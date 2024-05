Pixel 8a bude bestseller střední třídy. Má výbavu vlajkové lodě, přitom stojí půlku

Google právě odhalil Pixel 8a, který nabízí fantastický poměr ceny a výkonu

Standardně stojí necelých 15 tisíc, v rámci předobjednávek vyjde jen na 10 690 Kč

Nabízí přitom zcela stejné funkce jako vlajkové Pixely 8 a 8 Pro

Novinku dokonce můžete předobjednat přímo z Česka, Google zde oficiálně spustil distribuci

Google si na dnešní den připravil překvapení – představil totiž smartphone Pixel 8a, jehož premiéru jsme očekávali až příští týden v rámci vývojářské konference I/O. Americká firma pravděpodobně nechtěla upínat zraky přítomných na nový hardware, který na konferenci týkající se především softwaru, služeb a umělé inteligence plní spíše druhořadou roli.

Skvělou zprávou je, že si Pixel 8a od dnešního dne můžete předobjednat i v rámci České republiky. Google zde totiž dnes po letech čekání konečně zpřístupnil nakupování hardwaru ve svém oficiálním obchodě (více informací). My novinku od dnešního dne začínáme testovat a příští týden se můžete těšit na podrobnou recenzi.

Pixel 8a: střední třída s vlajkovými funkcemi

Po designové stránce Google nevymýšlel žádné novoty, telefon svým vzhledem odkazuje na předchozí Pixely, především pak na sourozenecké modely Pixel 8 a Pixel 8 Pro z loňského října. Aby Google svoji novinku alespoň něčím ozvláštnil, oblékl ji do čtyř barev – bílé, černé, modré a zelené. Pozornost budí zejména poslední dvě, nejvíce pak křiklavě zelená. Pokud by u ní Google obarvil proužek s fotoaparáty na oranžovo, připomínala by kreslenou postavičku Michelangela ze seriálu Želvy Ninja.

Tělo Pixelu 8a je slepencem tří materiálů – rámeček je hliníkový, záda plastová a ochrana displeje z odolného skla Gorilla Glass 3. Google se chlubí, že nejméně 24 procent hmotnosti každého kusu pochází z recyklovaných materiálů. Telefon rovněž splňuje krytí IP67, takže se nezalekne ani vody, ani prachu.

Pixel 8a je poměrně kompaktní zařízení (má rozměry 152,1 × 72,7 × 8,9 mm a hmotnost 188 gramů), za což vděčí 6,1″ displeji. Google použil OLED obrazovku s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 1400 nitů (v peaku až 2000 nitů), podporována je i funkce Always On. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů a kruhový výřez pro 13Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.

Hlavní fotoaparát je opět situován do vystouplého kovového proužku táhnoucího se přes celá záda. Tvoří jej:

64Mpx kamerka se světelností f/1.89 a podporou až 8× digitálního zoomu

13Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.2 a zorným polem 120°.

Hardware fotoaparátu je v případě Googlu druhořadý, prim hraje především software a umělá inteligence. Pixel 8a podporuje stejně jako jeho sourozenci všechny „vylepšováky“ fotografií a videí, jako jsou funkce Nejlepší snímek, Noční vidění, Zaostření fotek, Světlo na portrét, Portrétní mód či Real Tone. Pixel 8a si také umělou inteligencí vypomáhá při zoomování, neboť nedisponuje vlastním teleobjektivem.

V aplikaci Fotky je přítomná i funkce Kouzelný editor, která nabízí řadu možností, jak dodatečně upravit výsledek. Objekty na fotografiích lze mazat, posouvat či měnit jejich velikost, přičemž umělá inteligence dokreslí chybějící zbytek obrázku. Měnit lze i samotné pozadí, například změnit oblohu. Funkce Kouzelný audio zmizík zase dovede upravit zvuk ve videu, kdy odstraní nežádoucí ruchy – nápory větru či hluk ulice. Ve fotografiích a videích je možné dodatečně měnit i barvy, osvětlení či zrnitost.

Tensor G3 s umělou inteligencí

Výše uvedené funkce vyžadují zapojení umělé inteligence, jejíž podpora tomuto modelu pochopitelně nechybí. Pohání jej totiž stejný vlajkový čipset Google Tensor G3 jako u Pixelů 8 a 8 Pro, díky čemuž bude Pixel 8a s ohledem na danou prodejní cenu velké lákadlo.

Hardwarové parametry Google Pixel 8a Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Google Tensor G3, nona-core, 1× 3 GHz Cortex-X3 + 4× 2,45 GHz Cortex-A715 + 4× 2,15 GHz Cortex-A510, GPU: Immortalis-G715s MC10, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,1 × 72,7 × 8,9 mm, hmotnost: 188 g, zvýšená odolnost: IP67 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C (3.2 Gen 2)

Baterie: 4492 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 64 Mpx, f/1.89, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1.12µm, selfie kamera: 13 Mpx, f/2.2, auto-HDR, 4K video Kompletní specifikace

Umělá inteligence navíc není využívána pouze v oblasti fotografie, ale i v dalších částech prostředí – nechybí například podpora oblíbené funkce Circle to Search pro obrázkové vyhledávání, filtr okolního ruchu při telefonních hovorech, filtr nevyžádaných hovorů nebo okamžitý překlad. Google navíc k Tensoru G3 přibaluje bezpečnostní koprocesor Titan M2, který se stará o bezpečnost uživatelských dat.

Energii Pixel 8a čerpá z akumulátoru s kapacitou 4492 mAh, který má zajistit celodenní výdrž. Díky režimu Extreme Battery Saver bude možné výdrž natáhnout až na 72 hodin. Nabíjení bude možné jak kabelem, tak bezdrátově. Výkony nabíjení Google bohužel nikde neuvádí.

Na Pixelu 8a běží operační systém Android 14, u kterého Google slibuje nadstandardně dlouhou softwarovou podporu zahrnující sedm let hlavních aktualizací systému, drobnějších aktualizací Pixel Feature Drops a bezpečnostních updatů.

Cena a dostupnost

Pixel 8a půjde do prodeje ve dvou paměťových variantách – 8/128 a 8/256 GB. Cena na českém trhu bude startovat na 14 490 korunách, pokud si jej koupíte do 3. června, získáte v obchodech Alza, Datart a u operátora O2 slevu 3 800 korun. Google Pixel 8a vás tak vyjde na fantastických 10 690 Kč. Pokud si telefon do tohoto termínu pořídíte na Google Store, obdržíte kredit ve stejné hodnotě pro další nákup.

Google navíc ke každému zakoupenému telefonu přihodí zdarma 3 měsíce služby YouTube Premium a Google One a 6 měsíců služby Fitbit Premium. Předprodej startuje již dnes, a to jak na českém Google Store, tak u partnerů Alza, Datart a O2. Samotný prodej pak bude zahájen 14. května.