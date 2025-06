Používáte tyhle ciferníky? Dejte jim sbohem, Apple je s příchodem watchOS 26 smaže

Apple se chystá s příchodem watchOS 26 odstranit některé ciferníky

Celkem se jedná o pětici starších ciferníků, za které nepředstavil žádnou náhradu

Mezi ně patří kupříkladu Tekutý kov, Pára nebo Příběh hraček

Vybrati si ten správný ciferník není v případě chytrých hodinek nic jednoduchého. Ačkoli je výběr poměrně velký, nastavit si přesně to, co bude ladit s vaším okem i životním stylem je zkrátka oříšek. V případě Applu a jeho chytrých hodinek Apple Watch je to oříšek ještě o trochu tvrdší, neboť nabídka ciferníků přímo od výrobce nepatří mezi ty nejpočetnější. Drobnou útěchou alespoň je, že tu a tam gigant z Cupertina nějaký ten nový ciferník přidá, a rozšíří uživatelům možnost volby. Občas se ale stane, že naopak ciferníky odebere.

Pětice ciferníků nadobro zmizí s příchodem watchOS 26

To se chystá také v případě watchOS 26, alespoň podle pozorných uživatelů z Redditu, kteří již mají nainstalovanou beta verzi ve svých hodinkách. Z poslední verze operačního systému Apple odstranil rovnou pětici ciferníků, konkrétně dvojici Oheň a voda, Gradient, Tekutý kov, Pára a Příběh hraček. Apple má ve zvyku potichu odstraňovat starší ciferníky s příchodem nové verze systému, tudíž není až tak velkým překvapením, že tentokrát také některé zmizí.

Otázkou zůstává, proč si Apple vybral zrovna těchto pět ciferníků, nicméně nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že zkrátka nejsou tak oblíbené, jako jiné varianty. Nutno podotknout, že ve všech případech se jedná o poměrně staré ciferníky – Gradient se objevil ve watchOS 6 v roce 2019, Oheň a voda, Pára a Tekutý kov jsou součástí hodinek od roku 2018 a verze systému watchOS 5 a ciferník Příběh hraček se v hodinkách nacházel dokonce od verze watchOS 4, která spatřila světlo světa v roce 2017.

Žádnou náhradu za tyto ciferníky Apple nepředstavil, avšak dá se předpokládat, že se nějaké nové objeví zároveň s představením nových Apple Watch Series 11 na podzim letošního roku. Řada ciferníků také dostane upravený vzhled, aby odpovídal novému designovému jazyku Liquid Glass, ovšem kolik jich bude a jak velké budou zásahy, na to si ještě budeme muset počkat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.