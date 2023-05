Půjde to i bez telefonního čísla. WhatsApp chystá užitečnou novinku

WhatsApp upozadí vlastní jména a telefonní čísla uživatelů

Namísto toho nasadí klasická uživatelská jména, čímž přispěje i k ochraně soukromí

Chatovací aplikace WhatsApp byla doposud známá i díky tomu, že k založení profilu vám stačí pouze telefonní číslo a vaše jméno. Nepotřebujete žádný účet, Facebook, ani heslo nebo telefon konkrétního výrobce, jako je to u konkurenčních aplikací (Facebook Messenger, iMessage a další). Do budoucna jsou však v plánu zajímavé obměny.

Přezdívky na WhatsAppu

Portál WABetaInfo, který se věnuje uniklým informacím z beta verzí WhatsAppu, zveřejnil ve svém posledním příspěvku screenshot, z kterého je patrné, že přibyla v nastavení možnost zvolit si přezdívku. A to by mohlo přispět hlavně v oblasti bezpečnosti platformy.

Pokud totiž v současné době chcete s někým začít chatovat, musíte sdílet své telefonní číslo. A to může být pro celou řadu uživatelů velkou překážkou co do soukromí a bezpečnosti. Po zavedení podpory přezdívek či uživatelských jmen by to již neměl být problém. S druhou osobou můžete sdílet své jedinečné uživatelské ID a zůstat relativně v soukromí.

Zároveň, uživatelská jména jsou snadno zapamatovatelná a využití najdou i ve skupinových chatech. Pokud totiž chcete ve větší skupině někoho označit, musíte znát jeho jméno, popřípadě telefonní číslo. S přezdívkami by se vyřešilo i toto.

Další novinky v aplikaci

Podle zmíněného zdroje je zatím funkce v rané testovací fázi a na ostrý start si ještě budeme muset počkat. WABetaInfo „odlovil“ tuto novinku v androidové beta verzi WhatsAppu v2.23.11.15. Funkce pochopitelně zamíří i pro iOS a další platformy, jinak by moc nedávala smysl. V tuto chvíli ale nevíme kdy se tak stane.

Nedávno jsme informovali také o dalších novinkách, které do WhatsAppu přibyly – nebo v nejbližší době přibudou. Jde například o možnost uzamknout heslem či biometrickým ověřením jednotlivé chaty, nejen samotnou aplikaci. Komunita rovněž ocení možnost do 15 minut upravit doručenou zprávu, například kvůli překlepu.