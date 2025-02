Osekaná umělá inteligence. Starší Samsungy nedostanou všechny novinky Galaxy AI

Majitelé starších vlajkových Samsungů stále čekají na nové prostředí One UI 7

Důvodem je údajně více než dvouletý vývoj

Minulé generace vlajkových modelů nedostanou všechny AI funkce

Nedávno představené smartphony řady Galaxy S25 přináší po hardwarové stránce spíše drobnější mezigenerační vylepšení, hlavní změny se odehrály v oblasti softwaru a umělé inteligence. Inovované prostředí One UI 7 si zatím mohou vyzkoušet pouze majitelé nových vlajkových smartphonů, update pro starší generace se zatím Korejcům nepodařilo připravit. Už teď ale víme, že „vlajky“ z předchozích let nedostanou všechny nové funkce.

Prostředí One UI 7 pro starší telefony nabírá zpoždění

V minulých letech bylo obvyklé, že Samsung vydal novou verzi operačního systému pro své starší smartphony jako jeden z prvních výrobců. Nyní si ale Korejci dávají nepříjemně načas – Android 15 už je tu s námi od září loňského roku, přesto se zatím na žádný stávající telefon od Samsungu nedostal. Jaký je důvod tohoto zdržení?

Vedoucí týmu Framework R&D Team v divizi Samsung Mobile eXperience prozradila, že vývoj prostředí One UI 7 trval výrazně déle než vývoj předchozích verzí. Dosavadní verze se připravovaly zhruba jeden rok, avšak na One UI 7 prý Samsung pracuje poslední dva až tři roky – nové uživatelské rozhraní údajně přináší průlomové a komplexní změny, které si vyžádaly delší vývoj a testování.

Samsung aktuálně připravuje čtvrtou beta verzi One UI 7 pro smartphony řady Galaxy S24 – doufejme, že se jedná o poslední betu před vydáním ostré verze.

Nové funkce nebudou pro všechny

Softwarová ředitelka Samsungu rovněž prozradila, že ne všechny novinky z balíku Galaxy AI budou pro starší smartphony dostupné. Jednou z těchto funkcí je Now Brief, což je personalizovaná obrazovka, která mění zobrazovaný obsah podle denní doby – ráno například ukáže spánkové skóre, předpověď počasí a seznam nadcházejících schůzek či jiných událostí.

Aby funkce Now Brief spolehlivě fungovala, vyžaduje přímo v zařízení výkonnou neurální jednotku pro zpracování osobních dat, kterou údajně disponuje pouze nový čip Snapdragon 8 Elite. Cloudové AI funkce jako Circle to Search, které se spoléhají výhradně na web, by naopak měly být dostupné i na starších telefonech. O jaké další funkce budou jejich majitelé nakonec ochuzeni, se pravděpodobně dozvíme až později – v Samsungu ale prý usilovně pracují na tom, aby jich bylo co nejvíce.