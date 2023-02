První dojmy ze Samsungu Galaxy S23 Ultra: telefon bez kompromisů?

Galaxy S23 Ultra je aktuálně nejvýkonnější a nejvybavenější smartphone se systémem Android, byť navenek se nic nezměnilo

Největší lákadlo představuje 200Mpx fotoaparát, čipset Snapdragon v Evropě a vyšší kapacita baterie

Novinku jsem si vyzkoušel přímo v San Franciscu. Jaké ve mně zanechala dojmy?

Začátek roku tradičně patří Samsungu a premiéře vlajkové řady Galaxy S23, která je zastoupena třemi smartphony konvenční konstrukce. Kromě základních Galaxy S23 a Galaxy S23+ rodinu tvoří i nejvybavenější Galaxy S23 Ultra, který nabízí skutečně nekompromisní hardwarovou výbavu. Rozdíl mezi předchozí generací a tou letošní není na první pohled příliš patrný – vzhled zůstal zcela identický, přibyla pouze fialová, přesněji jemně růžová barevná varianta, která naživo vypadá velice atraktivně.

Většina majitelů vlajkových smartphonů řady Galaxy S praktikuje tříletý cyklus obměny. Nejvíce to samozřejmě platí pro základní „eSkové“ modely. Ultra má díky svým specifikacím o něco specifičtější cílovku, kterou tvoří i technologičtí nadšenci, pro něž je každoroční výměna zcela běžná. A zatímco Galaxy S23 a Galaxy S23+ majitelům loňské generace příliš mnoho důvodů pro upgrade nedávají, naprostý vrchol nabídky láká na podstatně větší množství změn.

Co se změnilo?

To hlavní se letos odehrálo pod kapotou. Samsung dal sbohem vlastním procesorům Exynos a po celém světě bude řadu Galaxy S23 prodávat s čipsetem Snapdragon 8 Gen 2 od Qualcommu, což ocení zejména Evropané, Čechy nevyjímaje. Novinkou je také 200Mpx fotočip ISOCELL HP2, o kterém se více rozepíšu v kapitole věnované fotoaparátům. Nepatrně se také zmenšily už tak tenké rámečky okolo displeje a přibyla podpora záznamu videa v 8K rozlišení při 30 fps i noční portrétní režim.

Řada Galaxy S23 je rovněž vyrobena z většího množství recyklovatelných materiálů než loňské modely. Konkrétně je plně recyklovatelných 80 % plastů, 22 % skla a 100 % papíru, ze kterého je zhotovena krabička. Plasty navíc pochází z vyřazených rybářských sítí, barelů na vodu a PET lahví.

Minimalistický design

Galaxy S23 Ultra není žádný střízlík. Vlivem 6,8palcového displeje, rozměrů 78,1 × 163,4 × 8,9 mm a hmotnosti 234 gramů o telefonu naopak při přenášení v kapse budete vědět. Je skvěle vyvážený a při držení v jedné ruce nemá tendenci přepadávat. To, že je Ultra náhradou za zrušenou řadu Note, víme už od loňského modelu. Ani letos proto nesmí chybět šachta pro dotykové pero S Pen, která ústí v levém spodním rohu.

Zachována samozřejmě zůstala i voděodolnost. Stupeň krytí IP68 kromě zabránění vniknutí prachu slibuje i přežití telefonu pod vodní hladinou, avšak maximálně v hloubce 1,5 metru po dobu 30 minut. Samsung ale zároveň dodává, že telefon nedoporučuje používat na pláži nebo v bazénu.

Design celé modelové řady je velice minimalistický. Zatímco přední stranu s maximální efektivitou vyplňuje zobrazovací panel, na zádech najdeme kvarteto fotoaparátů bez dalšího zvýraznění, jako tomu bylo u Galaxy S21. Minimalistický je i obsah balení, kde kromě smartphonu samotného, USB-C kabelu a pera S Pen nic dalšího nenajdete. Tedy ani nabíječku či sluchátka.

Špičkový hardware

Galaxy S23 Ultra je díky své výbavě vůbec nejvýkonnějším a nejlépe vybaveným telefonem s operačním systémem Android. Ten je přítomný v nejnovější verzi 13, kterou tradičně doplňuje uživatelské prostředí One UI, tentokrát ve verzi 5.1. Ta se od majoritní „pětkové“ verze nijak výrazně neliší a přidává pouze několik kosmetických změn. Řada Galaxy S23 nabízí záruku aktualizací na čtyři budoucí generace operačního systému Android a pět let bezpečnostních aktualizací.

Hnacím motorem se ke spokojenosti všech zákazníků stal nejnovější Snapdragon 8 Gen 2 z dílny Qualcommu, avšak se speciální úpravou od Samsungu, díky které CPU i GPU pracuje na vyšší frekvenci. Konkrétně u procesoru je to 3,36 GHz namísto 3,2 GHz, u grafického akcelerátoru 719 MHz oproti původním 680 MHz. Ještě doplním, že už základní Snapdragon 8 Gen 2 je o 35 % (CPU), respektive o 25 % rychlejší (GPU) než předchozí generace. Oproti loňsku má Galaxy S23 Ultra rovněž efektivnější systém chlazení. Při hraní náročnějších her, jako je Asphalt 9, se záda telefonu trochu zahřívají, ale není to nic výrazného.

256GB varianta nabídne 8 GB RAM, v případě 512GB a 1TB verze se můžete těšit dokonce na 12 GB RAM. Zamrzí ale, že Samsung sáhl po operační paměti typu LPDDR5, nikoliv po nejnovější generaci LPDDR5X, která je o 20 % úspornější, ale přesto 1,3× rychlejší. Kapacitu úložiště není možné dále rozšířit. Bezdrátová konektivita zahrnuje podporu standardů Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a samozřejmě i 5G pro obě nanoSIM karty.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,4 × 78,1 × 8,9 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1440 × 3088 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 23mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 230mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 70mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 25mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

6,8″ Dynamic AMOLED 2X panel má stejně jako loni rozlišení 1 440 × 3 080 px a obnovovací frekvenci 1–120 Hz. Novinkou je odolné sklo Gorilla Glass Victus 2 a maximální úroveň jasu navýšená na 1750 nitů. Do zobrazovače je integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů.

Kapacita vestavěného akumulátoru činí stejně jako u loňské generace 5 000 mAh. Vzhledem k použitému čipsetu byste s telefonem bez problémů měli zvládnout náročnější pracovní den, nicméně podrobně výdrž prověříme až v recenzi. Skrze USB-C kabel lze baterii dobíjet výkonem 45 W, při bezdrátovém dobíjení si budete muset vystačit s výkonem 15 W, případně 4,5 W v opačném směru. Z 0 na 65 % se při využití 45W adaptéru dostanete za 30 minut.

Kouzelník s 200 megapixely

Samsung před dvěma týdny odhalil nejnovější generaci svého 200Mpx fotočipu ISOCELL HP2 (1/1,3“). Velikost pixelu činí 0,6 μm a používá zcela novou technologií pro širší zpracovávání dynamického rozsahu nebo kvalitnější podání barev. Ačkoli by označení HP2 mohlo naznačovat, že se jedná o downgrade z 200Mpx senzoru ISOCELL HP3, který byl představen už loni v létě, podle vyjádření zástupců firmy označuje číslo pouze velikost jednotlivých pixelů, tudíž jde o jeden z nejlepších fotočipů pro mobily na trhu.

Novinkou je technologie Tetra2pixel zajišťující spojování pixelů. Ta například v horších světelných podmínkách dokáže sloučit 4 pixely do jednoho o velikosti 1,2 μm při rozlišení 50 Mpx, nebo dokonce až 16 pixelů do jediného s velikostí 2,4 μm při rozlišení 12,5 Mpx. Slučování pixelů zajistí jasnější i detailnější snímky (nejen) v horších světelných podmínkách. Při natáčení 8K videa zvládne spojovat 4 pixely do jednoho o velikosti 1,2 μm. Senzor HP2 také umí zachytit až 15 snímků za sekundu v nativním 200Mpx rozlišení.

Technologie Dual Vertical Transfer Gate má pro změnu za úkol zabránit přepalům tím, že pomáhá jednotlivým pixelům zachytit až o třetinu více světla. Super QPD poté pomáhá rozeznávat horizontální a vertikální vzorce, díky čemuž se zrychluje automatické ostření i ve špatně osvětlených scénách. ISOCELL HP2 je také prvním senzorem, který využívá funkci Dual Slope Gain při focení v rozlišení 50 Mpx. Ta aplikuje dvě různé konverzní hodnoty na přijatý analogový signál na úrovni pixelů, čímž zabraňuje ztrátě detailů při použití HDR režimu a také umožňuje natáčení 4K HDR videa při 60 snímcích za sekundu.

Na zadní straně najdeme kvarteto fotoaparátů:

200Mpx hlavní , ISOCELL HP2, 1/1,3“, s optickou stabilizací a světelností f/1.7, úhel záběru 85°

, ISOCELL HP2, 1/1,3“, s optickou stabilizací a světelností f/1.7, úhel záběru 85° 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120 ° a světelností f/2.2

s úhlem záběru 120 ° a světelností f/2.2 10Mpx s 3× optickým přiblížením , optickou stabilizací a světelností f/2.4, úhel záběru 36°

, optickou stabilizací a světelností f/2.4, úhel záběru 36° 10Mpx s 10× optickým přiblížením (a až 100× hybridním), optickou stabilizací a světelností f/4.9, úhel záběru 11°

Z kruhového výřezu v horní části displeje vykukuje nová generace 12Mpx selfie kamerky (f/2.2) s možností nahrávat video ve 4K rozlišení až při 60 fps. Přibyl i noční portrétní režim, který zajistí vyšší kvalitu snímků i při horších světelných podmínkách. Do postprodukce zasahuje i umělá inteligence, která například umí vylepšit barvu pleti tak, aby co nejvíce odpovídala realitě, případně omezit odlesky na brýlích. Vylepšena byla i stabilizaci videa pro noční záznamy, kdy došlo k rozšíření úhlu stabilizace z 1,5 na 3 stupně. Oproti předchozí generaci má ubýt i množství šumu.

Pokud rádi fotíte noční oblohu, u Galaxy S23 Ultra pro tyto potřeby najdete zcela nový režim Astro Hyperlapse, nicméně bez stativu se neobejdete. Profesionální fotografové ocení vylepšenou verzi aplikace Expert RAW, která dovolí pořizovat snímky až v rozlišení 50 Mpx (u Galaxy S22 Ultra bylo možné fotit maximálně na 12 Mpx).

S telefonem jsem už měl možnost fotit, nicméně vzorky v San Franciscu ještě neobsahovaly finální verzi softwaru, a proto nebylo možné pořízené snímky použít do článku. Mohu ale napsat, že kvalita byla opravdu špičková, včetně vysokého množství detailů a minimálního šumu. A to platí nejen pro fotografie, ale i záznam videa. To lze nahrávat až v 8K při 30 fps, případně lze sáhnout po klasice v podobě 4K při až 60 fps.

Ceny a dostupnost

Předobjednávku Samsung Galaxy S23 Ultra lze uskutečnit od dnešního dne, v rámci ní navíc získáte cenové zvýhodnění. Do prodeje se dostane 6. února, ale pouze s 512GB či 1TB úložištěm. Pokud si brousíte zuby na „nejlevnější“ 256GB verzi, budete si muset počkat až do 17. února. Na výběr budou celkem čtyři barvy – černá, bílá, zelená a fialová.

Konfigurace Cena v CZK Cena v EUR 8 GB / 256 GB 34 999 Kč 1 399 eur 12 GB / 512 GB 39 499 Kč 1 579 eur 12 GB / 1 TB 44 999 Kč 1 819 eur

Samsung si tradičně pro podporu prodeje přichystal zahajovací akci, která potrvá do 16. února. V tomto období získáte dvojnásobné úložiště výhodněji. Zákazník se musí pouze prokázat slevovým kódem, na jehož základě získá vyšší paměťovou variantu za cenu nižší paměťové varianty. Nutno podotknout, že forma uplatnění akce „vyšší paměť za cenu nižší“ se může u jednotlivých prodejců lišit.

Zařízení Galaxy S23 Ultra v konfiguraci 12 GB / 512 GB může být zlevněno o 4 500 Kč na 34 999 Kč a nejvybavenější Galaxy S23 Ultra v konfiguraci 12 GB / 1 TB může stát o 5 500 Kč méně, tedy 39 499 Kč. Navíc lze ještě využít výkupního bonusu ve výši 3 000 Kč. Detailní přehled českých cen včetně tipů, jak při nákupu ušetřit, naleznete v tomto článku.