Photoshop netřeba. Google ukázal, jaká kouzla s fotkami umí jeho umělá inteligence

- Google se pochlubil, co všechno dokáže jeho umělá inteligence s obrázky
- Jejich úpravu lze provádět textovými příkazy nebo dokonce hlasem
- V rámci Gemini lze například měnit oblečení, barvy stěn v místnosti nebo spojovat více fotografií do jedné
- Gemini přitom dokáže měnit snímek opakovaně a přitom zachovat původní obličej osoby nebo zvířete
Google minulý týden představil výroční desátou generaci smartphonů Pixel a společně s ní přišel i s várkou nových funkcí využívajících umělou inteligenci. Asi nejzajímavější novinkou je možnost upravovat stávající fotografie hlasovými příkazy – tato funkce by již brzy měla dorazit do aplikace Google Fotky, ovšem už nyní je možné ji vyzkoušet přímo v aplikaci Gemini. O tom, co všechno Gemini s fotografiemi umí, se Google rozepsal na svém blogu.
Úprava fotografií textovými nebo hlasovými příkazy
Pro úpravu fotografií v rámci Gemini používá Google jazykový model DeepMind, který má být nejlepším modelem pro úpravu obrázků na světě. Tento model si umí zapamatovat podobu lidí nebo zvířat a neustále s ní pracovat, takže by člověk na několikanásobně upravované fotografii měl vypadat stále věrohodně. Google na svém blogu zveřejnil několik případů, co všechno umělá inteligence s fotografiemi dokáže.
Změna kostýmu nebo lokace
Do aplikace Gemini lze například poslat libovolnou fotku osoby a požádat ji, aby jí změnila oděv nebo účes, popř. na fotografii změnila pozadí. Můžete tak například sám sebe přesunout z kanceláře na pláž a přidat si do ruky vychlazené pití, to vše jedním, dvěma hlasovými či textovými příkazy.
Spojení dvou fotografií do jedné
Gemini rovněž umí vzít dvě fotografie a vytvořit z ní jednu – Google například ukazuje, jak vezme fotografii osoby a psa a udělá jim společný snímek na basketbalovém hřišti.
Vícenásobné úpravy
S Gemini je rovněž možné provádět ve fotografiích vícenásobné úpravy – nemusíte se tak bát, že vygenerujete nebo upravíte jeden snímek, který se s každou další úpravou promění k nepoznání. Takto lze například v místnosti nejprve virtuálně vymalovat stěny, a poté do ní umisťovat nábytek, aniž by se s barvou stěn cokoliv stalo.
Míchání vzorů
Poslední novinkou, kterou se Google chlubí, je kombinování různých vzorů do jednoho – lze například vzít barvu a texturu okvětních lístků a aplikovat ji na pár holínek. Popř. lze ze vzhledu motýlích křídel navrhnout šaty. Fantazii se meze nekladou.
Vyzkoušejte již dnes
Působivé je, že nové editační funkce v Google Gemini si lze vyzkoušet již dnes a zdarma, není k tomu ani zapotřebí vlastnit zařízení Pixel. Editace obrázků funguje jak v mobilní aplikaci Gemini, tak i v její webové podobě na těchto stránkách.