Plánujete přejít na Nintendo Switch 2? Okamžitě si stáhněte tuto aktualizaci

První generace konzole Nintendo Switch dostává důležitou aktualizaci

Ta umožní například půjčovat hry, využívat službu GameShare či jednodušeji přenést data na novou konzoli

Aktualizace je k dispozici ke stažení již nyní

Uvedení druhé generace herní konzole Nintendo Switch 2 do prodeje se pomalu, ale jistě blíží. Na oficiální odhalení čekaly desítky milionů fanoušků po celém světě, kteří již vyhlíželi nástupce posledních pár let. Příchod nástupce ovšem neznamená, že by Nintendo zanevřelo na svůj, stále ještě aktuální, model a zcela jej odepsalo – právě naopak. Nyní se mohou majitelé první generace Nintenda Switch těšit z nové aktualizace, jenž rozšiřuje možnosti této konzole.

Snazší přenos dat a funkce navíc

Nintendo vydalo aktualizaci pro první Switch, která pomůže stávajícím uživatelům se připravit na příchod nové konzole. Aktualizace s označením V20.0.0 pro původní Switch přidává řadu nových funkcí, které souvisejí se Switchem 2, jako jsou tlačítka domovské nabídky pro funkce Virtual Game Card a GameShare, které byly oznámeny na začátku tohoto měsíce, či nová funkce přenosu systému, která umožní ukládat vaše data do cloudu, dokud nebudete připraveni je přesunout do nové generace.

Nově si můžete vyzkoušet virtuální herní karty, které shromažďují hry a DLC, které můžete načítat a přesouvat mezi dvěma různými systémy, a půjčovat hry ostatním členům vaší rodinné skupiny v rámci účtu Nintendo. Pokud hru půjčíte někomu jinému, můžete si ji stáhnout i když je online, nebo když právě hraje, ale pokud se přesune do režimu offline, aniž by titul „vrátil“ nebo se znovu připojil k internetu, budete muset počkat do konce dvoutýdenní výpůjční lhůty, aby se automaticky vrátila do vaší knihovny.

Pokud jste se již rozhodli pro upgrade, poté by vaší první zastávkou mohla být nová možnost System Transfer to Nintendo Switch 2 v nastavení. Ačkoli ji lze použít pro lokální přenos z jedné konzole do druhé, je zde také možnost nahrát data pro přenos systému do cloudu, kde budou připravena ke stažení do Switche 2, aniž byste museli mít přístup k vašemu starému systému. Tohle řešení má ale dvě nevýhody – zaprvé po přenosu dat do cloudu se uvede původní konzole do továrního nastavení a zadruhé bude záloha uložena v cloudu maximálně po dobu jednoho roku. Pečlivě si tedy rozmyslete, kdy budete chtít přenos dat realizovat.

Co se týče funkce GameShare, tak máme prozatím špatnou zprávu – funkci nebudete moci používat, protože sdílení lze spustit pouze ze systému Switch 2 prostřednictvím místního bezdrátového připojení. Pokusy o sdílení mezi dvěma prvními konzolemi Nintendo Switch nebudou fungovat.

Nintendo Switch 2 se začne prodávat 5. června za 12 490 Kč, případně za 13 490 Kč v bundlu s novým titulem Mario Kart World.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.