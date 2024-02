PlayStation 5 Pro je za rohem. Sony pak představí nejvýkonnější konzoli na světě

Sony již letos představí PlayStation 5 Pro

Vylepšená generace má přijít v září, na trh se dostane do konce roku

Na rok 2028 pak Sony připravuje premiéru PlayStation 6

Rok 2024 bude nejspíš rokem upgradů herních konzolí. Xbox sice stojí v pozadí, svou novinku však zcela jistě odhalí Nintendo (nejspíš půjde o očekávaný Switch 2) a také Sony. O tomto výrobci se již dlouho šušká, že připravuje subgenerační obměnu své hlavní konzole. Kromě PlayStationu 5 Pro se však často hovoří také o PlayStationu 6, coby zcela nové generaci.

PlayStation 5 Pro na cestě

YouTube kanál RedGamingTech zveřejnil ve čtvrtek video, ve kterém sumarizuje úniky týkající se nové verze PlayStation 5 Pro. Oficiální představení je údajně velmi blízko, protože vývojářská studia již z velké většiny obdržela svůj vlastní vzorek.

Tyto vzorky, nebo také „dev kity“, Sony rozesílá vývojářům nějakou dobu před oficiálním uvedením konzole, aby pro ni mohly tvořit hry a testovat je na tom správném hardwaru. Vývojářské kity většinou nedisponují finálním designem, ale vnitřní výbava je stejná jako u produkční verze, která zamíří do obchodů.

V praxi to znamená, že takřka nic nebrání tomu představit upravenou verzi PlayStationu 5 Pro. Podle novináře Toma Hendersona k premiéře vylepšené verze dojde v září letošního roku, do prodeje se pak herní stanice podívá ještě do konce roku. Cena by neměla přesáhnout hranici 15 tisíc korun v přepočtu.

Nejvýkonnější konzole v roce 2028

Na obzoru je pak ještě jedna novinka, a sice zcela nová generace PlayStation 6. Ta má dle dostupných informací dorazit nejdříve v roce 2028, což by odpovídalo 8letému cyklu. Předchozí generace PlayStation 5 dorazila v roce 2020 po dovršení 7letého cyklu po PlayStation 4. Stejná doba odděluje i PS4 a PS3.

Ohledně PS6 začínají prosakovat i informace týkající se výbavy. Zdroj blízký společnosti Sony tvrdí, že půjde o nejvýkonnější konzoli na světě. Využívat má opět výkonné čipsety od AMD, díky kterým dojde ke zlepšení ray-tracingu, path-tracingu a využito bude i strojové učení a umělá inteligence.