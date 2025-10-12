Problémy v Cupertinu? Nad šéfem AI divize se prý houpe židle

- Apple řeší neuspokojivý vývoj umělé inteligence v rámci projektu Apple Intelligence
- Údajně se řeší konec současného šéfa Johna Giannandrey, na mušce je expert z firmy Meta
Koncepce umělé inteligence v podání společnosti Apple patří k těm nejambicióznějším projektům, které na tomto poli vidíme. Bohužel, stále, ani víc jak rok po uvedení, není v takové kondici, jak si výrobce vysnil a jak to slíbil uživatelům. Dle oficiálních informací kvůli tomu v Cupertinu ještě „nepadaly hlavy“, to se ale může brzy změnit, jak zmiňuje Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu pro agenturu Bloomberg.
Pod šéfem AI v Applu se kýve židle
Nejen Bloomberg už v minulosti informoval o tom, že ze společnosti Apple odchází více či méně klíčoví vývojáři zodpovědní za projekt Apple Intelligence. Drtivá většina z nich ale dostala lepší nabídku od konkurence, část z nich přešla do Meta, část do OpenAI.
As I reported last week, Apple is looking for a new AI chief, its head of environment and government affairs is weighing retirement, and its chips chief is evaluating his future. https://t.co/fIGNw4VfiT https://t.co/x0WSB40Xt1
— Mark Gurman (@markgurman) October 10, 2025
Podle Gurmana se ale uvnitř cupertinské firmy velmi hlasitě diskutuje odvolání šéfa celého odvětví umělé inteligence v Applu, Johna Giannandrey. Ten přišel do společnosti Apple v roce 2018 jako velká akvizice z Googlu, kde stál za integrací umělé inteligence do softwarových produktů, jako je Gmail, prohlížeč Chrome a k jeho stěžejním projektům patří i Google Assistant v jeho tehdejší podobě.
Skončí šéf Apple Intelligence?
Přestože pod jeho vedením došlo k významnému pokroku v umělé inteligenci, současný stav je na bodu mrazu a posouvá se velmi pomalu. Už zkraje října přitom insider Gurman informoval o tom, že Giannandreova pozice je nejistá a vedení vyžaduje výsledky. Na to konto nově Mark Gurman tvrdí, že Apple se poohlíží po nástupci, jedním z adeptů by měl být zkušený manažer společnosti Meta.
Manažerská struktura Applu obecně v poslední době prochází určitou transformací. Do konce roku z pozice šéfa zdraví a fitness (zejména v otázce Apple Watch) odejde Jeff Williams, jehož agenda přejde pod současného ředitele služeb Eddyho Cuea. Z užšího vedení v posledním roce ubyl také 62letý finanční ředitel Luca Maestri, kterého nahradil o deset mladší Kevan Parekh.