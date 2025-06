Přípravy na Switch 2 v plném proudu! Nintendo nečekaně vylepšilo další várku her

Nintendo překvapivě rozšířilo seznam her, které dostanou bezplatnou aktualizaci pro Switch 2

Update dostane například Super Mario Bros. Wonder či The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Aktualizace byla měla zlepšovat výkon na Switchi 2, podrobnější informace však Nintendo nenabízí

Čekání je u konce. Dnešním dnem vstoupila do prodeje očekávaná herní konzole Nintendo Switch 2. První majitelé se tak mohou pustit například do zběsilého závodění v Mario Kart World. Díky zpětné kompatibilitě je k dispozici také velké množství titulů z původního Switche, přičemž některé z nich od Nintenda dostanou bezplatnou aktualizaci, která by měla vylepšovat zážitek z hraní. Těsně před uvedením konzole se navíc seznam aktualizovaných her nečekaně rozrostl o několik dalších kousků.

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Kirby’s Dream Buffet

Kirby Star Allies

Super Mario 3D All-Stars

Xenoblade Chronicles 3

Pikmin 3 Deluxe

U většiny her z výčtu slibuje japonský výrobce „několik úprav s cílem vylepšit hratelnost na Nintendu Switch 2,“ aniž by zacházel do podrobností. Minulý měsíc přitom Nintendo uvedlo, že chystá update pro celkem dvanáct titulů. Na seznamu tehdy nechyběly pecky jako Super Mario Odyssey, Pokémon Violet & Scarlet či The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Vylepšení, kam se podíváš

Kromě bezplatné aktualizace se několik vybraných her dočká ještě placeného vylepšení, které do verzí pro Switch přidává nový obsah. Týká se to her jako The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree nebo hopsačky Kirby and the Forgotten Land.

Pozadu nezůstávají ani vývojáři třetích stran. Mnozí z nich své hry také bezplatně aktualizují pro Switch 2. Například fanoušci populárního battle royale Fortnite se mohou těšit na vyšší snímkovou frekvenci, vyšší rozlišení či přístup k funkci GameChat, která umožňuje skupině až dvanácti lidí chatovat během hraní. No Man’s Sky, hra o prozkoumání vesmíru, na nové konzoli nabídne podporu multiplayeru, ovládání pomocí dotyku i gyroskopu či funkci cross-save s ostatními platformami.

