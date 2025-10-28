TOPlist

Pan Sponka 2.0? Microsoft dává své AI lidskou tvář a není to žádný vtip

Jakub Karásek
Jakub Karásek 28. 10. 20:00
Copilot ve Windows 11
  • Do služby Copilot míří hromada nových funkcí
  • AI asistent od Microsoft dostává vlastní animovanou tvář
  • Copilot se naučí pracovat ve skupinách a zapamatuje si důležité informace

Microsoft v minulém týdnu oznámil podzimní update AI Asistenta Copilot, v rámci kterého se uživatelé dočkají několika nových funkcí. Uživatelé se mohou těšit jednak na pokročilé možnosti, s nimiž má umělá inteligence od Microsoftu lépe konkurovat službám ChatGPT nebo Gemini, kromě toho je zde i nový prvek, který má používání Copilota více polidštit.

Kapitoly článku
Mico: pan sponka v éře umělé inteligence
Copilote, tohle si zapamatuj
Cesty
Učte se živě
Skupinové konverzace
Akce Copilota v Edge
Copilot pro zdraví

Mico: pan sponka v éře umělé inteligence

Do Copilota míří nový vizuální prvek, který má interakci s umělou inteligencí učinit přátelštější a vřelejší. Jmenuje se Mico (zkratka Microsoft Copilot) a má podobu animovaného polštářku s obličejem, který umí měnit barvy i tvar.

Mico je přirovnáván k legendárnímu panu Sponkovi, což byl animovaný virtuální asistent v kancelářském balíku Office 97. Pan Sponka je dokonce v postavičce Mico v rámci easter eggu přítomen – stačí na animovanou kouli chvíli klikat, načež se její podoba na chvíli změní.

Mico je zatím dostupný jako volitelná funkce služby Copilot, zatím však pouze v USA.

Copilote, tohle si zapamatuj

Copilot se také naučil pamatovat si důležité informace, o které se pak bude moci opírat v dalších konverzacích. Stačí asistenta upozornit na to, že si má konkrétní položku zapamatovat, přičemž vzpomínky lze později upravovat, doplňovat nebo mazat.

Cesty

Copilot si také bude umět pamatovat historii prohlížení, abyste ve svém výzkumu mohli pokračovat na místě, kde jste v minulé seanci skončili, a nemuseli začínat od znova.

Copilot

Učte se živě

Nová funkce Learn Live dokáže Copilota proměnit ve vyučujícího, který vás v rámci dialogu provede celou problematikou. Tento virtuální lektor vám může pokládat otázky a používat vizuální ukázky, aby byla výuka co možná nejpoutavější.

Skupinové konverzace

Do konverzací s Copilotem bude možné přizvat ostatní účastníky, takže pomůže například s hromadným plánováním událostí, s prací na sdílených projektech apod. Do konverzace bude možné zapojit až 32 účastníků.

Akce Copilota v Edge

Microsoft rovněž rozšiřuje funkci Copilot Actions, která umí za uživatele procházet web a provádět za něj různé úkony – rezervovat místa v restauracích, koupit vstupenky na koncerty, objednat ubytování apod. Microsoft do této funkce přidal podporu několika služeb, např. OpenTable, Trip Advisor, Hotels.com, Booking.com apod.

Aby umělá inteligence nemohla vaším jménem provádět cokoliv si zamane, dostanete na výběr jednu ze tří úrovní – ta nejmírnější nevyžaduje žádná speciální povolení, u té nejpřísnější si Copilot vyžádá povolení pro jakoukoliv interakci.

Copilot pro zdraví

Copilotu také můžete pokládat otázky týkající se zdraví, přičemž Copilot čerpá z důvěryhodných zdrojů jako Harvard Health. Uživatelé z USA také mohou díky umělé inteligenci od Microsoftu vyhledat lékaře na základě specializace, pohlaví, jazyka apod. – výsledky jsou zobrazené na interaktivní mapě.

Bohužel většina představených novinek je prozatím exkluzivní pro uživatele v USA, Velké Británii a Kanadě.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

