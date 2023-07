Meta spustila Threads! Náhrada Twitteru raketově roste, v EU má problémy

Na světě je nová sociální síť

Threads od Marka Zuckerberga chce zadupat Twitter pod zem

Bohužel v Evropě si zatím musíme nechat zajít chuť

Twitter pod chaotickým vedením Elona Muska zažívá turbulentní období plné změn, které se zdaleka nelíbí všem uživatelům. Spousta z nich hledá různé alternativy, čehož se rozhodl využít Mark Zuckerberg – jeho společnost Meta představila pod hlavičkou Instagramu zbrusu novou sociální síť nazvanou Threads.

Threads raketově roste

Síť Threads byla spuštěna o dnešní půlnoci, v první vlně je dostupná v USA a ve Velké Británii. Evropští zájemci si zatím musí nechat zajít chuť, údajně kvůli tomu, že služba nesplňuje požadavky plánovaného zákona EU o digitálních trzích (DMA). Ten sice vstoupí v platnost až v roce 2024, Meta mu chce ale vyhovět s předstihem – pravděpodobně, aby se v budoucnu vyhnula drakonickým pokutám.

Evropští uživatelé se tak zatím nemohou do sítě zaregistrovat, nicméně můžou si alespoň zobrazovat příspěvky ostatních. Například ten od Marka Zuckerberga, který oznamuje, že dvě hodiny po spuštění se do sítě zaregistrovaly 2 miliony uživatelů. To jen potvrzuje, jak velký je po alternativě k Twitteru velký hlad.

Služba Threads je postavena na základech Instagramu, využívá jeho přihlašovacích údajů, a dokonce z něj umí „vysát“ uživatelské jméno, nastavení i seznamy sledovaných nebo blokovaných uživatelů. V tuto chvíli jsou dostupné mobilní aplikace pro Android i iOS, ve nichž Threads vypadají jako hybrid Instagramu a Twitteru. Uživatelé v Česku si ji ale zatím nestáhnout, tedy alespoň ne oficiálně. V App Store je možné změnit region například na USA, pak vám Threads stáhnout půjdou, pro Android můžete využít instalaci apk souboru například ze serveru APKmirror.com.

Na hlavní obrazovce uživatel vidí feed, ve kterém se mísí příspěvky sledovaných osob s doporučeními od Threads. Jednotlivé příspěvky mohou obsahovat text o délce maximálně 500 znaků, fotografie nebo video do délky 5 minut. Příspěvkům lze udělovat srdíčka, odpovídat na ně, přeposílat je nebo je citovat. Příspěvky v Threads je rovněž možné sdílet do příběhů na Instagramu.

Meta přislíbila, že její nová síť bude v budoucnu podporovat open-source protokol AcitivityPub, na kterém běží například Mastodon a další decentralizované služby. Díky tomu by mělo jít přenést obsah z Threads do jiných služeb, a naopak přistupovat k veřejnému obsahu na Threads z jiných aplikací.

Přihlásili jste se na Threads? Sledujte náš profil @ Přihlásili jste se na? Sledujte náš profil @ smartmania.cz a nenechte si ujít novinky z technologického světa

Jsme zvědaví, zda se Threads uchytí, potenciál má slušný. Značka Instagram má totiž obrovskou sílu, tuto síť používají více než 2 miliardy uživatelů, zatímco na Twitteru jich je „pouze“ něco málo přes 350 milionů.