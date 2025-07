Kompletní únik letošních Pixelů. Teleobjektiv u základního modelu a magnetické nabíjení pro všechny

Google opět nepohlídal design a parametry svých budoucích telefonů

Letošní Pixely budou vypadat podobně jako ty loňské, avšak s několika dílčími vylepšeními

Základní Pixel 10 se dočká teleobjektivu, všechny modely pak dostanou podporu magnetického nabíjení

Smartphony Google Pixel oslaví příští měsíc kulaté výročí, 20. srpna bude odhalena desátá generace. Stejně jako loni ji budou tvořit celkem čtyři modely – základní Pixel 10, vybavenější Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL, a nakonec ohebný Pixel 10 Pro Fold.

Google tradičně nedokázal udržet připravované produkty pod pokličkou, na internet se dostaly jak jejich tiskové snímky, tak i i soupis parametrů. Za nejnovějším únikem stojí známý informátor Evan Blass aka @evleaks.

Pixel 10: poprvé s teleobjektivem a magnetickým nabíjením

Po designové stránce budou letošní Pixely velmi podobné těm loňským, pouze u základního modelu dojde k jedné výraznější změně – do oválného modulu na zádech přibyde navíc jeden fotoaparát.

Vůbec poprvé tak u nejlevnějšího Pixelu uvidíme teleobjektiv, který má podle uniklých parametrů nabídnout až 20× Super Res Zoom – hodnotu optického přiblížení zatím neznáme. Rozlišení fotoaparátů má být následující:

50Mpx hlavní s funkcí Macro focus (Samsung GN8)

13Mpx širokoúhlý (Sony IMX 712)

11Mpx teleobjektiv (Samsung 3J1)

Fotoaparáty se budou pyšnit záznamem 4K videa při snímkovací frekvenci až 60 fps.

Zepředu bude základní Pixel 10 reprezentovat plochý 6,3″ Actua displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz a integrovanou ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Telefon bude pohánět nový čipset Google Tensor G5, za jehož návrhem vůbec poprvé bude stát přímo Google – u minulých generací se přitom americká firma spoléhala na Samsung. O výrobu čipsetu se nově postará tchajwanská společnost TSMC.

Kapacitu akumulátoru zatím neznáme, Google v uniklých propagačních materiálech hovoří o výdrži 100 hodin ve speciálním úsporném režimu. Nový Pixel 10 přinese podporu nejnovějšího bezdrátového nabíjecího standardu Qi2 25W, a to včetně integrovaného magnetického prstence. Prozrazuje to následující snímek, na němž je k telefonu připojena magnetická nabíječka, která jako by z oka vypadla nabíječce MagSafe k iPhonům.

Spekuluje se, že Google chystá pro své nové telefony následující magnetické doplňky:

Pixelsnap Charger – klasická bezdrátová nabíječka

Pixelsnap Charger with Stand – bezdrátová nabíječka se stojánkem

Pixelsnap Ring Stand – prstencový stojánek na telefon

Pixel 10 Pro a 10 Pro XL: lepší fotoaparáty se záznamem 8K videa

Přidáním teleobjektivu do základního modelu Google smaže jednu z výhod modelů Pixel 10 Pro a 10 Pro XL, nicméně jejich fotovýbava má být ještě o chlup lepší. Podle uniklých specifikací mají oba telefony disponovat následujícími fotoaparáty:

50Mpx hlavní (Samsung GNV)

48Mpx širokoúhlý s funkcí Makro Focus (Sony IMX 858)

48Mpx teleobjektiv (Sony IMX 858) s funkcí Pro Res Zoom slibující až 100× přiblížení

Dražší Pixely zvládnou natáčet video až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu.

Oba telefony dostanou do výbavy jemný Super Actua displej, u menšího modelu bude mít úhlopříčku 6,3″, u většího 6,8″. Vzhledem k velikosti se u obou telefonů bude lišit kapacita baterie, tu však Google v propagačních materiálech neprozrazuje – musíme si tak vystačit s údajem až 100 hodin výdrže v režimu extrémní úspory. I v tomto případě očekáváme podporu magnetického bezdrátového nabíjení.

Pixel 10 Pro Fold: větší vnější displej

Ohebný Pixel 10 Pro Fold si oproti minulé generaci mírně polepší v oblasti vnějšího displeje, jehož úhlopříčka vzroste z původních 6,3 na 6,4 palců. Vnitřní obrazovka si ponechá úhlopříčku 8 palců.

Po designové stránce se telefon měnit nemá, patrně se ale lehce změní jeho konstrukce – Google v propagačních materiálech hovoří o ocelovém pantu a hliníkovém šasi. Telefon má rovněž dostat pokročilou sestavu fotoaparátů:

50Mpx hlavní (Samsung GN8)

12Mpx širokoúhlý (Samsung 3J1)

12Mpx teleobjektiv (Samsung 3J1)

V každém z displejů se navíc bude nacházet 11Mpx selfie kamerka.

Ohebný Pixel 10 Pro Fold údajně dostane větší akumulátor s kapacitou 5 000 mAh, ovšem výdrž má být nižší než v případě jeho sourozenců – v režimu extrémní výdrže má zvládnout maximálně 72 hodin. Server Android Authority rovněž hovoří o vysoké fyzické odolnosti IP68.

Pixel Watch 4: s novým systémem nabíjení

Společně s novými telefony Google v srpnu představí i čtvrtou generaci hodinek Pixel Watch 4. Ani v tomto případě se design nijak zvlášť měnit nebude, Google pouze posune nabíjecí piny na levou stranu kvůli novému způsobu nabíjení. Těšit se rovněž můžeme na decentně větší akumulátory u obou velikostí.

Hodinky si mají polepšit ve vyšším jasu displeje a také v AI výkonu – Google totiž nasadí zbrusu nový koprocesor M55, který má zvládnout až 5× větší objem AI úloh, a to za velmi nízké spotřeby.

Společně s novými telefony a hodinkami Google ještě v srpnu odhalí novou generaci sluchátek Pixel Buds 2a.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.