Realme GT 7 jako herní telefon: jak obstojí s náročnými tituly?

Realme GT 7 je novým zástupcem vyšší třídy, který má odvahu konkurovat vlajkovým modelům

Čipset Dimensity 9400e poráží Snapdragon 8 Gen 3, přináší špičkový výkon i při 120 fps

Má masivní 7000mAh baterii, rychlé 120W nabíjení a revoluční vrstvu grafenu pod skleněnými zády

Běžná cena je 19 999 Kč, do 15. června jej v promo akci pořídíte o dva tisíce levněji

Realme GT 7 jsem otestoval a zhodnotil v nedávné recenzi. Profiluje se jako telefon, který má rozbít zaběhnuté pořádky. Vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9400e, 7000mAh baterie, grafenové chlazení, 120Hz AMOLED displej s 2600Hz odezvou a herní režim GT Boost – to všechno zní jako skvělé výchozí podmínky pro špičkový mobilní gaming. Vzhledem k cenovce pod 20 tisíc korun se přímo nabízí otázka: může GT 7 konkurovat zavedeným „gaming phone“ modelům od Asusu, Xiaomi a dalším vlajkovým modelům?

V tomto článku otestujeme výkon v nejnáročnějších Android hrách při maximálním nastavení, změříme FPS, teplotu a spotřebu baterie. Zhodnotíme nejen benchmarky a papírové parametry, ale především reálnou herní zkušenost – odezvu, plynulost, stabilitu při delším hraní a přidané softwarové vychytávky jako GT Mode nebo AI Gaming Coach. Na konci si pak položíme jednoduchou otázku: je GT 7 opravdu „gaming killer“, nebo jen dobře maskovaný mainstream?

Hardwarová výbava: síla MediaTeku!

Základem herního výkonu Realme GT 7 je 4nm čipset MediaTek Dimensity 9400e (1× 3,4GHz Cortex-X4, 3× 2,85GHz Cortex-X4 a 4× 2GHz Cortex-A720). Procesor je doplněn o GPU Immortalis-G720 s podporou hardwarového Ray Tracingu. Výkonově se tak jedná o přímého konkurenta Snapdragonu 8 Gen 3 – a v některých scénářích jej dokonce překonává. Ať už jsi milovník benchmarků nebo prostě jen náročný uživatel, tenhle smartphone tě nezklame.

V AnTuTu (10.5) testu smartphone dosáhl 2 064 662 bodů, čímž překonává čipset Snapdragon 8 Gen 3, zajišťuje si místo mezi top 3 nejvýkonnějšími čipsety pro Android a uzavírá první desítku mezi Android smartphony.

Hardwarové parametry Realme GT 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 9400e, octa-core, 1× 3,4 GHz Cortex-X4 + 3× 2,85 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Immortalis-G720 MC12, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,42 × 76,13 × 8,30 mm, hmotnost: 206 g, zvýšená odolnost: IP69 Displej, konektivita a baterie 6,78", LTPO AMOLED, rozlišení: 2K, 1264 × 2780 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.56, 1.0µm, PDAF, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 112˚, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 4K video Cena: 17 490 Kč Kompletní specifikace

Poráží ale také například iPhone 15 Pro s A17 Pro. V Geekbench 6 telefon získal cca 2 150 bodů v single-core, respektive téměř 7 tísc bodů v multi-core.

Výsledky benchmarků

To samo o sobě značí výborný výkon nejen pro hry, ale i pro multitasking, emulaci nebo video editaci. Nezklamal ani 3DMark Wild Life Extreme, kde GT 7 dosáhl hodnot nad 4 300 bodů při minimálním kolísání FPS (stabilita přes 98 %). Skvělé je i to, že během těchto testů nedocházelo k zásadnímu throttlingu – což se ukáže ještě důležitější v následující kapitole o chlazení.

V praxi to znamená naprostou plynulost – od multitaskingu až po extrémní herní zátěž. PUBG a Call of Duty běží stabilně na 120 fps. Hardwarová výbava tím ale nekončí. Telefon přináší 12 GB LPDDR5 RAM a volbu mezi 256 nebo 512 GB UFS 4.0 úložištěm. K tomu se přidává i rychlá Wi-Fi 7 nebo Bluetooth 5.4. Ve výsledku tu máme kompletní výbavu, která nedělá kompromisy ani v nejmenších detailech. Tu doplňují i výborně hrající stereo reproduktory s basovým základem.

Chlazení a výdrž: ledově klidný se skvělou výdrží

Vysoký výkon bez odpovídajícího chlazení je v herním světě jen poloviční výhra. Realme GT 7 na to ale jde jinak – sází na zcela nový systém IceSense Design. V něm kombinuje tradiční chladicí vrstvy s grafenem pod skleněnými zády. Díky tomu dosahuje až 24× vyšší tepelné vodivost než běžné smartphony s obyčejným sklem na zádech. Telefon se v ruce nezahřívá ani při delším hraní.

Prakticky? Po 30 minutách hraní Call of Duty Mobile na 120 FPS zůstala teplota povrchu pod 41 °C, a ani po hodinovém zatížení ve PUBG nepřekročil telefon teplotní hranici, která by způsobila omezení výkonu. To je výsledek, který běžně vídáme spíše u specializovaných herních telefonů s aktivním chlazením.

Hrajte PUBG více než 6 hodin v kuse

A teď k výdrži – s 7000mAh baterií GT 7 totálně mění pravidla hry. Zatímco konkurence s menšími akumulátory bojuje s výdrží několika hodin, tady můžete očekávat PUBG na 120 fps cca 6,5 hodiny, Call of Duty Mobile téměř 8 hodin s vysokým jasem a Genshin Impact na maximální detaily necelých 6 hodin hraní.

A co víc – pokud vás baterie i tak náhodou zradí, 120W nabíjení vás z 1 % na 50 % dostane za 14 minut a na 100 % za 40 minut. To znamená, že i krátká přestávka během dne vám zajistí další několikahodinovou herní porci. Navíc GT 7 využívá Smart Bypass režim, který při nabíjení napájí základní desku přímo, čímž eliminuje zbytečné zahřívání baterie – perfektní řešení pro hráče, kteří hrají i při připojení k síti.

Režim GT a propracovaný herní panel

Realme GT 7 nevsází jen na hrubý výkon. Zároveň přináší softwarové nástroje, které mají hráčům pomoci vytěžit ze zařízení maximum. Dvě klíčové funkce jsou GT Mode 5.0 a herní panel, který je součástí aplikace Hry. V nastavení baterie se dá aktivovat výkonnostní režim GT, který zvýší prioritu herních procesů, deaktivuje pozadí, zpřísní řízení RAM a zvedne obnovovací frekvenci displeje.

Další užitečnou funkcí je herní panel, který se spustí zapnutím jakékoliv hry. Nabídku vysunete z levého horního rohu. Vidíte zde stav Wi-Fi, aktuální počet fps, zatížení čipsetu, teplotu atd. Můžete si ihned nastavit jas a na jeden klik máte k dispozici řadu rychlých voleb.

Můžu zmínit AI ochranu zraku, která mění nastavení obrazovky – zejména eliminuje modré světlo apod. V rozšířeném nastavení si můžete nastavit takty procesoru nebo maximální rychlost GPU. Zaujala mě i funkce 4D vibrace, která vás více vtáhne do dění. Herní filtry (HDR, noční vidění, starý film, zesvětlení) pro změnu mění vizuál hry.

AI herní kouč je méně viditelná, ale neméně zajímavá funkce. V praxi jde o algoritmus, který analyzuje dění ve hře a poskytuje hráči v reálném čase informace, které by jinak mohl přehlédnout. Funguje zatím pouze v PUBG a nabízí přehled o stavu spoluhráčů, upozornění na vybití vybavení nebo blížící se zónu a tipy podle průběhu hry.

Jak se mi hrálo?

Papírové specifikace jsou jedna věc, ale skutečný herní zážitek odhalí, co v telefonu opravdu je. Na Realme GT 7 jsem otestoval tři zásadní tituly, které reprezentují různé typy zátěže – od kompetitivní střílečky přes akční multiplayer až po graficky náročný simulátor. A výsledek? Tenhle telefon je připravený na všechno.

Po spuštění PUBG GT 7 automaticky detekoval nejvyšší možné grafické nastavení (HDR + extrémní framerate). Po aktivaci GT Mode a zamknutí frekvence na 120 Hz běžela hra extrémně stabilně, bez jediného dropu pod 118 FPS během celé hodiny hraní. Ani při delších seancích nebylo cítit výrazné zahřívání, maximální teplota zůstala pod 42 °C. Odezva na dotek byla blesková – telefon okamžitě reagoval na gestikulaci, otočky i střelbu, což se v akčních scénách opravdu hodí.

Call of Duty: Mobile běželo na maximální grafice a 120 fps naprosto plynule, i při intenzivních multiplayerových zápasech. Velkou roli sehrála dotyková odezva displeje, která je u GT 7 znatelně rychlejší než u většiny konkurence. Rychlá změna zbraní, přesné míření i rychlá reakce při pohybu – to vše bylo díky displeji s 2600Hz touch sampling rate radost používat. Pochvalu si zaslouží i stereo reproduktory, které sice nejsou herní “kanóny”, ale mají dostatek hlasitosti a jasné rozlišení zvukových efektů, takže i bez sluchátek bylo možné lokalizovat pohyb protivníků.

Závěrečný verdikt

Realme GT 7 dokazuje, že špičkový herní výkon už není výsadou telefonů za 25 tisíc a více. Kombinace čipu Dimensity 9400e, AMOLED displeje se 120Hz obnovovací frekvencí a extrémně rychlé dotykové odezvy přináší skutečně plynulé hraní i v těch nejnáročnějších titulech. Ať už jde o PUBG, Call of Duty nebo závodní simulace, GT 7 zvládá dlouhé herní seance bez omezení výkonu a přehřívání, s výdrží, která většinu konkurence zahanbí.

Díky chytrým funkcím jako GT Mode nebo AI Gaming Coach navíc Realme posouvá herní zážitek o krok dál. Pokud hledáte telefon, který zvládne náročné hry ve vysokých fps, nabídne rychlé reakce, dobré chlazení, spolehlivou výdrž a přitom nezruinuje váš rozpočet, Realme GT 7 je aktuálně jedna z nejlepších voleb ve vyšší třídě do 20 tisíc korun. Herní výkon tu prostě není vedlejším benefitem – je to hlavní zbraň.

Autor článku Petr Uhlíř Student ČVUT, Fakulty elektrotechnické a studijního programu Softwarové inženýrství a technologie. Milovník mobilních zařízení a nových technologií. Mezi mé záliby patří grafika a florbal. Jaká zařízení aktuálně používám?