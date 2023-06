První oficiální obrázky Nothing Phone (2): zásadní změna designu a podstatně vyšší cena

Nothing Phone (2) zřejmě opravdu nabídne oblejší design a přední kamerku v průstřelu uprostřed

Únik hovoří také o cenách: základní varianta by měla stát 17 300 Kč, vyšší potom 20 100 Kč

S tím, jak se blíží polovina července, zahušťuje se i polévka spekulací a úniků kolem nového Nothing Phonu 2. generace. Představení proběhne již 11. července, tedy za necelé dva týdny. Informací ohledně velmi očekávaného produktu však známe již nyní více než dost.

Nothing Phone (2) v nových tvarech

O čerstvý únik se postaral Ben Geskin, tipér a designér, který se věnuje technologickým únikům již delší čas. Na svém twitterovém profilu zveřejnil dvojici obrázků, které mají zobrazovat Nothing Phone (2) z různých úhlů.

Na prvním snímku je vidět dolní hrana zařízení. Odhaluje mimo jiné to, co se očekávalo, a sice že novinka přinese oblý design s lehce zahnutým povrchem zad. K vidění je také částečně pozměněné rozložení LED prvků v systému Glyph. Chybět nesmí ani chobotnice, což je zřejmě nový maskot letošní řady telefonů od britské společnosti Nothing.

Druhý render odhaluje čelní stranu a zdá se, že i silně redesignovanou grafickou nadstavbu Nothing OS založenou na Androidu. K vidění je několik praktických widgetů vyvedených v jednotném stylu: počasí, hodiny a světový čas, galerie, stav připojených sluchátek a tlačítko pro rychlou aktivaci režimu nerušit. Fanoušky určitě bude zajímat, že se výřez pro přední kameru přesunul do středu horní hrany.

Cena? Minimálně 17 tisíce korun

Bohužel není jasné, zdali Ben Geskin obrázky získal přímo z oficiálního zdroje, anebo zdali je vytvořil sám na základě předchozích úniků. V každém případě jde o nepotvrzené údaje. Objevily se také informace o ceně, které mnoho zájemců nepotěší, nicméně o zdražení se mluvilo již od uvedení první generace.

Nothing Phone (2) má disponovat výbavou na úrovni skoro-vlajkových modelů, například vylepšeným fotoaparátem, čipsetem Snapdragon 8+ Gen 1 či až 12 GB RAM, proto musí přijít i trochu vyšší cenovka.

Francouzský server Dealabs píše, že základní varianta 8/256 GB bude stát 729 eur (17 300 Kč včetně DPH) a vyšší paměťová verze 12/512 GB vyjde na 849 eur (20 100 Kč včetně DPH). V tuto chvíli není jasné, jaká z uvedených varianta dorazí na český trh. Jen pro srovnání, původní Nothing Phone 1. generace vstupoval do ČR s cenovkou 11 990 Kč včetně DPH.