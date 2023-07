Posunutá premiéra, nebo pozdější uvedení na trh? Apple údajně nestíhá vyrábět letošní iPhony

Na iPhone 15 Pro Max (Ultra) si možná počkáme

Apple údajně řeší potíže s displeji od LG

Prodej by měl být odložen až na čtvrtý kvartál

Stejně jako v minulých letech i letos využije Apple konec léta k představení nových iPhonů. Celkem bychom se měli dočkat čtyř nových modelů, které přímo naváží na loňskou generaci. Na některé z nich si ale možná počkáme déle než obvykle.

Výroba drhne, prodeje možná naberou zpoždění

Podle výzkumné zprávy, kterou sepsal globální analytik Bank of America Wamsi Mohan, by mohlo uvedení letošních iPhonů na trh nabrat několikatýdenní zpoždění. Mohan se opírá o informace získané z dodavatelských řetězců, z nichž vyplývá, že viníkem je produkce displejů pro vrcholové modely iPhone 15 Pro a 15 Pro Max (Ultra) v továrnách korejského LG. Tyto zobrazovače údajně selhávají v testech spolehlivosti – kritický je údajně úkon, kdy jsou panely vsazovány do kovového šasi.

Nejproblematičtější má být výroba velkého iPhonu 15 Pro Max (Ultra), u kterého Mohan zpočátku očekává zhoršenou dostupnost, v nejhorším případě i odložené zahájení prodeje – hovoří se o startu ve čtvrtém kvartálu, tedy nejdříve v říjnu. Pokud by skutečně k takovému opoždění došlo, nepochybně by se propsalo do finančních výsledků z tohoto čtvrtletí. Analytik v třetím kvartálu počítá s prodejem 48 milionů kusů iPhonů a tržbami ve výši 87,1 miliardy USD, zatímco Wall Street očekává 51 milionů prodaných iPhonů a příjmy okolo 91,6 miliardy USD.

IPhone 15 Pro Max (Ultra) bude nejvybavenějším letošním modelem, na který si řada zájemců ráda počká – Apple do něj vůbec poprvé nasadí periskopický teleobjektiv schopný větší úrovně přiblížení, než mají současné vrcholné iPhony. Těšit se můžeme i na výkonnější čipset Apple A17 Bionic, který dostane i menší „pročko“.

Vylepšení se nevyhnou ani základním iPhonům 15 a 15 Plus, které obdrží část výbavy z loňských top modelů, zejména čipset A16 Bionic a také ikonický výřez čelní kamery Dynamic Island. Spekuluje se i o nasazení hlavního fotoaparátu s vyšším rozlišením 48 megapixelů. U všech letošních iPhonů Apple navíc vymění Lightning konektor za univerzálnější a rozšířenější USB-C.