Porsche Taycan za pár dní dostane facelift. Dojezd až 750 km a nový CarPlay

V polovině příštího týdne Porsche představí nový facelift Taycanu

Zřejmě půjde o první prodávaný vůz s novou generací Apple CarPlay

Nový Taycan rovněž pokořil Teslu Model S Plaid a stanovil nový rekord na Nürburgringu

První uživatelské testy ukázaly dojezd až 750 km na jedno nabití

Německá automobilka Porsche během příštího týdne týdne odhalí nový facelift elektromobilu Taycan. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, by se tak mělo stát 7. února (v tento den by měl být vůz dostupný v konfigurátoru). Právě Taycan byl vůbec prvním elektromobilem této značky a mezi recenzenty i uživateli se dočkal velmi kladného přijetí, nicméně po téměř čtyřech letech od představení (duben 2019) nastal čas ukázat světu jeho vylepšenou verzi.

Jednou z největších slabin současného Taycana je dojezd, nicméně to se automobilka chystá změnit. Několik vybraných novinářů v USA už mělo možnost strávit v testovacím prototypu nového Taycanu několik hodin. Kompletní specifikace vozu ještě záměrně neměli k dispozici a jejich test se tak primárně měl zaměřovat právě na dojezd. Autorovi youtube kanálu Out of Spec se na jedno nabití povedlo urazit vzdálenost 748 km. Nicméně tady je důležité zmínit, že šlo o velmi klidnou jízdu. Průměrná rychlost této jízdy byla 79 km/h. Průměrná spotřeba pak 12,9 kWh/100 km.

Přímo Porsche na svém webu v sekci pro novináře zveřejnilo celou řadu snímků nového Taycana a pochlubilo se dojezdem 587 km při průměrné rychlosti 120 km/h. Na tuto hodnotu se ale v základu nedostanete a bude třeba si připlatit za Performance Battery Plus paket (100 kWh). Oproti první generaci je nicméně navýšení dojezdu výrazné.

Rerekord na Nürburgringu a nabíjecí výkon přes 330 kW a

Nové Porsche Taycan, rovněž v předprodukční verzi, na Severní smyčce Nürburgringu dokázalo zajet nejrychlejší kolo za 7:07,55, čímž překonalo dosavadního držitele traťového rekordu – Teslu Model S Plaid. Ta měla čas 7:25,231. Taycan tak na téměř dvacetikilometrovém okruhu dokázal Teslu překonat o 18 sekund.

Extrémně rychlé je i nabíjení. Oficiální údaje budeme znát až po premiéře, avšak YouTube kanál Edmun Cars během testování zaznamenal maximální dobíjecí výkon 332 kW. Z 10 na 80 % se díky tomu testovací prototyp dokázal nabít za méně než 20 minut.

První s novou generací Apple CarPlay

Když Apple v červnu 2022 na vývojářské konferenci WWDC poprvé představil novou generaci Apple CarPlay, způsobil tím slušný poprask. Nejen že po grafické stránce inovovaný CarPlay vypadal skvěle, ale vůbec poprvé jej bylo možné používat i na displeji před volantem. Skrze nový CarPlay lze také ovládat některé funkce vozu, například klimatizaci či rádio, takže není nutné se přepínat do základního infotainmentu. Ten mimochodem v případě nového Taycana a Macana běží na platformě Android Automotive od Googlu.

Trvalo to téměř dva roky, nicméně letos se na trhu konečně objeví první vozy s podporou nového CarPlay. A právě nové Porsche Taycan bude zřejmě vůbec prvním prodávaným autem s touto technologií. Někdo by mohl namítat, že první byl přece elektrický Macan, kterého Porsche představilo předminulý týden. Jenomže Macan se k prvním zájemcům dostane až v druhé polovině letošního roku, zatímco nový Taycan by se měl podle našich informací v Evropě začít prodávat už v průběhu dubna.