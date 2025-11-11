Původně za devět, teď jen za 5 tisíc! Skvělý tablet od Xiaomi spadl na historické minimum

- Povedený tablet Xiaomi Pad 7 je v Datartu za velmi výhodnou cenu
Listopad se tradičně nese v duchu největšího konzumního svátku Black Friday, nebo pokud chcete česky Černý pátek. Ačkoli v zahraničí je zvykem dávat slevy na produkty pouze v jediný den, v našich luzích a hájích máme slevové akce velmi rádi a tak s nimi zrovna nešetříme. Zatímco možná až příliš často jsou slevy falešné, nebo nepříliš výhodné, občas se objeví akce, která takzvaně „stojí za hřích“. Tentokrát se týká zajímavého tabletu Xiaomi Pad 7, který je v Datartu za překvapivě výhodnou cenu.
Dobře vybavený tablet za skvělou cenu
Letošní novinka Xiaomi Pad 7 rozhodně není žádné ořezávátko. Pochlubit se může například prostorným 11,2″ IPS panelem s rozlišením 3200 × 2136 pixelů, obnovovací frekvencí 144 Hz, maximálním jasem 800 nitů a certifikací Dolby Vision, dostatečně výkonným osmijádrovým čipsetem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 8 GB RAM a interním úložištěm 128 GB.
Tablet může nabídnou také přední selfie kamerou s rozlišením 8 Mpx a zadním fotoaparátem s rozlišením 13 Mpx, čtveřicí reproduktorů s certifikací Dolby Atmos, kovovým tělem s hmotností 500 gramů nebo velkou baterií s kapacitou 8 850 mAh s rychlým 45W nabíjením.
Tohle je bomba. Tablet, co se ještě nedávno prodával za 9 tisíc, jde dnes koupit za 5k. Cena/výkon bezkonkurenční – Antutu kolem 1,44 milionu (odpovídá základnímu iPADu 2025 za 9 tisíc). Podpora: 4 hlavní updaty (tj. dostane Android 19). pic.twitter.com/Cs0qRzZ2Bl
— noobvestor (@noobvestorCZ) November 10, 2025
Samozřejmostí je operační systém Android 15 s nadstavbou HyperOS s přislíbenou čtyřletou softwarovou podporou v případě velkých aktualizací a šesti lety bezpečnostních aktualizací. Nechybí ani umělá inteligence Xiaomi HyperAI, včetně nástrojů pro generování textů i obrázků a oblíbeného Google Gemini. Standardní cena za tento tablet je 8 990 korun, což ho řadí do střední třídy a dělá z něj přímého konkurenta základního iPadu.
V rámci akce Black Friday je nicméně ve slevě a to ne jen tak ledajaké. V Datartu ho v konfiguraci s 8 GB RAM a 128 GB interní paměti seženete za neuvěřitelných 4 999 korun, tedy se 44% slevou. Nutno podotknout, že se musíte smířit s tou nejnudnější, tedy šedou barvou. V jiných barevných konfiguracích, například v modré či zelené je tablet také ve slevě, ale už za něj zaplatíte 6 999 korun. A pokud byste chtěli dvojnásobné úložiště, vyjde vás Xiaomi Pad 7 na 7 999 korun, což je oproti původní ceně 9 999 korun sice také zajímavá sleva, ale přeci jen o poznání méně atraktivní, než základní „šedá myška“. S nákupem ale příliš dlouho neváhejte – akce platí jen do 16. listopadu.