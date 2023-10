Číslo 5 žije? Realme GT5 Pro nabídne originální design i kvalitní optiku (oživeno)

Realme údajně připravuje nový vlajkový model

Ten by měl být osazen prvotřídním fotočipem od Sony

Kdy se ho dočkáme, je prozatím ve hvězdách

Aktualizováno 26. října 2023

O možné podobě Realme GT5 Pro se až do včerejška vedly spekulace, přičemž se dalo předpokládat, že smartphone bude designově vycházet ze základního modelu GT5. Z certifikace TENAA nicméně nyní unikly snímky, které nám dávají nahlédnout na pravděpodobnou podobu chystané vlajkové lodi od Realme. Ta by neměla vycházet ze smartphonu GT5, ale bude se nejspíše nápadně podobat konkurenčnímu Huawei Mate 50, především svým výrazným kruhovým fotomodulem.

Původní článek z 25. října 2023

Čínská společnost Realme měla především v minulých letech dobře nakročeno nejen na našem trhu, avšak po zmatcích ohledně toho, jestli se společnost z našeho trhu stahuje či nikoli, její pověst citelně utrpěla. To ovšem neznamená, že by se Realme nesnažilo dobýt ztracené pozice zpět a vrátit se zpátky na výsluní (v Polsku mimochodem stále drží pěkné čtvrté místo). Pomoci jí v tom má vlajkový model s názvem GT5 Pro, který ještě není oficiálně oznámen, což ovšem neznamená, že by se o něm intenzivně nespekulovalo.

Plnohodnotný vlajkový model se špičkovým fotoaparátem

Tentokrát se svou trochou do mlýna přispěl známý leaker Digital Chat Station, který na sociální síti Weibo zveřejnil detaily ohledně dosud neoznámeného Realme GT5 Pro. Smartphone by se měl například chlubit displejem s rozlišením 1,5K, což rozhodně není špatná hodnota, byť zde samozřejmě záleží i na úhlopříčce, kterou prozatím neznáme, avšak pravděpodobně se nebude příliš lišit od svého sourozence GT5, který je osazen 6,74″ AMOLED displejem.

Mnohem zajímavější informace ale Digital Chat Station zveřejnil ohledně fotoaparátu. Ten by měl být osazen senzorem Sony IMX966 o velikosti 1/1.4″. I přes menší rozměr by tento senzor měl podávat podobné či stejné výkony jako vlajkový IMX989 o rozměru rovného 1″. Hlavní fotoaparát nejspíše doprovodí 48Mpx senzor Sony IMX581, který bude vyhrazený pro širokoúhlý objektiv, a 50Mpx senzor Sony IMX890, jenž bude využívat teleobjektiv s 3× optickým přiblížením.

V jakém stavu je aktuálně vydání Realme GT5 Pro, bohužel není známo. Čínská společnost nepředstavila veřejnosti vlajkový model od ledna 2022 a vypadá to, že si na novinku ještě nějakou dobu počkáme. Zájemce by každopádně podle dostupných spekulací měla lákat nejen na špičkové fotoaparáty, ale třeba také na výkonný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 či rychlé nabíjení – ostatně Realme má ve svém portfoliu verzi modelu GT5, který podporuje 240W drátové nabíjení. Co se týče designu, ten bude pravděpodobně vycházet ze základního modelu, který nápadně připomíná robota z filmu Číslo 5 žije – doufejme, že Realme originální design zachová.