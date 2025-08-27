TOPlist

Photoshop netřeba. Google ukázal, jaká kouzla s fotkami umí jeho umělá inteligence

Jakub Karásek
Jakub Karásek 27. 8. 20:30
Google Pixel 10 Pro na oficiálním snímku
  • Google se pochlubil, co všechno dokáže jeho umělá inteligence s obrázky
  • Jejich úpravu lze provádět textovými příkazy nebo dokonce hlasem
  • V rámci Gemini lze například měnit oblečení, barvy stěn v místnosti nebo spojovat více fotografií do jedné
  • Gemini přitom dokáže měnit snímek opakovaně a přitom zachovat původní obličej osoby nebo zvířete

Google minulý týden představil výroční desátou generaci smartphonů Pixel a společně s ní přišel i s várkou nových funkcí využívajících umělou inteligenci. Asi nejzajímavější novinkou je možnost upravovat stávající fotografie hlasovými příkazy – tato funkce by již brzy měla dorazit do aplikace Google Fotky, ovšem už nyní je možné ji vyzkoušet přímo v aplikaci Gemini. O tom, co všechno Gemini s fotografiemi umí, se Google rozepsal na svém blogu.

Kapitoly článku
Úprava fotografií textovými nebo hlasovými příkazy
Změna kostýmu nebo lokace
Spojení dvou fotografií do jedné
Vícenásobné úpravy
Míchání vzorů
Vyzkoušejte již dnes

Úprava fotografií textovými nebo hlasovými příkazy

Pro úpravu fotografií v rámci Gemini používá Google jazykový model DeepMind, který má být nejlepším modelem pro úpravu obrázků na světě. Tento model si umí zapamatovat podobu lidí nebo zvířat a neustále s ní pracovat, takže by člověk na několikanásobně upravované fotografii měl vypadat stále věrohodně. Google na svém blogu zveřejnil několik případů, co všechno umělá inteligence s fotografiemi dokáže.

Úprava fotografií umělou inteligencí

Změna kostýmu nebo lokace

Do aplikace Gemini lze například poslat libovolnou fotku osoby a požádat ji, aby jí změnila oděv nebo účes, popř. na fotografii změnila pozadí. Můžete tak například sám sebe přesunout z kanceláře na pláž a přidat si do ruky vychlazené pití, to vše jedním, dvěma hlasovými či textovými příkazy.

Spojení dvou fotografií do jedné

Gemini rovněž umí vzít dvě fotografie a vytvořit z ní jednu – Google například ukazuje, jak vezme fotografii osoby a psa a udělá jim společný snímek na basketbalovém hřišti.

Vícenásobné úpravy

S Gemini je rovněž možné provádět ve fotografiích vícenásobné úpravy – nemusíte se tak bát, že vygenerujete nebo upravíte jeden snímek, který se s každou další úpravou promění k nepoznání. Takto lze například v místnosti nejprve virtuálně vymalovat stěny, a poté do ní umisťovat nábytek, aniž by se s barvou stěn cokoliv stalo.

Míchání vzorů

Poslední novinkou, kterou se Google chlubí, je kombinování různých vzorů do jednoho – lze například vzít barvu a texturu okvětních lístků a aplikovat ji na pár holínek. Popř. lze ze vzhledu motýlích křídel navrhnout šaty. Fantazii se meze nekladou.

Vyzkoušejte již dnes

Působivé je, že nové editační funkce v Google Gemini si lze vyzkoušet již dnes a zdarma, není k tomu ani zapotřebí vlastnit zařízení Pixel. Editace obrázků funguje jak v mobilní aplikaci Gemini, tak i v její webové podobě na těchto stránkách.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

