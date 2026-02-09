Pokud máte některý z těchto modelů Samsung, na One UI 8.5 můžete zapomenout

- Nový systém One UI 8.5 od Samsungu je blízko svého vydání
- Jeho příchod se očekává spolu s vlajkovou řadou Galaxy S26
- Pokud ale máte jeden z těchto telefonů, aktualizaci bohužel nedostanete
Samsung přešel na systém One UI v roce 2018 a nahradil jím odcházející rozhraní Samsung Experience, které přišlo po v té době již nepopulární nadstavbě TouchWiz. One UI je jeden z nejlepších softwarových výtvorů za poslední dobu a jeho nová verze s číselným označením 8.5 se již blíží. Samozřejmě se ale nedostane na všechny a my pro vás máme seznam přístrojů, které aktualizaci bohužel neobdrží.
Bez nového Androidu, ale i tak důležitá aktualizace
One UI 8.5 sice nepřinese novou verzi Androidu a stále bude vycházet z aktuálního Androidu 16, ale i tak se jedná o důležitý update. Dorazí se spoustou zajímavých novinek, změní i grafický styl uživatelského rozhraní a zkrátka se je na co těšit. Samsung patří mezi značky s prémiovou softwarovou podporou, ale na všechny jeho přístroje aktualizace pochopitelně nedorazí.
Každý mobil jednou dorazí do bodu, kdy už na něj žádný softwarový update nepřijde a je to pouze otázkou času. U telefonů od Samsungu se tak ale děje až v jejich vcelku pokročilém věku, protože softwarovou podporu má tato populární značka opravdu příkladnou, a to platí i pro levnější přístroje.
Telefony, na které One UI 8.5 nedorazí
Nové rozhraní One UI 8.5 dostane spousta mobilů značky a ochuzeni o něj budou hlavně již postarší přístroje. U vlajkových modelů bude z aktualizačního cyklu vyjmuta řada Galaxy S21 z roku 2021 a také třetí generace skládaček Galaxy Z ze stejného roku, což ale není úplně překvapující, protože tyto telefony nedostaly ani One UI 8.
Řada Galaxy S
- Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra a starší modely Galaxy S
Řada Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 a starší modely Galaxy Z
Řada Galaxy A
- Galaxy A23, Galaxy A14, Galaxy A05, Galaxy A05s a starší modely Galaxy A
Řada Galaxy M
- Galaxy M14, Galaxy M05 a starší modely Galaxy M
Řada Galaxy F
- Galaxy F14, Galaxy F05 a starší modely Galaxy F
Tablety Galaxy Tab
- Galaxy Tab Active 4 Pro a starší modely Galaxy Tab
Řada Galaxy XCover
- Galaxy XCover 6 Pro a starší modely Galaxy XCover
Novinky a změny
Jak již bylo řečeno, One UI 8.5 sice vychází z Androidu 16, jako původní One UI 8, ale tato verze je postavena na novějším sestavení QPR2. Díky tomu bude moct Samsung integrovat některé nové funkce na systémové úrovni a čeká nás opravdu hodně novinek, a to nejenom funkčního rázu, ale i estetického. Například ikony aplikací byly předělány a nyní mají zajímavý 3D efekt.
Výrazného vylepšení se dočkala i zamykací obrazovka, která bude chytřejší než kdy dřív, a nabídne rozsáhlejší možnosti v oblasti personalizace. Bude umět například automaticky upravit hodiny a datum tak, aby nezakrývaly hlavní prvky použité tapety. Zajímavě vypadá i možnost nahrávat jen konkrétní část obrazovky a nikoliv celou, jak bývá obvyklé.
Kdy One UI 8.5 dorazí?
Nový systém od Samsungu se aktuálně nachází ve stavu veřejné beta verze a finální sestavení dorazí spolu s vlajkovou řadou Galaxy S26. Ta sice ještě přesné datum premiéry nemá, ale měli bychom se jí dočkat na konci února 2026. Na starší telefony zamíří aktualizace v následujících týdnech, pravděpodobně v dubnu 2026 a jako první dorazí na řadu Galaxy S25.