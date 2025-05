Překvapení od Googlu! Android 16 nabídne desktopový režim (video)

Systém Android konečně dostane vlastní desktopový režim

Nachází se v poslední beta verzi Androidu 16, ale prozatím je skrytý

Podívejte se na video, jak bude vypadat

Google zřejmě už příští týden ukáže změny obsažené v připravovaném Androidu 16. Nová verze jeho mobilního operačního systému letos dorazí výrazně dříve než v minulých letech, avšak na množství novinek by se to nijak negativně projevit nemělo – Google připravuje několik užitečných vylepšení, z nichž některá odhalily vydané beta verze, některá si ještě americká firma schovává pod pokličkou. Z druhé škatulky je i funkce, která se v Androidu dosud nenacházela, avšak někteří výrobci zařízení ji do svých nadstaveb implementují již roky.

Android bude obsahovat desktopový režim

Redaktor Mishaal Rahman ze serveru Android Authority objevil v poslední beta verzi Androidu 16 skrytou funkci, kterou je desktopový mód. Ten již známe z telefonů od Samsungu (DeX) nebo Motorola (Ready For), avšak v obou případech se jedná o doplněk od výrobce, nikoliv o nativní funkci systému Android.

Desktopový mód umožňuje používat Android na větších displejích jako počítačový systém – po připojení k externí obrazovce (skrze USB-C kabel) se prostředí přepne do režimu plochy. V případě aktuální implementace od Googlu tento režim obsahuje hlavní panel s ikonami aplikací a navigačními tlačítky. Nechybí ani přístup k zásuvce všech instalovaných aplikací či stahovací roletka s notifikacemi a rychlými přepínači.

Výhodou desktopového režimu je možnost spouštět aplikace v oknech, klidně i několik najednou. U podporovaných programů lze dokonce přesouvat obsah z jedné aplikace do druhé. Okna lze libovolně zvětšovat/zmenšovat, dokonce funguje i možnost přichycení dvou aplikací ke stranám obrazovky, na což jsou uživatelé Windows zvyklí.

Podle Rahmana Google na svém desktopovém režimu stále usilovně pracuje, v současné chvíli není připraven na ostré nasazení. Funkce prozatím není dostupná mezi klasickými nabídkami, ale je nutné ji aktivovat v menu pro vývojáře, potěšující však je, že funguje i na starších telefonech – Rahman ji například otestoval na dva roky starém Pixelu 8 Pro.

Desktopový režim by se mohl stát součástí chystaného Androidu 16, ovšem existuje i možnost, že Google tuto funkci pozdrží do připravovaného podzimního updatu. Pravděpodobně se ale bude jednat o exkluzivitu pro zařízení Google Pixel.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.