GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS, NavIC), NFC, USB-C 2.0, optická čtečka otisků prstů v displeji či stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Zamrzí jen absence certifikace zvýšené odolnosti a 3,5mm audio jacku.

Reproduktory zaslouží pochvalu za to, že hrají čistě a jasně. Čtečka otisků prstů je rovněž velmi spolehlivá i rychlá a během testování jsem s ní neměl jediný problém.

V případě konektivity se Realme chlubí speciální maticí rozložení antén, které vylepšují příjem signálu Wi-Fi, 5G a NFC. U NFC má GT 2 Pro anténu umístěnou po celém obvodu, takže je v podstatě jedno, jakou stranou přiložíte telefon např. k platebnímu terminálu. Anténa Wi-Fi je všesměrová a zajišťuje dobrý příjem nehledě na úchop zařízení. Telefonu nechybí ani přepínač antény UWB HyperSmart, který zajišťuje spolehlivý příjem signálu.

Baterie a výdrž

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh, tedy standard dnešní doby. K ruce má rychlé 65W SuperDart nabíjení. Pokud jde o výdrž, celý den zvládl telefon levou zadní a ještě mu zbylo na polovinu příštího dne, a to i v případech, kdy jsem ho opravdu nešetřil. Pakliže využijete plný výkon i maximální obnovovací frekvenci displeje a budete hrát v jednom kuse náročné hry, do večera nevydrží. Jestli se ale trochu uskromníte, není problém dosáhnout až na dva dny.

Pokud s sebou ovšem budete nosit i dodávaný adaptér, nemusíte výdrž baterie moc řešit. Za půl hodiny nabíjení se telefon umí dobít na zhruba 91 procent, přičemž do plné kapacity to zvládne za něco málo přes 40 minut. Jedná se o poměrně slušné hodnoty. Jedno ovšem odpustit nemohu – u vlajkové lodě bych očekával bezdrátové nabíjení, byť třeba s nižším výkonem.

Operační systém

Roli operačního systému pochopitelně zastává Android 12, v tomto případě s nadstavbou Realme UI 3.0. Ta má sice do komplexnosti nadstaveb od Samsungu, Huawei či Xiaomi poměrně daleko, nicméně za dobu své existence ušla velký kus kupředu. Jejími přednostmi jsou celkem široké možnosti nastavení, jednoduchá a přehledná grafika i rychlost a odladěnost. Nikde na nic nečekáte a na záseky rovnou zapomeňte.

Naštěstí se v systému nenachází mnoho předinstalovaného balastu a těch pár aplikací navíc můžete s odstranit. Realme zároveň přislíbilo softwarovou podporu po dobu minimálně 3 let v případě velkých aktualizací a 4 let u bezpečnostních aktualizací. Jestli svůj slib dodrží, to ukáže až čas.

Z funkcí lze vypíchnout možnost virtuálního rozšíření RAM až o další 3 GB, propojení s počítačem skrze PC Connect (software pro Windows mj. za účelem přeposílání notifikací, souborů či obsahu schránky), bohaté nastavení Always-on displeje, možnost nastavení vlastního barevného schématu, tvaru a stylu ikon, animace odemknutí skrze otisk prstu, světelné efekty na hranách displeje, tmavý režim, filtr modrého světla, možnost nastavení rozlišení obrazovky (Full HD+, QHD+ či automaticky) nebo nastavení obnovovací frekvence displeje (60 Hz, 120 Hz, nebo dynamicky).

Ze specifičtějších funkcí lze zmínit například vylepšení zvuku Dolby Atmos, super úsporný režim, chytrý boční panel se zástupci aplikací, plovoucí okna či duální režim zvuku, který umožní posílat zvuk, třeba hudbu, jak do Bluetooth sluchátek, tak do těch drátových skrze redukci. Všemožných vychytávek nabízí Realme celou řadu a jeho nadstavba je na dobré cestě zařadit se po bok One UI či MIUI.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní straně dominuje trojice fotoaparátů (doprovází je dvojice dvoutónových LED). Ten hlavní se pyšní 50Mpx senzorem Sony IMX766 o velikosti 1/1,56“, světelností f/1.8, vícesměrovým PDAF a optickou i elektronickou stabilizací obrazu. Širokoúhlý vsází na 50Mpx senzor Samsung JN1, světelnost f/2.2 a úhel 150˚, díky čemuž disponuje efektem rybího oka. Třetím do party je 3Mpx mikroskopická kamera s automatickým ostřením, clonou f/3.3 a až 40× přiblížením. Na přední straně najdeme ještě 32Mpx selfie kameru se světelností f/2.4.

Za dobrých světelných podmínek nelze hlavnímu fotoaparátu moc co vytknout. Snímky jsou ostré i barevně přesné a teplota bílé barvy odpovídá realitě. Drobnou výtku si neodpustím k HDR, které je na můj vkus až příliš agresivní a snímky přisvětluje více, než by mi bylo milé. Také focení v protisvětle mi příliš velkou radost neudělalo, neboť docházelo k nepříjemným přepalům. Při zatažené obloze ale obavy mít nemusíte.

GT 2 Pro nedisponuje teleobjektivem, a tak se musíte smířit pouze s 2×digitálním výřezem, který podává rozporuplné výsledky. Zatímco občas umí scénu skvěle přiblížit a rozdílu v ostrosti si oproti klasickému snímku prakticky nevšimnete, jakmile nemáte ideální podmínky, objevíte velmi snadno neostrosti a slévání detailů. Musíte si zkrátka dát pozor, v jakých situacích digitální přiblížení používáte.

Na širokoúhlý objektiv už se naštěstí nezapomnělo. 50Mpx snímač i přes horší světelnost produkuje vcelku povedené snímky, nicméně s výsledky z hlavního fotoaparátu nesnesou srovnání. Výsledky jsou méně ostré i citelně tmavší a barevně jsou posunuty směrem k fialovým tónům. Za ideálních podmínek si větších změn nevšimnete, ale jakmile budete fotografovat v jiných než perfektních podmínkách, můžete být z výsledků zklamaní. Na druhou stranu mohu vypíchnout kvalitu fotografií v protisvětle – nevykazují tak agresivní přepaly jako hlavní fotoaparát.

Širokoúhlý fotoaparát lze také přepnout do speciálního režimu, ve kterém produkuje snímky s úhlem záběru 150°, tedy s efektem rybího oka. Ve standardním režimu jsou totiž snímky oříznuty, aby se zkreslení zmírnilo. Na výběr máte buďto klasickou podobu snímku, případně kruhový ořez. Pro určité typy záběru je takto široký úhel vhodný, nicméně v praxi jej příliš používat nebudete, neboť takto specifické fotografie nemají příliš mnoho využití – hodí se spíše pro frajeření než pro běžné focení. Škoda že v tomto úhlu nelze natáčet videa, což by ocenili především skejťáci.

Kuriozitou je také přítomná 3Mpx mikroskopická kamera s až 40× přiblížením. Pro dobré výsledky potřebujete dostatek světla a pevnou ruku. Pokud máte obojí, můžete vytvořit celou plejádu velmi zajímavých snímků. Vzhledem k omezenému využití se stejně jako v případě 150° úhlu u „širokáče“ jedná spíše o věc, která budete vhodná tak akorát pro machrování v hospodě. V běžném použití nemají mikroskopické snímky příliš mnoho využití.

Za horších světelných podmínek pro mě byly výsledky hlavního fotoaparátu spíše zklamáním. Realme si neumí příliš poradit s protisvětlem okolních lamp a jemné detaily se často ztrácejí. Pochválit ale musím dobré vyvážení bílé i dynamický rozsah a pokud najdete scénu s dostatečným osvětlením, mohou vás výsledky GT 2 Pro i příjemně překvapit. Pozitivum představuje také nízká míra šumu. S digitálním přiblížením zacházejte opatrně, ale obecně můžeme říci, že tam, kde si fotoaparát poradí ve svém běžném úhlu záběru, tam odvede srovnatelnou práci také 2× přiblížení.

„Širokáč“ v noci poměrně tápe a výsledky podává přinejlepším průměrné. Neporadí si s protisvětlem, produkuje viditelný šum, detaily se slévají do sebe, vyvážení bílé neodpovídá realitě a barevné ladění je výrazně studenější. Fotkám nepomáhá ani výrazné zkreslení u okrajů, které ještě více snižuje výslednou kvalitu. V případě nouze jde o použitelný fotoaparát, ale z výsledků se na zadek neposadíte.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video lze natáčet až v rozlišení 8K při 24 snímcích za sekundu, nebo ve 4K při 60 snímcích za sekundu. V obou případech však platí, že pro natáčení lze využít pouze hlavní fotoaparát. Pokud chcete natáčet také na „širokáč“, musíte si vystačit s 4K při 30 snímcích, případně s ještě nižším rozlišením. K nastavení kvality mám jednu výtku – rozlišení si sice vybíráte v horní liště, ale pro snímkovou frekvenci musíte stáhnout speciální lištu. Není to intuitivní – mnohem raději bych viděl o jedno tlačítko navíc.

Videa v 8K nevypadají špatně: mají velké množství detailů a dobře si poradí i s dynamickou změnou scény. 24 snímků za sekundu je však málo a na plynulosti záznamu to poznáte. Za horších světelných podmínek nastupuje velké množství šumu, které vysoké rozlišení ještě umocňuje. Vzhledem k tomu, že s nejvyšší pravděpodobností nebudete mít záznam s takto vysokým rozlišením kde nativně přehrát, není moc důvodů po něm dnes sáhnout.

Realme GT 2 Pro camera test (8K, 24 fps)

Záznam ve 4K rozlišení pří 60 fps dává mnohem větší smysl, ostatně i jeho kvalita je o poznání vyšší, stejně jako plynulost. Za dobrých světelných podmínek umí hlavní fotoaparát pořídit velmi povedené záznamy, které netrpí na neostrosti či agresivní přeostřování. Občas trochu zmatkuje automatické HDR, ale nejedná se o nic strašného. I s rychlou změnou scény si telefon umí poradit a elektronická stabilizace záznamům taktéž hodně pomáhá.

Realme GT 2 Pro camera test (8K, 24 fps)

Za horších světelných podmínek si video drží svou kvalitu a relativně nízké množství šumu, jen u rychle se pohybujících objektů elektronická stabilizace občas nestíhá. Záznamy jsou ale barevně věrné a poměrně bohaté na detaily. Fotoaparát taktéž schopně ostří.

Pokud jde o záznam zvuku, ten je až překvapivě čistý a přesný, a to i v případě koncertu, kde dochází ke snížení kvality jen u hlubokých basových tónů.

V čem se liší oproti Realme GT 2?

Kromě varianty „Pro“ můžete zakoupit také základní verzi, která je pochopitelně oproti vybavenějšímu sourozenci odlišná. Realme GT 2 disponuje 6,62” Full HD+ AMOLED displejem (rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů, jemnost 398 ppi) s obnovovací frekvencí 120 Hz a čipsetem Qualcomm Snapdragon 888 s grafikou Adreno 660. Oproti modelu „Pro“ chybí Wi-Fi 6, rozlišení selfie fotoaparátu činí 16 Mpx a rozměry telefonu 162,9 × 75,8 × 8,6 milimetrů. Hmotnost odpovídá 194 gramům. Až na tyto rozdíly jsou oba modely totožné, a to včetně fotoaparátů i designu.

Závěrečné hodnocení

Realme GT 2 Pro je povedený útok na vlajkové modely konkurence. Mladá značka se odvážně pustila do křížku s těmi nejlepšími a dokázala, že má rozhodně co nabídnout. Ačkoli v přímém souboji tento model obstál, rozhodně se nedá říci, že by některého ze svých soků v podobě Samsungu či Applu pokořil, právě naopak. Realme na ty nejlepší v několika oblastech ztrácí, bohužel pro něj v těch poměrně důležitých.

Přednostmi smartphonu jsou unikátní design s důrazem na ekologii, takřka perfektní displej, nejnovější čipset s vysokým výkonem, svižný a odladěný systém, dobrá výdrž na baterii a podpora rychlého nabíjení či povedené snímky a videa za dobrých světelných podmínek. Zápory představují absence bezdrátového nabíjení, chybějící odolnost proti vodě a prachu, horší fotografie i videa v noci, a především pak hodně sebevědomá cena.

Poslední zmíněný bod je vcelku subjektivní, nicméně pokud si Realme řekne za konfiguraci s 12 GB RAM a 256 GB interního úložiště o 19 990 Kč, je to na můj vkus trochu moc. V tomto segmentu se smartphone dostane do křížku například se Samsungem Galaxy S21 FE či iPhonem 13, které zmíněné nedostatky nemají. Pokud ale výrobce v budoucnu cenu sníží o pár tisíc, může se tahle novinka rázem změnit v poměrně zajímavou koupi – jako celek jde o velmi dobrý telefon, navíc s designem, který jen tak nezapadne.

Realme GT 2 Pro 8.8 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 8.8/10

















Kvalita fotografií a videa 8.3/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady unikátní design s důrazem na ekologii

perfektní displej

nejnovější čipset s vysokým výkonem

svižný a odladěný systém

dobrá výdrž, 65W nabíjení

zdařilé fotky i videa za dobrého světla Zápory vyšší cena

slabší fotky za zhoršených podmínek

chybí odolnost proti vodě a prachu

absence bezdrátového nabíjení Koupit Realme GT 2 Pro