Kolik stojí řada Galaxy S23? Máme pro vás české ceny i tip, jak ušetřit

Ceny vlajkových telefonů od Samsungu oproti loňskému roku povyrostly

Nejvybavenější model Ultra vyjde na 44 999 Kč

Díky zahajovacím akcím lze při nákupu ušetřit až 8 500 Kč

Jihokorejská společnost Samsung dodržela slovo a před malou chvílí představila nejnovější vlajky spadající do řady Galaxy S23. Ať už se vám líbí základní model Galaxy S23, pošilháváte po rozměrnějším Galaxy S23+, nebo je vašim favoritem nejvybavenější Galaxy S23 Ultra, jistě vás zajímá to nejdůležitější – cena a datum zahájení prodeje. V tomto článku všechno to najdete a navíc vás seznámíme s akcemi, díky nimž můžete ušetřit nějakou tu korunu.

Galaxy S23 a Galaxy S23+

Začněme nejprve základním a prostředním modelem. Oba budou dostupné ve čtyřech barvách, konkrétně černé, krémové, zelené a fialové. Galaxy S23 bude k dispozici za 23 499 Kč (949 eur) v případě 128GB paměťové varianty, na 256GB paměť si musíte nachystat 24 999 Kč (1 009 eur). Galaxy S23+ bude začínat na 256GB paměti za cenu 29 999 Kč (1 199 eur), přičemž za 512 GB zaplatíte 32 999 Kč (1 319 eur). První dojmy z těchto novinek si můžete přečíst zde.

Novinky Galaxy S23 a Galaxy S23+ si můžete předobjednat zde

Galaxy S23 Ultra

Nekompromisně vybavený vrcholný model Galaxy S23 Ultra (první dojmy) bude nabízen taktéž ve čtyřech barvách – černé, krémové, zelené a fialové. Cena začíná na 34 999 Kč (1 399 eur) za 256GB paměťovou verzi, přičemž za 512GB zaplatíte 39 499 Kč (1 579 eur) a za největší 1TB musíte z peněženky vytáhnout dokonce 44 999 Kč (1 819 eur).

Novinku Galaxy S23 Ultra si můžete předobjednat zde

Datum zahájení prodeje

K oficiálnímu představení inkriminované trojice došlo dnes v 19:00, což ovšem neznamená, že ji už nyní najdete na pultech obchodů. Tam se objeví až 6. února, avšak toto datum platí pouze pro vyšší paměťové varianty – Galaxy S23 s 256GB úložištěm, Galaxy S23+ s 512GB úložištěm, Galaxy S23 Ultra s 512GB úložištěm a Galaxy S23 Ultra s 1TB úložištěm. Pakliže máte zálusk na levnější verze s nižší porcí paměti, musíte si počkat do 17. února, kdy se do prodeje dostanou Galaxy S23 se 128GB úložištěm, Galaxy S23+ s 256GB úložištěm a Galaxy S23 Ultra s 256GB úložištěm.

Jak ušetřit? Se zahajovací nabídkou od Samsungu

Jihokorejský výrobce si pro podporu prodeje přichystal speciální zahajovací akci, která trvá od 1. do 16 února. V rámci ní může zákazník získat bonusy v hodnotě až 8 500 Kč. V tomto období má Samsung přichystanou akci v duchu „dvojnásobná paměť výhodněji“. Zákazník se musí pouze prokázat slevovým kódem, na jehož základě získá vyšší paměťovou variantu za cenu nižší paměťové varianty. Nutno podotknout, že forma uplatnění akce „vyšší paměť za cenu nižší“ se může u jednotlivých prodejců lišit.

U Mobil Pohotovosti můžete nový Galaxy S23 například pořídit jen za 99 Kč měsíčně, a to v rámci nové služby Dopředný výkup, která představuje nejvýhodnější upgrade ze starého telefonu na nový. Navíc na mp.cz ke Galaxy S23 získáte zdarma prodlouženou tříletou záruku. Slevový kód na vyšší kapacity je „dvojnasobnapamet„.

Na které modely se akce vztahuje a jak vysoká je sleva? Na Galaxy S23 v konfiguraci 8/256 GB lze uplatnit slevu ve výši 1 500 Kč, přičemž výsledná cena bude 23 499 Kč. Galaxy S23+ v konfiguraci 8/512 GB bude levnější o 3 000 Kč, tedy za cenu 29 999 Kč. Galaxy S23 Ultra v konfiguraci 12/512 GB může být zlevněný o 4 500 Kč na 34 999 Kč a nejvybavenější model Galaxy S23 Ultra v konfiguraci 12GB/1TB může stát o 5 500 Kč méně, tedy 39 499 Kč.

Společně s touto akcí trvá až do 28. února takzvaný trade-in, při kterém můžete získat bonus 3 000 Kč při výkupu starého zařízení. Stačí se zaregistrovat na stránkách www.novysamsung.cz, kde po obdržení výkupní částky za staré zařízení stačí potvrdit výkupní bonus prostřednictvím aplikace Samsung Members v části „Výhody“, a to přímo v zakoupeném telefonu Galaxy S23, S23+ nebo S23 Ultra. Poté vám Samsung zašle výkupní bonus na váš účet.

