Je to oficiální: Nothing Phone (2) dorazí v půlce července, hmyz vystřídala chobotnice

Společnost Nothing oficiálně potvrdila datum a čas konání své představovací akce, na které uvede nový smartphone Nothing Phone (2). O tomto telefonu se spekuluje již od loňského roku, kdy byl představení první Nothing Phone. Novinka dorazí v létě, jak se očekávalo, konkrétně v polovině měsíce července.

Britský Nothing oznámil tuto velkolepou novinku na oficiálním twitterovém profilu a také na svých stránkách. „Přejděte na světlou stranu,“ láká slogan v pozvánce, která hovoří o datu 11. července, představení konkrétně proběhne v 17:00 našeho času.

Vizuály na pozvánce už nezdobí berušky, kudlanky nábožné, ani jiní brouci. Na pozvánce je nově silueta chobotnice. V říši bezobratlých živočichů tak marketingový tým Carla Peie setrvává.

Come to the bright side.

Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST.

Join us for the official launch on https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/WoSw0gLJOx

— Nothing (@nothing) June 13, 2023