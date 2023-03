Potvrzeno! Víme, kdy Apple představí iOS 17 i macOS 14

Apple WWDC23 se letos uskuteční na začátku června

Dočkáme se nové verze iOS 17, watchOS 10, macOS 14 a řady dalších systémů

Ve hře je i premiéra dlouho očekávaného headsetu pro AR/VR

Letošní ročník konference WWDC23 má konečně oficiálně potvrzení termín konání. Tradiční akce Applu pro vývojáře se tentokrát uskuteční v termínu od 5. do 9. června. Pro běžné uživatele je nejdůležitější právě termín 5. června, kdy proběhne zahajovací keynote. Na té se dočkáme představení nejnovějších verzí operačních systémů pro všechny jablečné produkty.

Nejsledovanější samozřejmě bude premiéra nové verze systému iOS 17 pro iPhony. Kromě té se počítá i s uvedením iPadOS 17 pro tablety, macOS 14 pro jablečné počítače či watchOS 10 pro chytré hodinky Apple Watch.

WWDC by ale nemuselo být jen o softwarových novinkách. Spekuluje se, že by zde Apple konečně mohl poodhalit svůj headset pro virtuální a rozšířenou realitu. Jiné zdroje ale hovoří, že se headsetu dočkáme na samostatné akci věnované výhradně hardwaru. Spekulacím o představení náhlavní soupravy nahrává i oficiální pozvánka, na které by mohly být znázorněny právě obrysy tolik očekávané novinky. Redaktoři respektovaného zahraničního webu BRG.com jsou si odhalením headsetu na WWDC naprosto jisti.

Úvodní keynote se samozřejmě bude streamovat online, nicméně vybraní vývojáři se budou moci účastnit i fyzické akce přímo v Apple Parku.