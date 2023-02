Přímo v San Franciscu jsme otestovali fotografické schopnosti Samsungu Galaxy S23 Ultra

Prohlédněte si rozsáhlou galerii více než 100 testovacích snímků

V článku dále najdete 4K a 8K videa i fotografie s 30× a 100× hybridním přiblížením

Samsung tuto středu 1. února na tiskové konferenci v San Franciscu představil své vlajkové smartphony pro letošní rok. Řada Galaxy S23 tradičně čítá tři modely. Základní Galaxy S23 a S23+ jsme vám představili v tomto článku, podrobné první dojmy z nejvybavenějšího Galaxy S23 Ultra pak naleznete zde.

Přímo v kalifornské metropoli jsem dostal možnost otestovat schopnosti fotoaparátů Samsungu Galaxy S23 Ultra a musím říci, že jsem byl příjemně překvapen. I oproti Galaxy S22 Ultra je znát slušný posun kupředu, a to nejen při focení hlavním 200Mpx fotoaparátem, ale i při využívání „širokáče“ či obou dvou teleobjektivů. Špičková je i kvalita videa, a to nejen ve 4K rozlišení při až 60 fps – nadprůměrné kvality vykazuje i 8K video, které novinka pořizuje při 30 fps.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Inovovaný fotočip v kombinaci s optimalizovanými algoritmy a umělou inteligencí umí při nestandardních světelných podmínkách vykouzlit velmi povedené snímky. Jeden příklad za všechny – fotíte si selfie při západu slunce, což je poměrně náročná scéna. U většiny telefonů optika zaostří na obličej, ale pozadí bývá extrémně přeexponované. Při focení s Ultrou přeexponované pozadí vidíte i na displeji, nicméně po uložení snímků software pozadí automaticky upraví do výrazně lepší podoby.

Podobné scény za zhoršených světelných podmínek, jako na dvou fotografiích výše, jsou pro mobilní fotoaparáty vždy celkem oříškem. S23 Ultra si se záběrem přesto poradila obstojně. V prvním případě jsem využil selfie fotoaparátu (má hlava je záměrně jen na okraji, abych vyzkoušel, jak si software poradí s pozadím, které je v hledáčku výrazně přeexponované). Výsledek považuji za nadmíru dobrý, stejně jako v druhém případě, kdy je obličej Ondreje Macka z webu TouchIt.sk v popředí stále dostatečně světlý, ale na obloze v pozadí se zapadajícím sluncem přesto nevznikl nepříjemný přepal.

Naprosto fantastické výsledky podává i portrétní režim, a to nejen při focení zadními fotoaparáty, ale i při využívání selfie kamery. Velice pěkně je to vidět na fotografii Honzy Malého aka Geekboye. Jeho postava zůstává perfektně ostrá, a to včetně okrajů, stejně jako zábradlí, jelikož jsou oba objekty v téměř shodné vzdálenosti od objektivu. Zábradlí je navíc perfektně ostré až k samému okraji snímku. Za zmínku stojí i betonový koš v pozadí, který už mírně ztratil ostrost, a vozidla, která jsou rozostřena podstatně více. Portrétní režim zkrátka s hloubkovými daty umí pracovat naprosto perfektně – výsledky jsou lepší než u iPhonu 14 Pro Max.

Skvěle fotí i nahrává video

Hlavní fotoaparát využívá nového 200Mpx fotočipu ISOCELL HP2 (1/1,3“) z vlastní produkce. Má optickou stabilizaci a světelnost f/1.7, velikost pixelu pak činí 0,6 μm. Používá zcela novou technologií pro širší zpracovávání dynamického rozsahu nebo kvalitnější podání barev. Druhým do počtu je 12Mpx širokoúhlý foťák s úhlem záběru 120 ° a světelností f/2.2. Dále zde najdeme dva teleobjektivy s 3× (f/2.4) a 10× optickým přiblížením (f/4.9), kdy oba poskytují optickou stabilizaci.

Za dobrých světelných podmínek jsou snímky velice kvalitní, a to včetně těch pořízených teleobjektivy. 200Mpx senzor dokáže pojmout podstatně více světla než ten 108Mpx u Galaxy S22 Ultra. Díky tomu mají snímky pořízené za horšího světla podstatně více detailů a méně šumu. A pokud se ptáte, zda je rozdíl v kvalitě fotek S22 Ultra vs. S23 Ultra skutečně tak výrazný, pak odpovím že ano, a to zejména za horších světelných podmínek i v případě obou teleobjektivů. Při některých scénách je celkem použitelné i 30× hybridní přiblížení. Naopak to 100× zřejmě příliš často využívat nebudete, byť mne překvapilo, že u druhé série se žlutým taxíkem bylo i na tak velkou vzdálenost možné rozpoznat text i SPZ na autě.

Focení teleobjektivy dává smysl spíše za dostatečného světla. V šeru a ve tmě nutno počítat se sléváním detailů i vyšším množstvím šumu. Fyziku zkrátka obelhat nelze, ale suma sumárum Galaxy S23 Ultra podává skutečně špičkové výsledky. Občas si automatika postaví hlavu a nastaví nereálné barvy, nicméně to lze poměrně snadno vyřešit budoucími softwarovými aktualizacemi.

Vzpomeňme si na loňského předchůdce. Ten také od počátku fotil občas skvěle, ale až několik softwarových aktualizací mu zajistilo konzistentní výsledky. Tentokrát je startovací pozice o poznání lepší, ale během následujících měsíců se vývojové centrum Samsungu jistě pořádně zapotí, aby z fotoaparátů dokázalo vytěžit maximum.

Záznam videa ve 4K a 8K

Video novinka dokáže nahrávat v 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu, avšak pouze hlavním fotoaparátem. V případě, že chcete během aktivního záznamu přepínat mezi fotoaparáty, budete se muset spokojit se 4K při 30 fps. Ani letošní Ultra se bohužel nenaučila přepínat mezi fotoaparáty při 60 fps, což například Pixel 7 Pro bez problémů zvládá.

U vlajkového Samsungu asi nikdo nečeká, že by pořizoval špatná videa. S výsledky jsem byl nadmíru spokojen, stejně jako s vylepšenou optickou stabilizací, kterou zajišťuje adaptivní technologie VDIS. Ta analyzuje pohybující se objekt a zároveň zohledňuje aktuální světelné podmínky i pohyby s telefonem. Díky tomu je obraz skvěle stabilizovaný. Zdvojnásobil se i úhel stabilizace, a to na 3 stupně.

Samsung Galaxy S23 Ultra: 4K camera test (30 fps)

Stabilizaci jsem otestoval nejen během rychlejší chůze, ale i na pohupující se lodi. Přesvědčit se o tom ostatně můžete sami z výše přiložené ukázky. V záznamu průběžně přepínám mezi hlavním fotoaparátem, „širokáčem“ a oběma teleobjektivy. Pod tímto odstavcem rovněž najdete testovací 8K video.

Samsung Galaxy S23 Ultra: 8K camera test (30 fps)

Pokročilí fotografové ocení možnost ukládat snímky do bezztrátového formátu, a to v maximálním rozlišení 50 megapixelů. Podrobněji možnosti fotoaparátů i nové režimy prověříme v připravované recenzi, kterou pro vás stejně jako vloni chystá kolega Petr Uhlíř. Samsung Galaxy S23 Ultra lze v současné době předobjednat s cenovým zvýhodněním. Do prodeje se dostane 6. února, ale pouze s 512GB či 1TB úložištěm. Pokud si brousíte zuby na „levnější“ 256GB verzi, budete si muset počkat až do 17. února.

U konfigurace 12 GB / 512 GB můžete využít předobjednávkové slevy 4 500 Kč a dostat se na 34 999 Kč. Nejvyšší paměťovou verzi 12 GB / 1 TB jde nyní pořídit o 5 500 Kč levněji, konkrétně za 39 499 Kč. Navíc lze ještě využít výkupního bonusu ve výši 3 000 Kč. Detailní přehled českých cen včetně tipů, jak při nákupu ušetřit, naleznete v tomto článku.

