Příslušenství od Applu, kterému se všichni vysmívali. Nakonec to byla trefa do černého

Michael Chrobok
Michael Chrobok 6. 10. 15:00
Apple Crossbody Strap: příslušenství od Applu, kterému se všichni vysmívali. Nakonec to byla trefa do černého.
  • Když Apple představil crossbody popruhy, mnoho uživatelů si klepalo na čelo
  • Některé varianty jsou ale beznadějně vyprodané
  • Na populární barvy si počkáte klidně i měsíc

S každou novou řadou iPhonů přichází také nové příslušenství, přičemž v posledních letech se Apple také často pouští do různých experimentů. Jedním v nich bylo představení nového materiálu pouzder s názvem FineWoven, které na papíře vypadalo velice dobře, avšak v praxi rozhodně neobstálo, kvůli čemuž si Apple uřízl pořádnou ostudu.

iPhone 17 Pro Max v TechWoven krytu doplněným o Crossbody Strap
iPhone 17 Pro Max v TechWoven krytu doplněným o Crossbody Strap

Letošní materiál pouzdra jménem TechWoven už tak kontroverzní není, naproti tomu ale gigant z Cupertina představil nový typ příslušenství, jemuž se nejeden uživatel a nadšenec vysmál.

O crossbody popruhy je evidentně velký zájem

Řeč je pochopitelně o crossbody popruzích, které jsou oblíbené především u zástupkyň něžného pohlaví, a to zejména v Asii. Ostatně není se co divit vzhledem k tomu, že chytré telefony se čím dál tím více zvětšují, zatímco kapsy dámských kalhot s tímto trendem příliš nekorespondují. Co se mohlo zdát jako přešlap a marný pokus Applu něčím zaujmout či snad vzbudit kontroverzi, se nicméně nyní ukazuje, že jde o překvapivou trefu do černého.

1 790 Kč za popruh přes rameno? Na populárnější barvy je čekačka delší než měsíc
1 790 Kč za popruh přes rameno? Na populárnější barvy je čekačka delší než měsíc

Pokud jde totiž o příslušenství, Apple zpravidla nemá velké problémy s jeho dodávkami, nejedná-li se o nějaké exkluzivní kousky příslušenství, jako jsou právě nové typy pouzder z materiálů jako TechWoven. V případě crossbody popruhů ale v mnoha případech čelí nedostatku ve skladových zásobách, přičemž v některých případech si na popruh ve vaší oblíbené barvě počkáte klidně i celý měsíc.



U pouzder z nového materiálu TechWoven je u některých variant také očekávaná doba dodání 4 až 5 týdnů, nicméně v tomto případě jsou delší doby dodání pochopitelné, zatímco u „vysmívaných“ crossbody popruhů tuto situaci pravděpodobně nikdo příliš neočekával.



Ačkoli jsou některé barvy, jako třeba černá, světle šedá či zelená na oficiálním e-shopu Applu k dispozici skladem, na populární oranžovou či siensky hnědou si klidně počkáte až do 13. listopadu. Jak to tak vypadá, Apple se s tímto příslušenstvím trefil uživatelům do vkusu.

Kapitoly článku