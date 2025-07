První informace o Xiaomi 16 Ultra: 7500mAh baterie a pohádková fotovýbava

V minulých letech se stalo zvykem, že Xiaomi představuje nové generace vlajkových smartphonů na podzim, na jaře k nim pak ještě „přihazuje“ vrcholnou variantu Ultra. Nejinak tomu má být i u nadcházející řady Xiaomi 16 – základní modely by mohly být díky dřívější premiéře vlajkového čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 odhaleny už na konci září, krátce po začátku nového roku by mohl světlo světa spatřit model Xiaomi 16 Ultra. Podle čerstvých informací chystá Xiaomi pro tento model pořádnou nálož mezigeneračních vylepšení.

Xiaomi 16 Ultra bude opět představovat to nejlepší, čeho je tento čínský výrobce schopen dosáhnout. Kromě výkonnějšího čipsetu se máme dočkat zásadních změn v oblasti fotoaparátu – podle některých čínských zdrojů se má jednat o „šokující“ vylepšení.

I can reveal that Xiaomi 16 Ultra will usher in major camera changes. Very shocking~

