Představení Samsungu Galaxy S25 Edge se blíží, známe ceny i barevné varianty

Oficiální představení modelu Galaxy S25 Edge proběhne už příští měsíc

Podle spekulací bychom se měli dočkat třech barevných variant a dvou paměťových verzí

Cena má být poněkud vysoká, přesto ale nižší, než v případě modelu Ultra

Tenký vlajkový model od Samsungu, Galaxy S25 Edge, už pomalu klepe na dveře. Ostatně více informací bychom se měli dozvědět už přibližně za měsíc. V mezidobí se musíme spokojit pouze se spekulacemi, které nejednoho technologického nadšence zvládnou pořádně natěšit. Dnešní dávka informací se týká barevných kombinací, dostupných paměťových variant a také ceny, za kterou nejspíše půjde Galaxy S25 Edge do prodeje v Evropě.

Barevné varianty potěší, cena už moc ne

Ale hezky popořadě. Podle dostupných informací se můžeme těšit hned na tři barevné verze s označením Titanium Icyblue, Titanium Silver a Titanium Jetblack. Jinými slovy by mělo jít o světle modrou barvu, stříbrnou barvu a také tradiční černou barvu, byť zde pravděpodobně nepůjde o lesklou variantu, jakou pod podobným označením nabízí konkurenční Apple. Pokud jde o použitý materiál, spekuluje se o keramice, na což i samotný Samsung nedávno narážel.

Co se týče paměťových variant, ty by, minimálně v Evropě, měly být k dispozici dvě. Pokud jde o RAM, obě paměťové verze nabídnou 12 GB, avšak v případě interní paměti budete mít na výběr z 256 či 512 GB. Odhadovaná cena už tak moc nepotěší – nižší paměťová verze by se měla pohybovat mezi 1200 až 1300 eury (cca 30 až 33 tisíc korun), vyšší paměťová varianta by poté měla přijít na 1300 až 1400 eur (cca 33 až 35 tisíc korun).

Některé z předchozích spekulací tvrdily, že cena modelu Galaxy S25 Edge bude odpovídat ceně Galaxy S25+. Pokud se dnešní informace ukáží jako pravdivé, pak bude tenká vlajková loď ve skutečnosti dražší, než model S25+, minimálně v Evropě. Stále ovšem vychází o něco levněji než S25 Ultra. Na finální potvrzení si nicméně budeme muset počkat do příštího měsíce.