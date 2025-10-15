Pixel 10 Pro Fold pohořel v testu odolnosti! Youtuberovi se vznítil přímo před kamerou

- Nejnovější skládačka od Googlu selhala v tradičním testu odolnosti
- Nejen, že se telefon zlomil, navíc došlo ke vznícení jeho baterie
- Neprokázala se ani deklarovaná odolnost vůči vniknutí prachu
Ohebné smartphony od Googlu jsou obecně vnímány jako povedená zařízení. Postrádají sice lehkost a tenkost asijské konkurence, zato kontrují odladěným softwarem s rekordně dlouhou podporou. Letošní Pixel 10 Pro Fold má být navíc oslňuje odolností vůči prachu, což zatím žádná skládačka nenabídla. Jak ale prokazuje tortura youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything, hodnoty napsané na papíře ještě nemusí popisovat celou realitu.
Pixel 10 Pro Fold pohořel v testu odolnosti. Doslova
Obě předchozí generace Pixelu Fold v testu Zacka Nelsona selhaly, vždy kvůli stejnému problému – pokud jste se je snažili ohnout „obráceně“, zlomily se v místě anténního předělu v kovovém rámu. I po těchto zkušenostech zvolil Google u letošního modelu stejnou konstrukci, takže se nedal očekávat jiný výsledek.
Samozřejmě před finálním ohnutím vyzkoušel autor videa klasické triky s klasickými výsledky. V oblasti displejů se z hlediska odolnosti nic nezměnilo – vnější skleněný displej poškrábou jakékoliv materiály s tvrdostí 6 a vyšší, vnitřní plastový displej pak poškodíte pouze nehtem. Vnitřní displej neprokázal ani příliš velkou odolnost vůči přímému ohni – zatímco u jiných telefonů obvykle dochází k deformaci plastové vrstvy, u Pixelu 10 Pro Fold rovnou došlo k poškození samotných pixelů.
Pixel 10 Pro Fold se jako jediná skládačka na trhu pyšní odolností IP68, to znamená, že by měla být voděodolná a zcela prachotěsná. Je tedy konečně možné si jej bez obav vzít na pláž nebo na stavbu? Rozhodně ne. Klasický test s hlínou, prachem a pískem nedopadl pro Pixel dobře – částice zeminy se dostaly do soukolí pantu a s každým ohnutím vyluzovaly nepříjemné zvuky. Je to paradoxní – Samsung se u svých Foldů nadstandardní odolností vůči prachu nechlubí, a přitom jeho telefony ze stejného testu vždy vyvázly bez ztráty kytičky.
Telefony od Samsungu také vždy odolaly nadměrnému tlaku vyvíjenému z opačné strany, než výrobce zamýšlel. V této disciplíně ale Pixely Fold ustavičně selhávají, a ani poslední generace není výjimkou. Je to s ní dokonce ještě horší – nejen, že se telefon poměrně ochotně zlomil, ale navíc po opakovaném ohýbání došlo k poškození akumulátoru, který se zcela nečekaně vzňal. Naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví ani na majetku (pomineme-li samotný telefon), autor videa ale tvrdí, že za jeho desetiletou praxi nikdy k podobnému případu nedošlo.
Při běžném používání by měl být Pixel 10 Pro Fold bezpečným telefonem, avšak podle poznatků z tohoto testu bychom se s ním báli navštěvovat prašná prostředí a preventivně bychom ho nevkládali do zadní kapsy od kalhot. Google má do příští generace rozhodně co řešit.