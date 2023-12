Máme specifikace PlayStation 5 Pro. Unikl i termín odhalení

Specifikace a výbavu PlayStationu 5 Pro potvrzuje další únik, tentokrát z fóra ResetEra

Zároveň má být jasno o globálním představení, dojde k němu v září 2024

Příští rok zdá se bude rokem nových výzev pro společnost Sony PlayStation. Úniky totiž naznačují, že právě na závěr roku 2024 připadne premiéra nové sub-generace konzolí, navíc s opravdu enormním výkonem a řadou dalších vychytávek.

PlayStation 5 Pro nabídne plynulejší hry

Známý lovec úniků Tom Henderson již v minulosti hovořil o tom, že nový PlayStation 5 Pro bude postaven na čipové sadě AMD Zen 2 s osmijádrovým procesorem. To nyní potvrzují také anonymní uživatelé na fóra ResetEra.

Podle tohoto úniku si model Pro zachová sadu Zen 2 použitou v současném modelu PS5, i když s mnohem vyšší dynamickou frekvencí v režimu „turbo“ a postavenou na nové 4nm architektuře (původní je 7nm). Zajímavé je, že tyto nové informace se zmiňují dokonce i o „akcelerovaném ray-tracingu“, tedy technologii, kterou u nového PS5 Pro předpovídal i Tom Henderson.

Pojďme trochu do konkrétností. Dle nových informací poběží PlayStation 5 Pro v maximální taktu na 4,4 GHz (základní PS5 běží maximálně na 3,5 GHz). Díky spolupráci s AMD navíc architektura RDNA3 nabídne pokročilý ray-tracing, který nabízí až novější RDNA4. Tyto vymoženosti však nadchnou spíše hráče vzývající u her režim kvality oproti režimu výkonu.

I zde ale dojde k patrnému zlepšení, Sony totiž zapracuje na schopnosti upscalovat (tedy dopočítávání do vyššího rozlišení) obraz her do 4K rozlišení při dosažení vyššího počtu snímků za sekundu než 30. PlayStation 5 v současném stavu dokáže upscalovat rozlišení mírně vyšší než Full HD pro dosažení snímkové frekvence vyšší než 60 fps. Cvičené oko ale snadno pozná, že kvalita ustupuje plynulosti.

Kdy vyjde PS5 Pro?

Tom Henderson sám tyto úniky komentovat nechtěl, prý Sony očekává, že dojde k odhalení kompletních specifikací, kvůli vývojářským verzím PS5 Pro, které již kolují mezi zasvěcenými. S tím se pojí poslední významná spekulace. PlayStation 5 Pro by prý mělo být světu oficiálně představeno v září 2024, přičemž ještě v témže roce by mělo dojít k uvedení do prodeje.