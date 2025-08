Řada Pixel 10 je za rohem. Ty nejzajímavější modely ale dorazí až o něco později

Google se připravuje na premiéru svých novinek, dorazí už 20. srpna

Hlavní pozornost dostane Pixel 10, 10 Pro a 10 Pro XL

Skládací Pixel 10 Pro Fold, sluchátka a hodinky dorazí se zpožděním až v říjnu

Úniky hovoří jasně. Google se pokusí předběhnout své konkurenty – zejména pak americký Apple – a představí své nové vlajkové lodě řady Pixel 10 ještě před koncem letních prázdnin. Z celé salvy produktů však některé dorazí až s celkem výrazným zpožděním. Půjde zejména o skládací superphone a také příslušenství.

Čtyři Pixely 10, sluchátka a hodinky

V jednom z předchozích článků jsme informovali o tom, že premiéra nových Pixelů 10 je naplánována na 20. srpna, do prodeje by pak měly novinky zamířit 28. srpna. S jistotou už také víme, že nová řada by měla obsahovat hned 6 produktů:

Základní Pixel 10

Prémiový, ale kompaktní Pixel 10 Pro

Jeho zvětšenou verzi Pixel 10 Pro XL

Skládací vlajku Pixel 10 Pro Fold

Chytré hodinky Pixel Watch 4

Bezdrátová sluchátka Pixel Buds 2a

Částečný odklad až na říjen

Minimálně poslední trio novinek ale lze očekávat až s celkem slušným zpožděním. Německý server WinFuture upozornil na to, že skládací Pixel, hodinky a sluchátka nebudou k dispozici hned. To znamená, že Google sice počítá s jejich představením už za dva týdny, nicméně na pulty obchodů by měly zamířit až později, údajně až zkraje října, konkrétně 9. října.

„Jako možné příčiny zpoždění jsou uváděny problémy v dodavatelském řetězci, přičemž přesné důvody jsou prozatím nejasné,“ píše WinFuture. Zdroj dále hovoří o tom, že nová skládačka má obdržet zatím neznámý displej s tenčími rámečky a silnějším pantem, také bude jako první skládací telefon podporovat certifikaci odolnosti IP68 a magnetické dobíjení Qi2. Možná právě tyto novinky stojí za odkladem startu prodeje pro skládací Pixel a příslušenství.

