ChatGPT Atlas slibuje novou éru internetu. Dáte AI prohlížeči od OpenAI šanci?

- ChatGPT Atlas kombinuje oblíbenou umělou inteligenci s internetovým prohlížečem
- Kromě pokročilých AI funkcí nabídne i veškerý standard klasických prohlížečů
- K dispozici je už nyní pro macOS, verze pro Windows, iOS a Android dorazí později
Praktické využití umělé inteligence je stále velkou neznámou a i když nejedna společnost stojící za úspěšnými modely experimentuje s různými způsoby, jak v praxi udělat svou AI co možná nejvíce užitečnou, stále je zde prostor ke zlepšení. Jednou z oblastí, kde může umělá inteligence uživatelům výrazně pomoci, je procházení internetu.
Prohlížeč postavený na umělé inteligenci
Ten se za roky své existence stal nepřehlednou džunglí více či méně relevantního obsahu a zorientovat se v něm není vždy jednoduché. S implementací AI do prohlížeče koketuje kupříkladu Opera se svým prohlížečem Neon, nicméně všichni čekají na chvíli, kdy se do této oblasti pustí některý z gigantů umělé inteligence.
To se po delší době plné spekulací nyní stalo – společnost OpenAI, která stojí za jedním z nejpopulárnějších jazykových modelů ChatGPT, oficiálně představila vlastní prohlížeč s názvem ChatGPT Atlas. Uživatelům je k dispozici je speciální postranní panel „Ask ChatGPT“, který umožňuje klást chatbotu otázky přímo z prohlížeče, aniž byste museli přecházet na webovou stránku, nebo do aplikace ChatGPT.
ChatGPT bude v rámci prohlížeče schopen provádět různé úkony, jako je vytváření souhrnů stránek, porovnávání různých produktů, odpovídání na otázky vztahujících se k obsahu webových stránek, úpravu a kontrolu kódu a další, neboť jeho zásadní předností je, že vidí totéž, na co se v prohlížeči dívá i samotný uživatel. Prohlížeč má také vlastní paměť pro účely personalizace budoucích odpovědí a Atlas se bude o uživateli postupem času dozvídat více, díky čemuž bude poskytovat relevantnější odpovědi.
Při vyhledávání bude prohlížeč poskytovat uživatelům odpovědi založené na ChatGPT, avšak jsou zde i tradiční záložky pro rychlý přístup k výsledkům vyhledávání, obrázkům a dalším. Postranní panel ChatGPT má zůstat otevřený během prohlížení a sloužit jako pomocník, pokud jej bude uživatel chtít využít.
Nový prohlížeč také obsahuje agenta Operator AI od OpenAI, který může provádět akce a dokončovat webové úlohy, jako jsou rezervace v restauracích, objednávání potravin, vytváření nákupních seznamů z online receptů nebo vyplňování online formulářů. K dispozici je nástroj „Cursor Chat“ pro úpravy textu přímo v prohlížeči.
K dispozici jsou pochopitelně také všechny standardní funkce prohlížečů, jako je rozdělení otevřených stránek do karet, možnost vytváření záložek, správa historie prohlížení či integrace správce hesel pro snadnější přihlašování k internetovým službám. Design prohlížeče je poměrně jednoduchý a nejednomu uživateli dobře známý – sestává se ze standardního vyhledávacího okna podobnému například Safari či Chrome. Z pohledu OpenAI je jistě dobře, že se nesnaží znovu objevit kolo.
Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI bude konkurovat prohlížečům Safari od Applu a Chrome od Googlu, které patří mezi nejpopulárnější na světě. Safari zatím nemá integrovanou umělou inteligenci, avšak Chrome ano, tudíž bude zajímavé sledovat, jak se budou tyto prohlížeče navzájem ovlivňovat co do množství poskytovaných funkcí a jejich užitečnosti.
Konkurence také experimentuje s AI v prohlížeči
Vzhledem k tomu, že OpenAI, Google a také Perplexity nabízejí prohlížeče s umělou inteligencí, bude Apple možná muset v budoucnu integrovat Siri a další nástroje umělé inteligence do Safari, aby udržel krok s konkurencí. Vzhledem k aktuálnímu stavu Apple Intelligence je nicméně tato úvaha, z pohledu giganta z Cupertina, předčasná.
ChatGPT Atlas bude nejprve spuštěn na Macu, přičemž verze pro iOS, Android a Windows budou k dispozici později. ChatGPT Atlas si můžete už nyní vyzkoušet na operačním systému macOS, nicméně nutno podotknout, že patrně nejzajímavější funkce, tedy režim AI agenta, je v současné době k dispozici pouze pro uživatele Plus a Pro.