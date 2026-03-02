Prodeje smartphonů letos čeká dramatický propad, nejlevnější modely zcela zmizí

- Podle IDC se letos prodá téměř o 13 procent méně smartphonů než loni
- Na vině je paměťová krize spojená s rostoucí cenou telefonů
- Low-endové telefony patrně vyklidí pozice, neboť jejich výroba přestane dávat ekonomicky smysl
Samsung v tomto týdnu představil novou řadu smartphonů Galaxy S26, která kromě mezigeneračních změn přinesla také nepříjemné zdražení, zejména u vyšších paměťových variant. Tento trend s největší pravděpodobností postihne většinu letos představených smartphonů a neblaze se projeví na celkovém stavu trhu. Podle agentury IDC se prodeje smartphonů v letošním roce výrazně propadnou.
Nedostatek komponent, vyšší ceny, propad prodejů
Smartphony budou v letošním roce dražší, a to kvůli stále se zvyšujícím cenám paměťových čipů. Jejich největší výrobci se totiž nyní soustředí zejména na produkci HBM čipů pro datová centra a servery, na nichž mají větší marže. Kvůli tomu je na trhu nedostatek DRAM a NAND čipů pro smartphony a počítače, a jejich ceny tak rostou do závratných výšin. Výrobci elektronických hraček jsou nuceni měnit výrobní plány a brzdit inovace.
Podle IDC můžeme v letošním roce očekávat propad dodávek smartphonů o 12,9 procent, přičemž pokles bude citelný už v tomto kvartále (-6,8 procent oproti loňsku). Navzdory menšímu objemu dodaných kusů mají příjmy výrobců smartphonů spíše stagnovat – IDC totiž očekává, že dojde ke zvýšení průměrné prodejní ceny prodaných smartphonů, a to navzdory horším parametrům. Telefony, které by za normálních okolností měly 12 GB RAM a 256GB úložiště půjdou na trh spíše s 8 GB RAM a 128GB úložištěm.
Nejvíce tuto situaci odskáčou low-endové telefony, které údajně přestanou prakticky existovat – smartphony prodávané za méně než 150 dolarů (necelé 4 tisíce korun) se totiž stanou pro výrobce neudržitelné. Dá se tak předpokládat, že mnozí výrobci tento segment zcela opustí, což bude mít velký dopad na rozvíjející se trhy – v Africe tyto telefony tvoří 60 procent prodejů, v Indii 30 procent.
Mírné oživení trhu by mělo přijít v příštím roce, kdy IDC očekává meziroční růst dodávek o 1,9 procent, v roce 2027 pak mají prodeje vzrůst o 5,2 procent. Ještě několik let tak potrvá, až se prodeje dostanou alespoň na loňská absolutní čísla.