Připlatíme si? Netflix chystá další vlnu zdražování

Streamovací služba Netflix se nadále snaží stabilizovat své hospodaření

Podle informací novinářů z The Wall Street Journal proto chystá další vlnu zdražování

Cenu zvyšují také další služby včetně Disney+ či Hulu

Streamovací gigant Netflix chystá další vlnu zdražování předplatného bez reklam. Podle informací magazínu The Wall Street Journal by ke zvýšení měsíčního poplatku mělo dojít v řádu několika měsíců po skončení stávky hollywoodských scénáristů. K navýšení by mělo nejprve dojít ve Spojených státech a Kanadě s tím, že přesná částka zatím není známá. V tuto chvíli není jasné ani to, kdy a zda vůbec zdražování dorazí i do České republiky.

Další zdražení na obzoru

Pokud se informace potvrdí, půjde o druhé zdražení za relativně krátkou dobu. Netflix zvyšoval ceny i na začátku minulého roku. Basic plán tehdy začal nabízet za 9,99 dolarů měsíčně (v Česku je dostupný za 199 korun), za plán Standard si účtoval 15,49 dolarů (v Česku za 259 korun) a za prémiový 19,99 dolarů (v Česku za 319 korun). Od té doby se nabídka rozšířila ještě o plán Standard s přítomností reklamy, za nějž si služba účtuje měsíční poplatek ve výši 6,99 dolarů.

Další zdražení předplatného souvisí s kontinuální snahou o stabilizaci hospodaření společnosti. Ze stejného důvodu Netflix před nedávnem nadobro „zatrhl“ sdílení hesel k jednomu účtu mezi více domácnostmi. To je nyní možné pouze na stejné domovní adrese, v opačném případě je třeba přikoupit další členství.

Konkurence drží krok

Nezdražuje však pouze Netflix. Hlouběji do peněženek budou muset sáhnout třeba i čeští předplatitelé konkurenční služby Disney+. Od 1. listopadu totiž vzroste předplatné na 239 korun měsíčně, respektive 2 390 korun ročně, zatímco dosud stojí 199 korun měsíčně, resp. 1 990 korun ročně. Také společnost Disney výhledově zruší možnost sdílení hesel. V Kanadě se tak stane od listopadu a lze očekávat, že postupně budou následovat další země.

Přimělo by vás zdražování ke zrušení předplatného? Dejte nám vědět v komentářích.