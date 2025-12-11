TOPlist

OpenAI odpovídá Googlu! Nově vydaný model GPT 5.2 má být…

Michael Chrobok
Michael Chrobok 11. 12. 20:47
Robot ukazující palec nahoru (ilustrační obrázek)
  • Společnost OpenAI představila svůj doposud nejpokročilejší model GPT-5.2
  • Ten má být odpovědí na Gemini 3 Pro od Googlu
  • Své využití má najít nejen mezi běžnými uživateli, ale také u profeesionálů

Umělá inteligence roste bez nadsázky mílovými kroky a prakticky každý měsíc se můžeme dočíst o tom, že se ten a ten model zase posunul o notný kus kupředu. Uprostřed minulého měsíce přišla společnost OpenAI s novým modelem s označením GPT-5.1, který přinesl rychlou, přesnou a přirozenou konverzaci, nicméně hned v zápětí kontroval jeho velký konkurent Google, který tasil trumf v podobě Gemini 3 Pro, jenž má být tím nejpokročilejším modelem na světě. Netrvalo ani měsíc a OpenAI se znovu hlásí o prvenství, a to s modelem GPT-5.2.

Nejlepší model na světě?

„GPT‑5.2 jsme navrhli tak, aby byl pro lidi ještě přínosnější. Je lepší v tvorbě tabulek, prezentací, psaní kódu, vnímání obrázků, porozumění dlouhým kontextům, používání nástrojů a zpracování složitých, vícestupňových projektů. GPT‑5.2 stanovuje nový standard v mnoha benchmarkových testech, včetně GDPval, kde překonává profesionály v oboru v přesně specifikovaných znalostních úkolech zahrnujících 44 povolání. Celkově GPT‑5.2 přináší významná vylepšení v oblasti obecné inteligence, porozumění dlouhým kontextům, agentického volání nástrojů a vidění, díky čemuž je lepší v provádění složitých úkolů v reálném světě než jakýkoli předchozí model,“ představuje svůj model OpenAI.



Logo ChatGPT



V blogovém příspěvku OpenAI firma zmínila, že GPT-5.2 je lepší pro pracovní postupy agentů AI, což je součástí stále intenzivnějšího boje mezi společnostmi zabývajícími se AI o to, která z nich nabídne nejúčinnější a nejužitečnější agenty. Vize je, aby se ChatGPT stal nejlepším možným personalizovaným asistentem, jak uvedl Max Schwarzer, výzkumník z OpenAI.

Robot držící iPhone (ilustrační obrázek)
GPT-5.2 od OpenAI posouvá hranice umělé inteligence

Společnost také uvedla, že její model Thinking si méně vymýšlí než jeho předchůdce, a zdůraznila, že díky tomuto rozdílu jej mohou bez obav využívat profesionálové, kteří si nemohou dovolit chyby. Mezi testery se nacházeli třeba Notion, Box, Shopify, Harvey, Zoom a Databricks, kteří podle OpenAI získali přístup před několika týdny.



Umělá inteligence Gemini 3 Pro od Googlu



OpenAI vydala 7. srpna významnou aktualizaci svého modelu GPT-5, přičemž ta zlepšila uživatelský komfort tím, že automaticky směřovala dotazy do aktuálních podmodelů, aby uživatelé dostali rychlé, popřípadě podrobnější odpovědi. V průběhu listopadu OpenAI následně nahradila GPT-5 vřelejším a inteligentnějším modelem s názvem GPT-5.1. Zajímavostí je, že zatímco přechod z GPT-5 na GPT-5.1 trval tři měsíce, OpenAI uvedla GPT-5.2 na trh za méně než měsíc.

Kapitoly článku