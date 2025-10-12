TOPlist

Problémy v Cupertinu? Nad šéfem AI divize se prý houpe židle

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 10. 8:00
1
Apple Intelligence na iPhonu 15 Pro Max
  • Apple řeší neuspokojivý vývoj umělé inteligence v rámci projektu Apple Intelligence
  • Údajně se řeší konec současného šéfa Johna Giannandrey, na mušce je expert z firmy Meta

Koncepce umělé inteligence v podání společnosti Apple patří k těm nejambicióznějším projektům, které na tomto poli vidíme. Bohužel, stále, ani víc jak rok po uvedení, není v takové kondici, jak si výrobce vysnil a jak to slíbil uživatelům. Dle oficiálních informací kvůli tomu v Cupertinu ještě „nepadaly hlavy“, to se ale může brzy změnit, jak zmiňuje Mark Gurman ve svém nejnovějším reportu pro agenturu Bloomberg.

Pod šéfem AI v Applu se kýve židle

Nejen Bloomberg už v minulosti informoval o tom, že ze společnosti Apple odchází více či méně klíčoví vývojáři zodpovědní za projekt Apple Intelligence. Drtivá většina z nich ale dostala lepší nabídku od konkurence, část z nich přešla do Meta, část do OpenAI.

Podle Gurmana se ale uvnitř cupertinské firmy velmi hlasitě diskutuje odvolání šéfa celého odvětví umělé inteligence v Applu, Johna Giannandrey. Ten přišel do společnosti Apple v roce 2018 jako velká akvizice z Googlu, kde stál za integrací umělé inteligence do softwarových produktů, jako je Gmail, prohlížeč Chrome a k jeho stěžejním projektům patří i Google Assistant v jeho tehdejší podobě.

Skončí šéf Apple Intelligence?

Přestože pod jeho vedením došlo k významnému pokroku v umělé inteligenci, současný stav je na bodu mrazu a posouvá se velmi pomalu. Už zkraje října přitom insider Gurman informoval o tom, že Giannandreova pozice je nejistá a vedení vyžaduje výsledky. Na to konto nově Mark Gurman tvrdí, že Apple se poohlíží po nástupci, jedním z adeptů by měl být zkušený manažer společnosti Meta.



Tim Cook stojící před budovou Apple Parku v Cupertinu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Tim Cook a kdo dál? Nestárnoucího vůdce má nahradit charismatický šéf hardwaru

Manažerská struktura Applu obecně v poslední době prochází určitou transformací. Do konce roku z pozice šéfa zdraví a fitness (zejména v otázce Apple Watch) odejde Jeff Williams, jehož agenda přejde pod současného ředitele služeb Eddyho Cuea. Z užšího vedení v posledním roce ubyl také 62letý finanční ředitel Luca Maestri, kterého nahradil o deset mladší Kevan Parekh.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Japonci schovali počítačovou myš do prstenu. Váží pouze 5 gramů
Japonci schovali počítačovou myš do prstenu. Váží pouze 5 gramů
Josef Novák
Josef Novák J. Novák včera 19:00
0
Smartphone Samsung Galaxy S25
Udělá to Samsung znovu? Vlajkový Galaxy S26 má mít v Evropě nepopulární čipset
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
2
Jarek Nohavica
Oneplay: tohle jsou ty nejlepší seriálové a filmové premiéry (říjen 2025)
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 8:00
2

Kapitoly článku