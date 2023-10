Facebook a Instagram bez reklam? Měsíčně za tři stovky, uniklo z Mety

Meta zvažuje zavedení předplatného bez reklam pro své sociální sítě

Měsíčně byste mohli zaplatit přibližně 320 korun za kompletní odstranění reklamních sdělení

Otázkou zůstává, zda toto řešení bude vyhovovat regulátorům v rámci Evropské unie

Patrně nikdo z nás nemá v oblibě reklamní sdělení. Ať už se vám netrefují do vkusu, omylem vyzradí plánované překvapení nebo vás jen obtěžují, jejich existence je pro řadu webů a internetových služeb naprosto nezbytná, neboť financuje jejich fungování. Alternativou k všudypřítomným reklamám jsou pravidelné měsíční platby, které jsou ovšem u uživatelů přibližně podobně „oblíbené“. Přesto mít na výběr není na škodu, což je myšlenka, která se podle posledních spekulací usídlila také v Metě, jenž provozuje největší sociální sítě světa.

Bude o placené sociální sítě bez reklam zájem?

Společnost Meta přednesla regulačním úřadům Evropské unie návrh, ve kterém by každému Evropanovi, který nesouhlasí s využíváním svých dat pro cílení reklamy na Facebooku a Instagramu, naúčtovala měsíční poplatek. S tímto tvrzením alespoň přišel respektovaný deník The Wall Street Journal. Podle něj jde zároveň o reakci na návrh Evropské unie, která hrozí Metě omezením jejich cílených reklam, pokud předtím nezískají výslovný souhlas k využívání dat od samotných uživatelů.

Vzhledem k tomu, že obchodní model sociálních sítí Mety stojí na personalizovaných reklamách, jednalo by se o citelný výpadek příjmů společnosti. Inzerenti totiž mají tendenci platit za široce cílené reklamy mnohem menší částky. Řešení v podobě předplatného by se tedy dalo zařadit mezi ty, na které platí rčení „vlk se nažral, ale koza zůstala celá.“ Uživatelé by i nadále měli možnost používat Facebook a Instagram zdarma, nicméně pokud jim reklamy a využívání osobních dat při jejich cílení vadí, mohli by sáhnout po placeném modelu.

Podle The Wall Street Journal toto řešení Meta představí evropským uživatelům v následujících měsících, pokud s ním budou regulátoři souhlasit. Meta by si mohla účtovat 10 eur (cca 245 Kč s DPH) za jeden účet na Facebooku a Instagramu pro desktopová zařízení, přičemž pokud byste chtěli reklamy odstranit i z chytrých telefonů, stoupla by cena na 13 eur (cca 320 Kč s DPH). Každý další účet by poté znamenal zvýšení ceny o 6 eur (cca 150 Kč s DPH). Pakliže tato varianta vstoupí v platnost, bude zajímavé sledovat, zda si uživatelé v Evropské unii cenní více svého soukromí, nebo jestli preferují peníze na účtu.