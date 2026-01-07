Dell napravuje marketingovou katastrofu. Po roce oživuje značku XPS

- Dell na veletrhu CES představil nové počítače XPS 14 a XPS 16
- Činí tak pouze rok poté, co legendární značku zrušil
- Nové počítače nedostaly pouze staronové jméno, ale kompletně přepracovaný design a výbavu
- Ceny v USA startují na 1 649 dolarech (asi 30 tisících korunách)
Značka Dell provedla na loňském veletrhu CES kompletní rebranding svého počítačového portfolia – zanikly tradiční značky Inspirion, Latitude nebo XPS, a namísto nich přišla nudnější označení Dell, Dell Pro a Dell Pro Max. Drtivá většina laické i odborné veřejnosti tuto změnu nepřijala, Dellu dokonce v minulém roce výrazně klesl tržní podíl. Podle serveru Engadget se doslova jednalo o marketingovou katastrofu. Americká firma si naštěstí svoji chybu rychle uvědomila – letos na CES si za zpackaný rebranding nasypala popel na hlavu a představila zbrusu nové počítače řady XPS.
Dell XPS 14 a 16: odolné, jednoduché a přímočaré
Dell u svých notebooků nezměnil pouze jméno, ale také je kompletně přepracoval. Dalo by se říci, že se jedná o návrat ke kořenům – americká firma přestala experimentovat s kontroverzními prvky (např. s haptickými klávesami) a namísto toho připravila klasické notebooky s přímočarým designem, perfektní výbavou a překvapivě také s velkou modularitou.
Nové notebooky XPS mají jednoduché hliníkové šasi a jasně vymezeným touchpadem. Nad ním se pak nachází klávesnicový blok, který je snadno odnímatelný, stejně tak notebook obsahuje modulární USB-C porty. Dell se rovněž chlubí recyklovanou ocelí v pantech nebo recyklovaným kobaltem a mědí v akumulátorech, zkrátka zelenější už snad nové notebooky ani být nemohou. Oba počítače se navíc dočkaly poměrně výrazné redukce hmotnosti – „čtrnáctka“ váží 1,36 kg, „šestnáctka“ pak 1,63 kg.
Jak 14, tak 16palcová varianta bude k dispozici v mnoha konfiguracích, uživatel si dokonce bude moci vybrat typ obrazovky – obyčejnější LCD nebo jemnější, barevnější a dotykový tandemový OLED. Nutno ale podotknout, že LCD nemusí být špatnou volbou, vůbec poprvé se totiž v notebooku objevuje panel s dynamickou obnovovací frekvencí, která může „spadnout“ až na 1 Hz.
V útrobách obou počítačů tikají nejnovější procesory Intel Core Ultra Series 3, které může doprovázet až 64 GB operační paměti. Díky výkonné neurální jednotce uživatel nebude ochuzen o funkce exkluzivní pro počítače z rodiny Copilot+ PC.
Úložiště bude rovněž nabízeno v mnoha kapacitách, ta maximální může dosahovat až 4 TB. Mírným zklamáním může být absence varianty s dedikovanou grafikou od Nvidie, nově se musíme spolehnout na grafické čipy od Intelu. Dell nicméně věří, že svým výkonem dokáže nahradit dříve používanou RTX 4050.
Dechberoucí výdrž na jedno nabití
Dell rovněž přepracoval chladicí systém, který disponuje největšími, a přitom nejtenčími ventilátory v historii řady. Výsledkem má být chladnější a tišší stroj s výrazně lepší výdrží baterie – ta má vystačit až na 27 hodin streamování filmů z Netflixu, popř. 40 hodin při přehrávání lokálně uloženého videa.
Po stránce konektivity na tom nejsou nové počítače také vůbec špatně – tu bezdrátovou zastupují Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.0, portová výbava zahrnuje tři USB-C (Thunderbolt 4) a sluchátkový port. Počítač je rovněž vybaven 8Mpx webkamerkou, kterou doprovází infračervený senzor podporují biometrické ověření uživatele podle 3D skenu obličeje. Výbavu také doplňuje čtyřreproduktorový systém s výkonem 10 wattů a podporou Dolby Atmos.
Cena a dostupnost
Počítače Dell XPS 14 a XPS 16 vstupují na trh již nyní, nicméně zatím pouze v omezených konfiguracích. Cena menšího modelu startuje na 1 649 dolarech (asi 41 300 korun s DPH), 16″ varianta přijde minimálně na 1 849 dolarů (asi 46 300 korun s DPH), zpočátku ale budou dostupné pouze dražší konfigurace.
Dell rovněž přislíbil, že ještě v letošním roce představí nový XPS 13, který má být vůbec nejlehčím a nejtenčím počítačem společnosti. V tomto počítači ale pravděpodobně nebudou tikat procesory od Intelu, ale ARMové Snapdragony.