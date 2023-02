Samsung Galaxy S23 opět přichází v kompaktní a zvětšené verzi

Hlavní novinkou je letos Snapdragon 8 Gen 2 i pro evropské zákazníky

S23 začíná s cenou na 23 499 Kč, S23+ na 29 999 Kč

Samsung právě v rámci akce Galaxy Unpacked, která se odehrála v San Franciscu a kde nechyběla ani naše redakce, představil tři zástupce řady Galaxy S23, přičemž nyní nás bude zajímat základní model a jeho zvětšený sourozenec s přídomkem Plus. Čím dokážou tyto novinky zaujmout a jak na nás působí? Máme pro vás první dojmy přímo z Kalifornie.

Staronový design bez fotomodulu

Na začátek nutno předeslat, že S23 i S23+ jsou stejné telefony, odlišují je pouze rozměry těla, velikost displeje a kapacita baterie. Zbytek specifikací je shodný, dokonce se často neliší ani od minulé generace.

Smartphony tedy přichází s hliníkovou konstrukcí a mají lesklé kovové boky. Zadní strana je ale kontrastně matná a tvoří ji odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. generace. Částečná změna designu je dána absencí běžného fotomodulu, který u Galaxy S22 vycházel z hliníkového boku. Galaxy S23 má fotoaparáty zapuštěné přímo do zad a k našemu překvapení ani moc nevystupují – na stole se telefon téměř nekolébá. Zůstala naštěstí i odolnost IP68 proti vodě a prachu.

Základní varianta navíc zaujme velmi kompaktními rozměry 70,9 × 146,3 × 7,6 milimetru a hmotností 168 gramů. Díky tomu skvěle padne do ruky. Chválím i perfektně vyvážené těžiště. Galaxy S23+ oproti tomu dosahuje dnes běžných rozměrů 76,2 × 157,8 × 7,6 milimetru a váží 196 gramů. Zajímavé rozhodně je, že i když dvojici dělí rozměrová propast, subjektivní optický rozdíl není tak velký, jako třeba u iPhonu 14 Pro a Pro Max.

Na displej je tradičně skvělá podívaná

Přední strana změn nedoznala. Displej má opět kruhový výřez. Tentokrát ho kryje „gorilí sklo“ Victus 2, jinak jde ale o prakticky totožné zobrazovače, jaké jsme viděli vloni u Galaxy S22. Zákazníci se tedy mohou těšit na Dynamic AMOLED 2X displej s dynamickou obnovovací frekvencí 48 až 120 Hz a rychlou odezvou dotyku při hraní až 240 Hz.

Zatímco „Plusko“ bude chtít zaujmout úhlopříčkou 6,6″, „základ“ je skutečný kompakt s úhlopříčkou obrazovky 6,1″. V obou případech jde o panely s Full HD+ rozlišením, tedy 1 080 × 2 340 pixelů. Z hlediska jemnosti tak má výhodu S23 (422 ppi) oproti S23+ (390,5 ppi), avšak v praxi poznáte rozdíl leda pod lupou. Přesnou hodnotu svítivost v nitech zatím neznáme, ale subjektivně je výborná.

V hlavní roli Snapdragon!

Dostáváme se k vnitřní výbavě a nelze nezmínit snad tu největší inovaci oproti loňským modelům. Korejský výrobce konečně poslechl své fanoušky a upustil od vlastních čipsetů Exynos, takže v České republice letos konečně budou dostupné modely s čipovou sadou od Qualcommu (a žádné jiné).

Konkrétně je řeč o 4nm Snapdragonu 8 Gen 2, který si nechal Samsung pro své nové vlajky speciálně upravit. Nejvýkonnější mobilní čipset oslní taktem až 3,2 GHz a grafické operace mu pomáhá odbavovat Adreno 740.

Mimochodem, výkonu mají probíraná zařízení stejně jako o úroveň dražší S23 Ultra, nicméně ten disponuje pokročilejším chladicím systémem. Galaxy S23 jsme měli na vyzkoušení zhruba 2 hodiny a praktického výkonu má opravdu hodně. Co se týče zahřívání, je to o dost lepší než vloni, i když nějaké to nadměrné teplo stále generuje. V benchmarku AnTuTu získal telefon solidních 1 141 418 bodů.

Android 13 a nejnovější One UI

Pokud jde o paměť, Galaxy S23 bude nabízen s 8 GB RAM a 128, 256 nebo až 512 GB uživatelské paměti. Zvětšenina S23+ je na tom stejně, jen s tím rozdílem, že nebude nabízena ve verzi 8/128 GB. Důležité je však říct, že 128GB varianta používá starší generaci paměti UFS 3.1, zatímco zbylé dvě mají rychlejší UFS 4.0. Jak bývá u Samsungu poslední roky zvykem, uživatelskou paměť vlajek nelze rozšířit microSD kartami.

Další výrazné mezigenerační zlepšení vnímáme u baterie. Kompaktní model nově nabízí 3900mAh akumulátor (oproti 3700mAh vloni) a jeho větší kolega 4700mAh akumulátor (oproti 4500mAh vloni).

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 146,3 × 70,9 × 7,6 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 3900 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 25mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23+ Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,36 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 157,8 × 76,2 × 7,6 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,6", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 25mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Kompletní specifikace

Během letmého testování nebylo možné výdrž pořádně ozkoušet – tady si budeme muset počkat, až nám do redakce dorazí recenzentské vzorky. Výrobce ale slibuje signifikantní zlepšení, zejména u menšího z dvojice. Oběma smartphonům nechybí 15W bezdrátové nabíjení a také rychlé nabíjení kabelem: 25 W u Galaxy S23 oproti 45 W u „Pluska“.

Z ostatní výbavy se sluší jmenovat 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, speciální zabezpečení Samsung Knox, displejovou ultrasonickou čtečku otisků prstů a také desktopové rozhraní DeX, které se aktivuje po připojení např. k monitoru či televizi. Android 13 zde překrývá nadstavba One UI 5.1 s garancí 4 velkých aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních updatů.

Fotoaparát a nová selfie kamerka

Co se týče focení, připravil si Samsung velké vylepšení jen u modelu Ultra, kde 108Mpx fotoaparát nahradil nový s rozlišením 200 Mpx. Oproti tomu levnější deriváty přichází s očekávanou sestavou fotoaparátů: 50Mpx hlavním s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx širokoúhlým s clonou f/2.2 a úhlem záběru 120° a nakonec 10Mpx s 3× bezztrátovým přiblížením a clonou f/2.4.

Kromě toho, co lze vyčíst z tabulek, korejští inženýři prý zlepšovali noční režim, rozpoznání scény pomocí umělé inteligence a také stabilizaci při natáčení videí. Když už jsme u videa, všechny tři novinky mají schopnost natáčet v 8K při 30 fps.

Selfie kamerka má nově 12Mpx rozlišení, nikoliv 10Mpx jako vloni. Dále slibuje clonu f/2.2 a relativně standardní úhel záběru 80°. Výrobce tento aspekt dle svých slov dlouhodobě podceňoval, proto letos přináší významné vylepšení i pro čelní fotoaparát (například autofokus). Přední kamera rovněž podporuje Super HDR režim a záznam videa ve 4K až při 60 fps. Z prvních dojmů vypadají selfíčka lépe, jsou barevnější a ostřejší, ale bez přímého mezigeneračního srovnání je rozdíl hůře patrný.

Cena a dostupnost

Všechny mobilní novinky vstoupí na český trh již v únoru, rovnou dnes přitom Samsung na svém e-shopu spouští zahajovací akci. V rámci té získají zákazníci slevu na vyšší paměťové varianty, takže je S23 s 256GB úložištěm vyjde, jako by kupovali 128GB, a S23+ s 512GB úložištěm zase bude stát jako s 256GB. Jedinou podmínkou je pořídit telefon ode dneška do 16. února.

Pokud zároveň přinesete do obchodu k výkupu starý telefon, poníží vám prodejce cenu o hodnotu tohoto zařízení a přidá výkupní bonus 3 000 Kč. Tato akce platí pro změnu až do 28. února.

Na českém trhu budou modely S23 a S23+ shodně k mání ve čtyřech barevných provedeních: černé, krémové, zelené a fialově-levandulové. Ceny telefonů nepotěší meziročním zdražením o 1 500 až 3 000 Kč, které Samsung vysvětluje vyššími náklady na výrobu. Kolik stojí?

Galaxy S23 vyjde na 23 499 Kč včetně DPH (8/128 GB) , respektive 24 999 Kč včetně DPH (8/256 GB)

, respektive Galaxy S23+ vyjde na 29 999 Kč včetně DPH (8/256 GB) , respektive 32 999 Kč včetně DPH (8/512 GB)

U letošní generace se Samsung pokouší nastolit nový trend tříletého cyklu. To v praxi znamená, že se Samsung letos nesnaží oslovit majitele telefonů loňské generace Galaxy S22, cílí spíše na uživatele Galaxy S21 a postarších vlajek Galaxy S20. Právě i tato taktika stojí za absencí významnějších mezigeneračních inovací a vylepšení.

Kompletní přehled českých cen včetně praktický tipů, jak při nákupu ušetřit, naleznete v tomto článku.