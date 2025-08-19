TOPlist

Řadu Galaxy S26 čekají velké změny. Potěší nejen fanoušky kompaktních smartphonů

Smartphone Samsung Galaxy S25
  • Známe první specifikace základního modelu Galaxy S26 Pro od Samsungu
  • Potěší zejména příznivce kompaktních vlajkových smartphonů
  • Otázka baterie už ale tak optimistická není

Příští generace vlajkových modelů od Samsungu s sebou zřejmě přinese řadu změn, včetně reorganizace portfolia. Trojice chytrých telefonů zůstane, avšak z nabídky by měla zmizet varianta s označením Plus. Její místo by měla zaujmout „žiletka“ Edge, přičemž základní model má dostat pojmenování Pro. Nejvybavenějšího modelu Ultra se tyto změny nijak nedotknou. Se změnami se někteří uživatelé obávali o to, zda změny nebudou mít hlubší povahu, než jen prostou reorganizaci.

Nové pojmenování, stejné rozměry

Obzvláště v případě konce modelu Plus a zachování základního modelu s novým přídomkem Pro vyvolalo obavy o to, jaké rozměry vlastně hodlá Samsung u základní varianty použít. V současné době totiž Galaxy S25 disponuje 6,2″ panelem, který společně s rozměry 146,9 × 70,5 × 7,2 milimetrů a hmotností 162 gramů z něj činí poměrně kompaktní vlajkovou loď. Naproti tomu varianta Galaxy S25+ se může pochlubit 6,7″ displejem, rozměry 158,4 × 75,8 × 7,3 milimetrů a hmotností 190 gramů, což je značný rozdíl.

Ačkoli trend směřuje spíše směrem k větším zařízením, na malé vlajkové modely řada uživatelů nedá dopustit. Pokud i vy máte obavy, má pro vás leaker Digital Chat Station dobrou zprávu. Na svém účtu na čínské sociální síti Weibo zveřejnil první specifikace Galaxy S26 Pro – ty zahrnují 6,27″ displej a baterii s kapacitou 4300 mAh, což poměrně jasně naznačuje, že Samsung nehodlá Galaxy S26 Pro výrazně odchýlit od kurzu, který doposud stanovuje základní vlajkový model.



Řada telefonů Samsung Galaxy S25



Nepřehlédněte

Galaxy S26 nebude. Samsung zřejmě základní model příští rok přejmenuje

Přesto se ale v příštím roce minimálně jednoho zklamání nejspíše nevyvarujeme. Samsung se totiž stále poměrně negativně staví ke křemíkovo-uhlíkovým bateriím, které umožňují do menšího těla vměstnat mnohem větší akumulátor. Kupříkladu OnePlus 13T, jenž disponuje podobnými rozměry jako vlajkový model jihokorejského giganta, se může pochlubit baterií s kapacitou 6260 mAh. Samsungu se ale není co divit, neboť v minulosti měl s bateriemi poměrně velké problémy a vzhledem ke své reputaci a pozici na trhu již v tomto ohledu nehodlá nic riskovat.

