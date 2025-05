Premiéra vlajkových Androidů společně s iPhony? Snapdragon 8 Elite 2 bude představen už v září

Qualcomm oznámil termín letošního ročníku svého výročního summitu

Uskuteční se o čtyři týdny dříve než loni

Parametry vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Elite 2 tak budeme znát už v září

Přesunou se premiéry vlajkových smartphonů s Androidem blíže k iPhonům?

Qualcomm v tomto týdnu oznámil termín konání letošního ročníku svého výročního summitu. Potvrdily se předchozí spekulace, že oproti minulým letům se tato tradiční událost odehraje o něco dříve – poprvé v historii se odehraje v už v září. I když se posun termínu blíže k letním prázdninám může zdát nepodstatný, jeho cílem je zřejmě pozměnit zaběhnutá pravidla v odhalování nových smartphonů s Androidem.

Nové vlajkové smartphony už na podzim?

Letošní Snapdragon Summit se uskuteční mezi 23. a 25. zářím, tedy o celý měsíc dříve než loni. Qualcomm takto posouvá termín své výroční akce již pátý rok v řadě – ještě před pěti lety se tato událost konala na přelomu listopadu a prosince. Skok o celý měsíc jsme tu ale ještě neměli.

Kdy Qualcomm v minulých letech představoval vlajkové Snapdragony? 21 až 23. října 2024 – Snapdragon 8 Elite

24 až 26. října 2023 – Snapdragon 8 Gen 3

15 až 17. listopadu 2022 – Snapdragon 8 Gen 2

30. listopadu až 2. prosince – Snapdragon 8 Gen 1

1. až 2. prosince – Snapdragon 888

Přesun Snapdragon Summitu na září patrně souvisí s touhou přesunout premiéru vlajkových smartphonů s Androidem na dřívější termín, ideálně do období, kdy Apple představuje nové iPhony. Díky zářijovým premiérám iPhonů má Apple každoročně skvěle „nabito“ na předvánoční období a již spoustu let po sobě vládne prodejům smartphonů v posledním kvartále roku.

Qualcomm na svém summitu s největší pravděpodobností představí čipset Snapdragon 8 Elite 2, který by se měl krátce poté objevit v prvních telefonech – premiéru si zřejmě odbude ve smartphonu Xiaomi 16. Jeho předchůdci byli v minulých letech odhalováni nejprve pro čínský trh a do Evropy se dostaly teprve po pár měsících, chystaný model Xiaomi 16 by to ale mohl stihnout ještě před Vánoci. Napomoci by mohl i urychlený vývoj Androidu 16, který by měl být dokončen o tři měsíce dříve než v minulých letech.

Od Snapdragonu 8 Elite 2 je očekáván solidní nárůst výkonu – procesorový by měl narůst o 25 procent, grafický dokonce o 30 procent. O výrobu čipsetu se mají tentokráte postarat dvě firmy – většina bude pocházet z továren TSMC, část produkce ale údajně obstará Samsung. S novým Snapdragonem pro příští generaci vlajkových smartphonů by mohla být představena i druhá generace počítačových procesorů Snapdragon X.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.