Recenze Realme GT 7: skutečný zabiják vlajkových modelů?

Realme GT 7 je nový přírůstek do vyšší třídy, který má v některých vlastnostech odvahu konkurovat vlajkovým modelům

Má masivní 7000mAh baterií, extra rychlé 120W nabíjení a revoluční vrstvu grafenu pod skleněnými zády

Čipset Dimensity 9400e poráží Snapdragon 8 Gen 3, přináší špičkový výkon i při 120 fps

Realme GT 7 přichází jako ambiciózní pokračovatel úspěšné série, která si od Xiaomi převzala nálepku „zabiják vlajkových lodí“. V době, kdy se většina výrobců soustředí na inkrementální vylepšení a výkonnostní kompromisy, Realme vsází na radikální kombinaci extrémního výkonu, inteligentních funkcí a nekompromisní výdrže.

Srdcem telefonu je zcela nový čipset MediaTek Dimensity 9400e, který v benchmarcích překonává i Snapdragon 8 Gen 3. Spolu s ním dostáváme inovativní titanovou baterii o kapacitě 7000mAh – aktuálně největší v prémiové třídě – doplněnou o 120W nabíjení. K tomu přidejme špičkový AMOLED displej s 6000nit jasem, pokročilý chladící systém s grafenem a AI fotoaparáty se 4K podvodním režimem – a máme před sebou telefon, který si říká o pozornost.

Česká cena byla stanovena na 19 999 Kč za jedinou 512GB variantu, avšak do 15. června novinku seženete za zaváděcí cenu 17 999 Kč. V recenzi se podíváme na reálnou výdrž baterie, kvalitu fotek a videa, plynulost herního výkonu, schopnosti AI i na celkovou ergonomii. A především zjistíme, zda si Realme GT 7 opravdu zaslouží titul „vlajkový zabiják roku 2025“.

Obsah balení

V prodejní krabičce se kromě samotného smartphonu nachází i nabíjecí metr a půl dlouhý kabel s klasickou koncovkou USB-A na jedné straně a USB-C na druhé, uživatelská příručka a spona pro vyjmutí slotu pro dvě nanoSIM karty.

Najdete zde také lehký a tenký gumový obal v černé barvě s příjemnou matnou úpravou. Bohužel se v balení nenachází nabíjecí adaptér, který zřejmě musel ustoupit, aby výsledná cena smartphonu mohla být nižší. Nicméně potěší již z výroby nalepená fólie na displeji.

Design a konstrukce: grafen pod zády

Realme GT 7 se na první pohled nesnaží šokovat extravagantními křivkami nebo výstředními barvami. Místo toho sází na precizně vyváženou kombinaci estetiky a funkčnosti. Námi testovaná světlemodrá varianta působí decentně, ale zároveň velice atraktivně a to navíc ve spojení s kontrastním červeným vypínacím tlačítkem a jemnou linkou kolem modulu s fotoaparáty. K dostání je i klasická černá varianta, která je svým vzhledem střídmější.

Co ale dělá konstrukci tohoto modelu opravdu výjimečnou, je použití grafenu. Nejde jen o marketingový trik. Realme tu poprvé v historii smartphonů integrovalo grafen přímo do konstrukce pod skleněná záda v rámci systému IceSense Graphene. Výsledek? Nejen vyšší tepelná vodivost zad, ale i překvapivě příjemný „skin-touch“ efekt celého povrchu – v létě chladivý, v zimě naopak lehce hřejivý.

Rozměry 162,4 × 76,1 × 8,3 mm a hmotnost 206 gramů z něj sice nedělají nejtenčí zařízení na trhu, ale s ohledem na obří 7000mAh baterii a chladicí systém je to ucházející. Telefon navíc působí velmi vyváženě – v ruce sedí jistě, hmotnost je dobře rozložená a rozhodně jde o akorát tak těžký smartphone.

Dalším příjemným překvapením je odolnost. Realme GT 7 se chlubí certifikací IP69, což znamená nejen kompletní odolnost proti prachu, ale také vysokou ochranu proti vodě – 1,5 metru pod vodou po dobu 30 minut, včetně testu s tlakovou vodou. Design GT 7 tak není jen o minimalistickém vzhledu, ale je to chytře a technicky řešené zařízení. Jedinou výtkou je plastově působící rám telefonu.

Skvělý displej s jasem až 6 000 nitů

Displej je jedním z klíčových prvků každého moderního smartphonu – a Realme GT 7 se rozhodně nespokojil s průměrem. Telefon je vybaven 6,78″ AMOLED panelem s rozlišením 1 264 × 2 780 pixelů (nastavit lze i nižší FHD+ rozlišení), což znamená skvělou jemnost 450 pixelů na palec. Zobrazovací technologie nabízí 1,07 miliardy barev, 100% pokrytí DCI-P3 a podporu HDR10+ i Dolby Vision. Nechybí ani adaptivní 120Hz frekvence displeje.

To, co ale displej GT 7 opravdu vystřeluje mezi elitu, je jeho maximální jas v peaku až 6 000 nitů. V praxi to ale nijak zásadně nepoznáte. Nicméně s maximálním jasem 1 600 nitů to znamená, že i na přímém slunci zůstává obraz perfektně čitelný a kontrastní. Realme přidává i extrémní dotykovou odezvu 2 600 Hz, díky čemuž reaguje displej na každý mikro-pohyb prstu s okamžitou přesností.

Displej také využívá 2160Hz PWM stmívání, takže šetří oči a minimalizuje blikání při nízkém jasu. Výrobce zmiňuje i Rainwater Smart Touch – algoritmus, který rozpozná dotyky přes kapky vody, což se hodí při dešti nebo vlhkém počasí.

Celkově je displej u Realme GT 7 opravdu velice povedený. Chválím i tenké a souměrné rámečky, díky kterým obrazovka vyplňuje 91,4 % přední plochy. Nechybí ani funkce pro extra jas, volby barevného režimu, pokročilý AI filtr modrého světla, adaptivní vyvážení bílé, zvýšení ostrosti obrázků, barev videa nebo funkce pro udržení zapnuté obrazovky, když se na ni díváte. Nechybí ani oblíbený Always on režim s mnoha přizpůsobeními.

Čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Čtečka otisků prstů se, stejně jako u starších modelů, nachází v displeji. Její umístění mi ale nevyhovuje – na můj vkus je příliš nízko a blízko spodnímu okraji. Rychlost rozpoznání není tak blesková jako u vlajkových modelů, protože jde o optickou technologii, ale v dané třídě naprosto běžná. Pro odemknutí musíte nechat prst na čtečce trochu déle nebo více přitlačit, ale prst vždy rozpozná velice přesně.

Používat můžete i odemykání obličejem. Jde o 2D sken tváře, který sice není tak bezpečný jako například Face ID na iPhonu, ale jedná se o rychlou a pohodlnou formu zabezpečení, která funguje spolehlivě i ve tmě nebo při natočení smartphonu.

Hardwarová výbava: síla MediaTeku!

Realme GT 7 si klade za cíl stát se novým „vlajkovým zabijákem“ – a k tomu potřebuje pořádnou sílu. Tou bezpochyby disponuje. Hnacím motorem se stal 4nm MediaTek Dimensity 9400e (1× 3,4GHz Cortex-X4, 3× 2,85GHz Cortex-X4 a 4× 2GHz Cortex-A720). Procesor je doplněn o GPU Immortalis-G720 s podporou Ray Tracingu. Ať už jsi milovník benchmarků nebo prostě jen náročný uživatel, tenhle smartphone tě nezklame.

V AnTuTu (10.5) testu smartphone dosáhl 2 064 662 bodů, čímž překonává čipset Snapdragon 8 Gen 3, zajišťuje si místo mezi top 3 nejvýkonnějšími čipsety pro Android a uzavírá první desítku mezi Android smartphony. V praxi to znamená naprostou plynulost – od multitaskingu až po extrémní herní zátěž. PUBG a Call of Duty běží stabilně na 120 fps, což Realme doplňuje vlastní optimalizací GT Boost, která dynamicky řídí výkon podle aktuální zátěže. Výsledkem je nejen hladký obraz, ale i efektivní spotřeba energie a nižší zahřívání.

Hardwarové parametry Realme GT 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 9400e, octa-core, 1× 3,4 GHz Cortex-X4 + 3× 2,85 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Immortalis-G720 MC12, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,42 × 76,13 × 8,30 mm, hmotnost: 206 g, zvýšená odolnost: vodoodpudivý „povlak“ Displej, konektivita a baterie 6,78", AMOLED, rozlišení: 2K, 1264 × 2780 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 4K video Kompletní specifikace

Hardwarová výbava tím ale nekončí. Telefon přináší 12 GB LPDDR5 RAM a volbu mezi 256 nebo 512 GB UFS 4.0 úložištěm. K tomu se přidává i Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 360° NFC, infraport, duální GPS i podpora dual nanoSIM + eSIM. Ve výsledku tu máme kompletní výbavu, která nedělá kompromisy ani v nejmenších detailech. Tu doplňují i hlasitě hrající stereo reproduktory s basovým základem.

Nabíjení a největší baterie z vlajkových lodí

Novinka přepisuje pravidla v oblasti baterií. Zatímco většina velkých a vlajkových smartphonů si stále vystačí s kapacitou kolem 5 000 mAh, tady se nachází monstrózních 7 000mAh – aktuálně největší baterie v prémiové kategorii smartphonů. Realme toho dosáhlo novým typem baterie, která obsahuje titan.

Reálné výsledky mluví jasně: dvoudenní výdrž bez nutnosti šetřit jas nebo se vzdávat náročnějších aplikací. Při střídmějším používání se v pohodě dostanete i na více než 3 dny používání bez nabíjení. V interních testech telefon zvládl například více než 20 hodin YouTube, 82 hodin Spotify, 6,4 hodiny PUBG a přes 60 hodin se zapnutým displejem ve standby režimu.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 14 minut 23 minut 40 minut

Co je také působivé, je rychlost, jakou se tohle energetické monstrum nabíjí. Díky 120W SUPERVOOC nabíjení je telefon nabitý na 50 % za 14 minut a z nuly 100 % za 40 minut. Zamrzí ovšem úplná absence bezdrátového nabíjení, které je v dnešní době již standardem.

Android 15, Realme UI 6.0 a AI funkce

Realme GT 7 přichází s Androidem 15 a rozhraním Realme UI 6.0, která si letos prošla proměnou. Byť nutno podotknout, že se stále jedná o čínskou nadstavbu s mnoha předinstalovanými aplikacemi a reklamami. Nová verze uživatelského prostředí je ale vizuálně čistší a konzistentnější a hlavně posouvá hranice každodenního používání pomocí chytré automatizace a AI nástrojů, které opravdu dávají smysl. Nejde o „AI“ jen pro parádu – tady se umělá inteligence dostává do praktických scénářů, které skutečně šetří čas i kliky.

Jedním z nejviditelnějších prvků je AI Planner – funkce, která umí automaticky vytvářet události podle obsahu z obrazovky. Příklad? Přijde ti e-mail s letenkou nebo rezervací hotelu – stačí dvakrát klepnout na záda telefonu a systém rozpozná a sám doplní detaily do kalendáře. Bohužel tato funkce nepodporuje češtinu. Přidržením obrázku, textu nebo videa dojde k vyvolání nabídky tzv. „chytré smyčky AI“, díky které můžete ihned vybraný prvek sdílet. Osvědčenou klasikou je chytrý boční panel s vybranými nástroji a aplikacemi.

AI funkce najdeme i v galerii, kde nechybí funkce gumy (nefunguje příliš přesvědčivě), zvýšení jasu (mělo by zvyšovat rozlišení, ale spíše dochází ke zhoršení), krajina AI (odstraňuje opar, ale většinou jde jen o zvýšení kontrastu) a odstranění odlesků (funguje převážně pro světelné paprsky). AI studio dokáže vaše fotky upravovat různými efekty, nicméně jde o omezenou funkci, kterou platíte virtuálními diamanty.

Fotoaparáty na nejlepší nestačí

Realme GT 7 se nesnaží soupeřit s nejlepšími fotomobily na trhu, avšak hned na úvod můžu prozradit, že jim dokáže čelit pouze hlavní snímač. Na zádech najdeme tuto trojici:

Hlavní fotoaparát sází na 1/1,56″ čip s rozlišením 50 Mpx (velikost pixelů je 1 um), světelností objektivu f/1.8, ohniskovou vzdáleností 24 mm, vícesměrovým ostřením PDAF a optickou stabilizací obrazu

Širokoúhlý snímač o velikosti 1/4″ s rozlišením 8 Mpx (velikost pixelů je 1,12 um),světelností f/2.2, ohniskovou vzdáleností 16 mm a úhlem záběru 112°

Teleobjektiv s 2× optickým přiblížením (48 mm), rozlišením 50 Mpx, 1/2,8″ čipem a světelností f/2.0

Přední fotoaparát nabízí vysoké rozlišení 32 Mpx (pixely o velikosti 0,8 um), 1/2,74″ čip, světelnost f/2.45, ohniskovou vzdálenost 21 mm, automatické ostření a schopnost záznamu videa až ve 4K při 60 fps, takže se skvěle hodí i pro nadšené blogery a videotvůrce.

V automatickém režimu máte na výběr mezi profilem Vibrant (Energický) a Crisp (Svěží). Navíc můžete využít i rychlých režimů Pódium, Silueta nebo Ohňostroj, díky kterým dosáhnete lepšího kontrastu a zachycení scény. Nechybí ani plno různých filtrů a stylů. Mezi další režimy patří: Krajina AI (odstranění oparu, zvýšený kontrast), Ulice (opět zvýšený kontrast), dlouhá expozice, režim hvězdy, portrét atd.

Podvodní režim

Unikátní funkcí je tvz. režim „Pod vodou“. Po jeho zapnutí dojde k deaktivaci dotykové obrazovky a vy tak vše ovládáte pomocí tlačítek – horní hlasitost slouží pro focení, dolní pro zapnutí/vypnutí natáčení a přidržením vypínacího tlačítka po dobu 3 vteřin dojde k ukončení tohoto režimu. Po skončení dojde ještě k přehrání speciálního zvuku, aby došlo k odstranění vody z reproduktorů.

Realme GT 7 slibuje úchvatné 4K podvodní záběry a není to jen marketingový trik – má optimalizovaný snímací algoritmus přímo pro zkreslení vody a barevný posun pod hladinou. Jde o zajímavou funkci, kterou běžně nabízí jen akční kamery.

Focení v různých podmínkách

Fotografie pořízené hlavním fotoaparátem jsou za denního světla skvělé. Řekl bych, že primární snímač se dokáže rovnat s těmi nejlepšími na trhu. Líbí se mi míra detailů i slušná ostrost. Příjemně mě potěšila rychlost fotografování, takže vám neunikne žádný důležitý záběr. Barvy jsou možná trochu živější, ale například HDR je hodně povedené a fotografie jsou celkově hodně líbivé.

Blízké předměty je možné fotografovat s minimálním odstupem 10 cm, ale i tak jsou příjemně detailní. Doplním, že širokoúhlý fotoaparát nemá autofokus, takže nepořídíte úplně blízké makro snímky. Portrétní režim přináší průměrné výsledky. Bohužel občas neumí tak precizní přechod k rozmazanému pozadí kolem osoby nebo objektu.

U snímků předním fotoaparáte často dochází ke značnému zesvětlení celého snímku a ubrání kontrastu, což nevypadá příliš přirozeně. Ještě bych rád zmínil, že všechny pořízené fotografie se ve smartphonu v galerii zobrazují v ProXDR, takže světelné zdroje více září.

Širokoúhlý fotoaparát a možnosti přiblížení

Snímky ze širokoúhlého fotoaparátu patří k průměrným, možná lehce podprůměrným. Může za to především nízké 8Mpx rozlišení, kvůli kterému nejsou fotografie příliš detailní. Realme se to snaží dohánět softwarovým doostřením a zvýšením kontrastu, ale to většinou vede k horší kresbě. Snímky také nejsou tak prosvětlené.

V aplikaci je dostupný rychlý přepínač na 2× i 5× zoom. Dvojnásobné přiblížení je optické a pětinásobné by teoreticky taky mělo být bez ztráty kvality, a to díky vysokému 50Mpx rozlišení teleobjektivu.

Dvojnásobné přiblížení není většinou vůbec špatné, ale u 5× se často objevuje rozmazání a neostrost uprostřed snímku. Maximem je 20× digitální zoom, který sice není nejhorší, ale na vlajkové lodě absolutně nestačí.

Focení v noci a režim Noční vidění

V nastavení je ve výchozím stavu zapnutý automatický noční režim, který se aktivuje při nízkém osvětlení. Tuto volbu jsem u některých scén vypnul, abych porovnal rozdíly mezi automatickým a nočním režimem (Noční scéna). Za nedostatečných světelných podmínek si fotografie z hlavního snímače stále zachovávají docela nízký šum a na první pohled vypadají obstojně. Nicméně nějaké ostré detaily zde nečekejte.

Noční režim produkuje výrazně jasnější a ostřejší snímky. Tento režim hojně využijete u širokoúhlého fotoaparátu, i když zde se připravte na vyšší míru šumu a horší detaily. Celkově při focení za nedostatečných světelných podmínek dosáhnete s tímto smartphonem dobrých snímků, ale konkurenční vlajkové lodě často dosahují mnohem lepších výsledků.

Sázka na video funkce

Realme GT 7 se snaží bodovat i v záznamu videa. Maximálním rozlišením je 8K při 30 fps, které podporuje pouze hlavní fotoaparát. Ten také zvládne až 120 snímků za sekundu u 4K. Pokud budete chtít využít i teleobjektiv, budete muset snížit snímkování na 60 fps.

Zde ale pozor, při zapnutí Dolby Vision záznamu se nevyužívá optického přiblížení, ale pouze digitálního. Nejsmutnější příběh je se širokoúhlým fotoaparátem – ten podporuje pouze 30 fps a Full HD nebo HD rozlišení.

Pořízené záběry ukazují, že se video z hlavního fotoaparátu a teleobjektivu přibližuje těm nejlepším na trhu. Chválím za pěkné detaily, ostrost, kontrast i barvy (v Dolby Vision ale občas blikají). Povedená je i elektronická stabilizace, která je opravdu účinná. Během natáčení lze mezi fotoaparáty plynule přepínat.

Asi největším zklamáním je, že širokoúhlý snímač nepodporuje 4K, takže tady nemůže být řeč o tom, že by se celkově dokázal vyrovnat největším hráčům. Realme se to snaží dohnat jakžtakž dobrým Dolby Vison, 4K/120, super stabilizační funkcí a filmařským profesionálním režimem.

Realme GT 7 vs. GT 7T vs. GT 7 Pro

V rámci série GT 7 si Realme připravilo hned dvě nové varianty – standardní GT 7 a odlehčený, ale stále velmi výkonný GT 7T. Ty doplňují nejvybavenější Pro model, který se v Česku prodává už od začátku roku. Na první pohled vypadají oba telefony podobně, ale rozdíly se skrývají pod povrchem. Zásadní rozdíl začíná u čipsetu. GT 7 používá Dimensity 9400e – vlajkový 4nm čipset s extrémním výkonem, který v benchmarcích překonává i Snapdragon 8 Gen 3. GT 7T staví na Dimensity 8400-MAX, který je stále výkonný (AnTuTu přes 1,75 milionu bodů), ale míří spíše do vyšší střední třídy.

Oba modely sdílí 7000mAh baterii se 120W nabíjením. Výdrž a doba nabíjení jsou tedy v podstatě totožné. GT 7T ovšem postrádá grafenovou vrstvu pod skleněnými zády a v chlazení tak spoléhá čistě na výparníkovou komoru. Displeje jsou opět téměř podobné, avšak u levnějšího modelu činí maximální jas 1 000 nitů, respektive 1 800 v HDR.

Hardwarové parametry Realme GT 7T Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Mediatek Dimensity 8400 Max, octa-core, 1× 3,25 GHz Cortex-A725 + 3× 3,0 GHz Cortex-A725 + 4× 2,1 GHz Cortex-A725, GPU: Mali-G720, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,42 × 75,97 × 8,88 mm, hmotnost: 205 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69 Displej, konektivita a baterie 6,8", AMOLED, rozlišení: 2K, 1280 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 7000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 4K video Kompletní specifikace

GT 7T postrádá teleobjektiv, jinak jsou fotoaparáty totožné. Ve videu je kvůli slabšímu čipsetu maximem 4K rozlišení. Realme GT 7T je k dostání ve variantě s 12 GB RAM a 256GB úložištěm za 15 999 Kč, respektive do 15. 6. za zaváděcí cenu 14 499 Kč. Verze s 512GB pamětí vás vyjde na 17 499 Kč, respektive 15 999 Kč.

Jako vůbec první se na českém trhu objevil nejvýkonnější model celé řady – Realme GT 7 Pro. Ten je u nás dostupný už od ledna letošního roku za 22 990 Kč a podrobněji jsme se mu věnovali v tomto článku.

Závěrečné hodnocení

Realme GT 7 je telefon, který si nehraje na vlajkovou loď, ale přesto jí v mnoha ohledech skutečně je, jen za cenu vyšší střední třídy. MediaTek Dimensity 9400e ukazuje, že svět čipsetů už dávno není jen o Snapdragonech a Apple Silicon. Výkon je perfektní, ať už hrajete, editujete video nebo jen přepínáte mezi desítkami aplikací. K tomu připočítejte 12 GB RAM, 512GB úložiště v základu. Velkým benefitem a rozdílem oproti konkurenčním vlajkovým lodím je masivní baterie s rychlým nabíjením. Dále chválím špičkový AMOLED displej, který se „vlajkám“ snadno vyrovná.

Konstrukčně GT 7 dokazuje, že high-tech nemusí vypadat kýčovitě – místo pozlátka přichází funkční elegance s grafenovým chlazením a IP69 odolností. Realme UI 6.0 je čisté a svižné prostředí. AI funkce jsou často v angličtině a v úpravách fotografií nepatří k nejlepším, ale snaha se počítá. Ve stínu těch nejlepších tak z mého pohledu zůstávají pouze fotoaparáty, vyjma hlavního snímače, který se dokáže rovnat i těm nejlepším, a to i ve videu. Bohužel schopnosti přiblížení nejsou tak daleko a 8Mpx širokoúhlý fotoaparát bez schopnosti 4K videa zní spíše jako vtip, než útok na vlajkové smartphony.

S cenou pod 20 tisíc Kč, což je prakticky dvoutřetinová cenovka oproti vlajkovým lodím, se ale dá mluvit o velice povedeném smartphonu. Samozřejmě, konkurence nabídne lepší fotoaparát, noční režim nebo hlubší ekosystém, ale GT 7 sází na extrémní poměr výkon/cena, výdrž baterie, inovace a odvahu jít tak trochu proti proudu. A právě tím si zaslouží pozornost – a možná i titul nejlepšího „flagship killeru“ roku 2025.

Realme GT 7 9 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 8.4/10

















Kvalita fotografií a videa 8.3/10

















Výdrž baterie 9.7/10

















Klady výdrž baterie, rychlé nabíjení

kvalitní 120Hz displej, čtečka otisků prstů

voděodolnost IP69, podvodní režim

skvělý hlavní fotoaparát, teleobjektiv

obsah balení, fólie na displeji

12 GB RAM a 512GB úložiště

Android 15, AI funkce

dobře rozložená hmotnost, příjemná záda Zápory absence bezdrátového nabíjení

širokoúhlý fotoaparát, který neumí 4K

plastově působící rám

umístění čtečky otisků prstů

pro někoho větší rozměry

lehce vystupující modul s fotoaparáty

