Řadu Galaxy S26 čekají velké změny. Potěší nejen fanoušky kompaktních smartphonů

- Známe první specifikace základního modelu Galaxy S26 Pro od Samsungu
- Potěší zejména příznivce kompaktních vlajkových smartphonů
- Otázka baterie už ale tak optimistická není
Příští generace vlajkových modelů od Samsungu s sebou zřejmě přinese řadu změn, včetně reorganizace portfolia. Trojice chytrých telefonů zůstane, avšak z nabídky by měla zmizet varianta s označením Plus. Její místo by měla zaujmout „žiletka“ Edge, přičemž základní model má dostat pojmenování Pro. Nejvybavenějšího modelu Ultra se tyto změny nijak nedotknou. Se změnami se někteří uživatelé obávali o to, zda změny nebudou mít hlubší povahu, než jen prostou reorganizaci.
Nové pojmenování, stejné rozměry
Obzvláště v případě konce modelu Plus a zachování základního modelu s novým přídomkem Pro vyvolalo obavy o to, jaké rozměry vlastně hodlá Samsung u základní varianty použít. V současné době totiž Galaxy S25 disponuje 6,2″ panelem, který společně s rozměry 146,9 × 70,5 × 7,2 milimetrů a hmotností 162 gramů z něj činí poměrně kompaktní vlajkovou loď. Naproti tomu varianta Galaxy S25+ se může pochlubit 6,7″ displejem, rozměry 158,4 × 75,8 × 7,3 milimetrů a hmotností 190 gramů, což je značný rozdíl.
Ačkoli trend směřuje spíše směrem k větším zařízením, na malé vlajkové modely řada uživatelů nedá dopustit. Pokud i vy máte obavy, má pro vás leaker Digital Chat Station dobrou zprávu. Na svém účtu na čínské sociální síti Weibo zveřejnil první specifikace Galaxy S26 Pro – ty zahrnují 6,27″ displej a baterii s kapacitou 4300 mAh, což poměrně jasně naznačuje, že Samsung nehodlá Galaxy S26 Pro výrazně odchýlit od kurzu, který doposud stanovuje základní vlajkový model.
Přesto se ale v příštím roce minimálně jednoho zklamání nejspíše nevyvarujeme. Samsung se totiž stále poměrně negativně staví ke křemíkovo-uhlíkovým bateriím, které umožňují do menšího těla vměstnat mnohem větší akumulátor. Kupříkladu OnePlus 13T, jenž disponuje podobnými rozměry jako vlajkový model jihokorejského giganta, se může pochlubit baterií s kapacitou 6260 mAh. Samsungu se ale není co divit, neboť v minulosti měl s bateriemi poměrně velké problémy a vzhledem ke své reputaci a pozici na trhu již v tomto ohledu nehodlá nic riskovat.