PlayStation 5 Pro dostane skvělou vychytávku. Hráčům udělá neskutečnou radost

PlayStation 5 Pro prý nabídne vlastní systém pro upscaling obrazu

Výkon a celkový zážitek tak bude mnohem lepší než u původní verze

Stále se počítá s uvedením na závěr roku 2024

PlayStation 5 je v těchto dnech na trhu už 4 roky. To už je celkem slušná porce času, na konzoli to však není moc znát, stále na ní vycházejí nové tituly a ještě nějakou dobu vycházet budou. V kuloárech se ale už zase hovoří o vylepšené verzi PlayStation 5 Pro a o tom, v čem všem bude lepší, než původní či Slim verze.

PlayStation 5 Pro: co víme?

V tuto chvíli stále nevíme o PS5 Pro moc konkrétních informací. Z dřívějších úniků lze očekávat, že dorazí na konci letošního roku, nejpozději v první polovině příštího roku. YouTube kanál RedGamingTech dokonce již propálil, že vývojáři her mají k dispozici speciální verze konzole pro testování výkonu.

Zkušený novinář a insider Tom Henderson dokonce tvrdí, že situace s PlayStationem 5 Pro je docela jasná. K uvedení prý dojde v září, do prodeje půjde ještě před Vánoci. Cena by při této konstelaci neměla přesáhnout 15 tisíc korun v přepočtu.

Moc se ale nehovoří o designu nebo nových funkcích. Klidné vody spekulací zčeřil youtube kanál Moore’s Law Is Dead. Ten uvedl, že PlayStation 5 Pro přinese oproti původní ne-Pro verzi funkci PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), tedy proprietární systém pro upscaling.

Vyšší výkon, ostřejší hry, lepší grafika

Ten ve hrách funguje tak, že synteticky navyšuje počet pixelů při zachování standardního rozlišení. Systémy jako AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) či Nvidia DLSS k tomu využívají umělou inteligenci a výkon samotného přístroje. Podle zdroje si v posledních testech řešení od PlayStationu vede o dost lépe než AMD FSR.

Již dříve se také hovořilo o nasazení modernější architektury RDNA 4 od společnosti AMD, která zajišťuje výkon konzolí PlayStation po několik generací. To by v praxi znamenalo, že PlayStation 5 Pro by mohl nabídnout nejlepší ray-tracing (vykreslování paprsků a odlesků) v historii herních konzolích. U podporovaných titulů by tak grafika mohla být srovnatelná s kvalitními herními počítači.

Jak vidno, PlayStation 5 Pro nebude jen nevýrazným pseudo-upgradem, ale skutečně nabídne funkce a výkonnostní boost, který hráči od subgenerační verze očekávají. Na potvrzení alespoň některých specifikací si ale budeme muset ještě počkat.