Google si dělá legraci z Applu, vybral si až příliš snadný terč

Google v novém teaseru láká na řadu Pixel 10 a zároveň se strefuje do Applu

Terčem posměchu jsou sliby giganta z Cupertina ohledně umělé inteligence

Premiéra nových Pixelů je naplánována na 20. srpna

Součástí marketingové kampaně ve Spojených státech, které mají v tomto ohledu poněkud otevřenější pravidla než Evropa, je velmi často také srovnání produktů, případně otevřený výsměch konkurenci. Jinak tomu není ani v technologickém světě. Tentokrát si Google vzal na paškál svého velkého konkurenta v podobě Applu, přičemž ve své nové reklamě na řadu Pixel 10 si do něj neopomněl „rýpnout“, pochopitelně s ohledem na umělou inteligenci, kde gigant z Cupertina oproti konkurenci ztrácí.

Až příliš snadný terč posměchu

Třicetisekundový spot je podbarven známým samplem ze skladby The Next Episode od Dr. Dre a Snoop Dogga, který odkazuje nejen na známý Thug Life meme, ale zároveň je i jemným pošťouchnutím s ohledem na skutečnost, že Apple vlastní značku Beats, jenž založil právě Dr. Dre. Kde už Google nenechává prostor žádným interpretacím je voiceover, v rámci kterého zazní několik vět přímo namířených proti jeho největšímu konkurentovi.

„Když si koupíte nový telefon kvůli funkci, která dorazí brzy … Ale brzy znamená už celý rok … Můžete změnit svou definici slova brzy. Nebo si můžete jen koupit jiný telefon,“ naráží Google na skutečnost, že slíbené funkce související s Apple Intelligence, které Apple propagoval s příchodem řady iPhone 16, prozatím stále nedorazily. Google naproti tomu patří se svým Gemini mezi lídry na trhu co se týče umělé inteligence a zatím to nevypadá, že by hodlal zpomalit.

Krátký teaser ukázal v celé své kráse také smartphone Google Pixel 10, a to ještě před oficiálním představením. Ačkoli by to pro někoho mohlo být překvapením, realita je taková, že prakticky veškeré informace týkající se chystaných Pixelů již kolují internetem a oficiální odhalení tak bude spíše formalitou, jak je bohužel u Googlu v posledních letech zvykem. Otázkou zůstává, jestli tento krátký teaser skutečně přesvědčí některé uživatele ke změně značky smartphonu, avšak pokud bychom si mohli tipnout, nejspíše se tak stane jen v minimálním množství případů.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.