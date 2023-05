WhatsApp dostává nové funkce, které ocení milovníci soukromí a pravopisu

WhatsApp umí uzamknout konkrétní konverzaci na otisk prstu nebo sken obličeje

Možnost editovat odeslané zprávy se objevila v beta verzi

Stihnout to musíte do 15 minut

Komunikační aplikace WhatsApp sice patří mezi nejpopulárnější kecálky na světě, co se týče funkcí, už to ale taková hitparáda není. V posledních měsících ale její vlastník Meta pořádně šlápnul do pedálů a přináší každou chvíli nové funkce, přičemž na mnohé z nich čekali uživatelé opravdu dlouho. Tentokrát na WhatsApp míří dvojice užitečných funkcí, které cílí především na milovníky soukromí a správné gramatiky.

První novinkou jsou soukromé konverzace, které můžete zamknout před zraky ostatních. To může přijít vhod například v případech, kdy vaše drahá polovička zná heslo k vašemu telefonu a mohla by potenciálně zamířit i na WhatsApp a dozvědět se věci, které mají zůstat tajemstvím. Uzamčení chatu přidává další vrstvu zabezpečení ke standardnímu dvoufázovému šifrování, které je nicméně zaměřeno spíše proti zvědavcům zvenčí. Jak novinka funguje, se můžete dozvědět v následujícím videu:

Druhou novinkou, která je prozatím k dispozici pouze pro uživatele v beta verzi WhatsAppu, je možnost dodatečně upravovat odeslané zprávy. Ostatně komu se nikdy nestalo, že odeslal zprávu s nějakou tou gramatickou chybou, kterou vytvořil buďto sám, nebo za aktivní pomoci automatické korekce. Chystaná funkce vám umožní upravit odeslanou zprávu, byť tak můžete učinit nejpozději do 15 minut od odeslání. Kdy se funkce dostane do plnohodnotné verze, není prozatím jasné i vzhledem k tomu, že v rámci beta verze s číslem 2.23.10.13 má k této funkci přístup jen omezený počet uživatelů.