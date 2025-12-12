Realme 16 Pro v obrysech: obří výkon, velká baterie a periskopický teleobjektiv

- Realme 16 Pro má být novým bestsellerem vyšší střední třídy
- Připravovaná novinka má oslňovat výkonem, fotografiemi i dlouhou výdrží
- Premiéra se odehraje začátkem příštího roku
Značka Realme otevře rok 2026 ve velkém stylu – hned na jeho začátku představí smartphone Realme 16 Pro spadající do vyšší střední třídy. Čínská firma pro tento model vytvořila na svých webových stránkách vlastní sekci, na kterou přidává rozličné upoutávky prozrazující klíčové prvky výbavy. Co všechno o chystané novince víme?
Realme 16 Pro: výbava na úrovni levnějších vlajkových lodí
I když čínští výrobci s oblibou prozrazují podobu svých nadcházejících telefonů, Realme nám zatím design neukázalo. V upoutávce nicméně vzpomíná na starší modely, které za design získaly různá ocenění, tudíž se dá očekávat, že ani Realme 16 Pro nebude žádná tuctovka.
Realme také zmiňuje různá historická prvenství v oblasti fotoaparátu, zde už ale pár podrobností známe. Například víme, že záda telefonu budou zdobit tři čočky fotoaparátu poskládané do trojúhelníku, přičemž ochuzeni nebudeme ani o periskopický teleobjektiv. Telefon bude údajně excelovat v pořizování portrétních snímků, a to v úrovních přiblížení 1 až 10×. Optický zoom bude ale pravděpodobně „pouze“ 3,5×, což naznačuje snímek z fotoaplikace.
Fotoaparát Realme 16 Pro má rovněž podávat skvělé výkony ve zhoršených světelných podmínkách, a to díky novému algoritmu LumaColor a zapojení umělé inteligence. Tu bude navíc možné využít v editačním nástroji Edit Genie 2.0, který dokáže dodat pořízeným snímkům nový nádech – buď vylepšit osvětlení a stíny, anebo rovnou celou fotografii přepracovat např. do animované podoby.
Špičkový Snapdragon a dlouhá výdrž
Realme rovněž slibuje ohromující výkon, a to díky aktuálně nejlepšímu čipu od Qualcommu. Nepředpokládáme nasazení nejvýkonnějšího Snapdragonu 8 Elite Gen 5, výrobce pravděpodobně hovoří o nejlepším čipu v rámci kategorie, ostatně pro srovnání byl zvolen Snapdragon 7 Gen 4. Ten se zatím nástupce nedočkal, tudíž volba patrně padne na ořezaný Snapdragon 8 Gen 5.
Realme 16 Pro má také excelovat ve výdrži baterie, podle zveřejněné tabulky má nabídnout o něco vyšší výdrž než blíže nespecifikovaný soupeř s 6500mAh akumulátorem – je tedy možné, že kapacita bude v tomto případě začínat sedmičkou.
Posledním zveřejněným údajem je délka softwarové podpory, která má čítat 3 roky velkých systémových aktualizací a rok navíc bezpečnostních záplat. Telefon půjde do světa s Androidem 16 a nadstavbou Realme UI 7.0.
Datum odhalení zatím zveřejněné nebylo, nejčastěji se skloňuje 6. leden, kdy má mít telefon premiéru v Indii.