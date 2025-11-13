GPT-5.1 je tady! Novinka přináší rychlou, přesnou a přirozenou konverzaci

- OpenAI představila novou verzi své umělé inteligence GPT-5.1
- Dvojice nových modelů dokáže zpracovávat informace rychleji a efektivněji
- Pro platící uživatele jsou k dispozici už nyní, ostatní si budou muset počakt
Umělá inteligence postupuje v posledních měsících a letech mílovými kroky kupředu. V čele závodu o nejlepší AI je bezpochyby společnost Sama Altmana s názvem OpenAI. Jejich umělá inteligence ChatGPT si získala řadu příznivců a patří mezi nejpokročilejší modely na trhu, což ale neznamená, že by firma usnula na vavřínech, právě naopak. Nyní se mohou uživatelé těšit na novou verzi s označením 5.1, která posouvá možnosti a schopnosti umělé inteligence OpenAI zase o notný kus kupředu.
Nejpokročilejší model od OpenAI
Řada modelů GPT-5 se s touto novou aktualizací rozrostla hned o dva nové modely, přičemž každý z nich je zaměřen na trochu něco jiného. GPT-5.1 Instant se zaměřuje na vnímavější odpovědi, které se nesou v duchu přirozenějšího a vřelejšího tónu a obsahu, přičemž model je navržen tak, aby zvládal jednoduché úkoly a vyniká i v plnění pokynů. To ovšem neznamená, že by nedokázal zvládnout i náročnější úkoly s pomocí adaptivního uvažování.
Druhý model s názvem GPT-5.1 Thinking je založen na pokročilém uvažování, který může změnit množství výpočetních zdrojů věnovaných konkrétnímu dotazu na základě jeho složitosti. Model zpracovává relativně jednoduché dotazy přibližně dvakrát rychleji, zatímco složitějším úkolům věnuje mnohem více času, čímž zajišťuje konzistentnost a jednotnost všech svých odpovědí. V zásadě je model dvakrát rychlejší u nejjednodušších úkolů a dvakrát pomalejší u nejsložitějších dotazů.
Kromě těchto dvou modelů umožňuje OpenAI uživatelům upravit styl konverzace ChatGPT podle svých představ a k již dostupným stylům jako jsou výchozí, přátelský, efektivní, cynický a nerdovský, přidává trojici profesionální, upřímný a svérázný. K dispozici je uživatelům také varianta GPT-5.1 Auto, která automaticky zvolí použitý model na základě položeného dotazu.
Nutno podotknout, že oba modely jsou k dispozici pro platící uživatele (Pro, Plus, Go, Business), přičemž pro ty, kteří využívají ChatGPT zdarma, budou k dispozici později. GPT-5.0 Instant a GPT-5.0 Thinking zůstanou placeným uživatelům ChatGPT k dispozici v kategorii starších modelů po dobu tří měsíců.