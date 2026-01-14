Prodeje počítačů rostou. Trhu neochvějně vládne Lenovo

- Výrobci loni dodali na trh 284,7 milionů počítačů, trh vyrostl o 8,1 %
- Lépe se dařilo všem firmám v TOP 5, nejvíce čínskému Lenovu
- Růst mají na svědomí obavy z amerických cel, zdražující paměti a konec podpory Windows 10
Svět počítačů má za sebou poměrně turbulentní rok. Obava z amerických cel, dramatické zdražování pamětí a konec podpory systému Windows 10 toto odvětví nebývale rozhýbal. Jak ukazuje poslední report agentury IDC, výrobci počítačů mají důvod k radosti – první pětice v žebříčku meziročně zvyšovala počty prodaných kusů a upevnila si svoji pozici.
Prodeje počítačů loni vzrostly o 8,1 procent
Podle IDC se v loňském roce dodalo na trh celkem 284,7 milionů počítačů, což je o 8,1 procent víc než v roce 2024. Největší meziroční skok se přitom odehrál mezi říjnem a prosincem, kdy trh s počítači dokonce vyrostl o 9,6 procent. Uživatelé zjevně využili předvánoční trh k obměně hardwaru, ať už v souvislosti s končící podporou systému Windows 10, anebo z obav z dalšího zdražování pamětí a počítačů obecně.
|Společnost
|Dodávky 2025 (mil)
|Podíl 2025
|Dodávky 2024 (mil)
|Podíl 2024
|Rozdíl
|1. Lenovo
|70,8
|24,9%
|61,8
|23,5%
|14,5%
|2. HP Inc.
|57,5
|20,2%
|53,0
|20,1%
|8,4%
|3. Dell Technologies
|41,1
|14,4%
|39,1
|14,8%
|5,2%
|4. Apple
|25,6
|9,0%
|23,0
|8,7%
|11,1%
|5. Asus
|20,5
|7,2%
|18,0
|6,8%
|13,4%
|Ostatní
|69,3
|24,3%
|68,3
|25,9%
|1,4%
|Celkem
|284,7
|100,0%
|263,3
|100,0%
|8,1%
Podle IDC jsou karty mezi výrobci rozdané poměrně jasně – jejich pořadí je stabilizované a rozdíly mezi nimi jsou natolik velké, že k výměně pozic patrně v nejbližší době nedojde. Nejtěsnější rozdíl je mezi čtvrtým Applem a pátým Asusem – první jmenovaná firmě patří s 25,6 miliony dodaných kusů tržní podíl 9 procent, tchajwanský výrobce pak na trh dodal 20,5 milionů počítačů, což stačilo na podíl 7,2 procent.
Neochvějnou jedničkou je stále Lenovo, které si v loňském roce ještě více upevnilo svoji pozici – čínská firma rostla nejrychleji ze všech (o 14,5 %), a s více než 70 miliony dodaných počítačů ji patří téměř čtvrtina celého trhu. Na druhém místě se umístila značka HP s 20,2 procenty, třetí je potom Dell se 14,4 procenty. Dell zažil z velké pětky nejmenší meziroční růst – pouze 5,2 procenta, což americká firma reflektovala i na nedávno skončeném veletrhu CES. Jednak oživila loni zrušenou ikonickou řadu notebooků XPS, a kromě toho začne utlumovat marketingové prosazování umělé inteligence, která podle vedení Dellu nikoho nezajímá.
Podle IDC se dynamika trhu s počítači v příštích dvou letech významně promění, přičemž na vině má být nedostatek pamětí. Velké firmy se patrně stihnou předzásobit, ty menší ale nemusí přežít. IDC rovněž očekává, že průměrná prodejní cena počítačů v tomto roce vzroste – výrobci budou upřednostňovat dražší a prémiové stroje, u kterých se do vyšších marží snáze schovají zvýšené výdaje za dražší paměti.